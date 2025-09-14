REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Po latach obejrzałam Taniec z gwiazdami. Uśmiech nie schodził mi z twarzy

Przy okazji premiery jubileuszowej, 30. edycji "Tańca z gwiazdami" postanowiłam znów obejrzeć flagowy program Polsatu. Mimo że nie jestem fanką tego typu formatów, to nie mogłam oderwać wzroku od ekranu.

Anna Bortniak
taniec z gwiazdami 30 edycja opinia program polsat
REKLAMA

"Tańca z gwiazdami" nie oglądałam już od lat. Oprócz tego, że taniec nie znajdował się w zakresie moich zainteresowań, to w dodatku z programami Polsatu już od dawna nie było mi po drodze. Przy okazji jubileuszowej edycji formatu, który gości na antenie już 20 lat, postanowiłam jednak sprawdzić, czy wiele straciłam, nie śledząc poprzednich sezonów. Teraz, po premierowym odcinku, zachodzę w głowę, dlaczego przestałam ten format oglądać - przez cały epizod uśmiech nie schodził mi z twarzy.

REKLAMA

Taniec z gwiazdami: opinia po 1. odcinku 30. edycji

Jubileuszowa edycja rozpoczęła się od przypomnienia fragmentów programu z poprzednich lat, a także pojawieniem się prowadzących 1. edycji, czyli Magdy Mołek i Huberta Urbańskiego. Sądzę, że nie tylko ja, ale również część widzów przed telewizorami mogła w tym momencie poczuć dozę nostalgii - jeden z najdłużej emitowanych programów rozrywkowych leci w TV już przez 20 lat i za każdym razem wzbudza wśród publiczności ogromne emocje. Wzbudził je nawet we mnie, mimo że z "Tańcem z gwiazdami" nie miałam już do czynienia przez długi, długi czas.

Po takiej przerwie mogę jednak stwierdzić, porównując ten format do innych produkcji rozrywkowych, które w międzyczasie oglądałam, że "Taniec z gwiazdami" to program niesamowicie miły. Bije od niego optymizm i przesłanie, że tańczyć każdy może - bez względu na wiek, warunki fizyczne, orientację czy doświadczenie w tańcu. Poza tym bardzo przyjemnie słucha się opinii znanych osób z polskiego show-biznesu, które prywatnie znają się z celebrytami.

Ten program jest stworzony z myślą o widzach w każdym wieku. W starszej publiczności wzruszenie może wzbudzić występ Elżbiety Bursztynowicz czy Evy Minge, które udowadniają, że kobiety po pięćdziesiątce wciąż mogą bawić się życiem. Młodsi będą oglądać "Taniec z gwiazdami" dla Mikołaja Bagińskiego czy Mai Bohosiewicz i będą trzymać za nich kciuki. Wiadomo, po miłych słowach jurorów oceny będą adekwatne do tego, w jaki sposób dana para zaprezentowała taniec, ale odnoszę wrażenie, że ta punktacja nie jest najważniejsza. Dla uczestników liczy się dobra zabawa i eksplorowanie samych siebie.

Z uśmiechem na twarzy słucham, jak gwiazdy mówią, w jaki sposób taniec ich wyzwolił, co pozwolił im rozwinąć, jak się dzięki niemu otworzyli. Zwykle przewijam takie fragmenty zwierzeń w programach, natomiast w tym przypadku z zainteresowaniem słuchałam uczestników i uczestniczek z różnych światów, którzy mieli zupełnie odmienne motywacje do wzięcia udziału w programie.

W "Tańcu z gwiazdami" oczywiście podstawą jest taniec, ale po premierowym odcinku jubileuszowej edycji zrozumiałam, że ten program to coś więcej. Dla wielu osób to szansa na udowodnienie sobie czegoś, niektórzy chcą spróbować czegoś nowego, a inni pragną rozbudzić w sobie drzemiące umiejętności taneczne. Z przyjemnością będę śledzić kolejne odcinki i trzymać kciuki za moich faworytów.

Taniec z gwiazdami, 30. edycja: punktacja od jurorów po 1. odcinku

W 1. odcinku nie odpadła żadna para, co oznacza, że wszyscy uczestnicy zatańczą w kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami".

  • Maurycy Popiel i Sara Janicka (para numer 1) - 30 punktów
  • Lanberry i Piotr Musiałkowski (para numer 2) - 28 punktów
  • Maja Bohosiewcz i Albert Kosiński (para numer 3) - 28 punktów
  • Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko (para numer 4) - 35 punktów
  • Aleksander Sikora i Daria Syta (para numer 5) - 33 punkty
  • Eva Minge i Michał Bartkiewicz (para numer 6) - 24 punkty
  • Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska (para numer 7) - 34 punkty
  • Barbara Bursztynowicz i Michał Kassim (para numer 8) - 27 punktów
  • Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska (para numer 9) - 29 punktów
  • Katarzyna Zillmann i Janja Lesar (para numer 10) - 36 punktów
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska (para numer 11) - 23 punkty
REKLAMA

Program "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" emitowany jest co niedzielę o godzinie 19:55.

REKLAMA
Anna Bortniak
14.09.2025 23:04
Tagi: PolsatTaniec z gwiazdami
Najnowsze
13:37
Najlepsze komedie na Prime Video. TOP 15 filmów
Aktualizacja: 2025-09-14T13:37:00+02:00
11:40
Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego
Aktualizacja: 2025-09-14T11:40:00+02:00
11:09
Możecie tego nie pamiętać, ale oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami
Aktualizacja: 2025-09-14T11:09:00+02:00
10:02
Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen
Aktualizacja: 2025-09-14T10:02:00+02:00
9:59
Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu Wiedźmina. Oj, źle to wygląda
Aktualizacja: 2025-09-14T09:59:50+02:00
9:05
Twoja Twarz Brzmi Znajomo: TOP 10 najlepszych uczestników
Aktualizacja: 2025-09-14T09:05:00+02:00
8:01
Strzeżcie się nowego thrillera Netfliksa. Można zanudzić się na śmierć
Aktualizacja: 2025-09-14T08:01:00+02:00
17:02
Teściowie 3 - recenzja filmu. Powrót do formy czy katastrofa?
Aktualizacja: 2025-09-13T17:02:49+02:00
16:45
Książki kryminalne. Zapowiedzi na jesień 2025. Co warto przeczytać?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:45:00+02:00
14:51
Najlepsze polskie filmy w serwisie Netflix. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-09-13T14:51:49+02:00
12:51
Nowa perełka fantasy nareszcie w streamingu. Najlepsza opcja na wspólny rodzinny seans
Aktualizacja: 2025-09-13T12:51:05+02:00
11:02
Na VOD obejrzysz mocarny film akcji z Liamem Neesonem, którego sequel podbija Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-13T11:02:00+02:00
9:19
Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-09-13T09:19:00+02:00
8:12
Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Aktualizacja: 2025-09-13T08:12:00+02:00
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA