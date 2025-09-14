Ładowanie...

"Tańca z gwiazdami" nie oglądałam już od lat. Oprócz tego, że taniec nie znajdował się w zakresie moich zainteresowań, to w dodatku z programami Polsatu już od dawna nie było mi po drodze. Przy okazji jubileuszowej edycji formatu, który gości na antenie już 20 lat, postanowiłam jednak sprawdzić, czy wiele straciłam, nie śledząc poprzednich sezonów. Teraz, po premierowym odcinku, zachodzę w głowę, dlaczego przestałam ten format oglądać - przez cały epizod uśmiech nie schodził mi z twarzy.

REKLAMA

Taniec z gwiazdami: opinia po 1. odcinku 30. edycji

Jubileuszowa edycja rozpoczęła się od przypomnienia fragmentów programu z poprzednich lat, a także pojawieniem się prowadzących 1. edycji, czyli Magdy Mołek i Huberta Urbańskiego. Sądzę, że nie tylko ja, ale również część widzów przed telewizorami mogła w tym momencie poczuć dozę nostalgii - jeden z najdłużej emitowanych programów rozrywkowych leci w TV już przez 20 lat i za każdym razem wzbudza wśród publiczności ogromne emocje. Wzbudził je nawet we mnie, mimo że z "Tańcem z gwiazdami" nie miałam już do czynienia przez długi, długi czas.

Po takiej przerwie mogę jednak stwierdzić, porównując ten format do innych produkcji rozrywkowych, które w międzyczasie oglądałam, że "Taniec z gwiazdami" to program niesamowicie miły. Bije od niego optymizm i przesłanie, że tańczyć każdy może - bez względu na wiek, warunki fizyczne, orientację czy doświadczenie w tańcu. Poza tym bardzo przyjemnie słucha się opinii znanych osób z polskiego show-biznesu, które prywatnie znają się z celebrytami.

Ten program jest stworzony z myślą o widzach w każdym wieku. W starszej publiczności wzruszenie może wzbudzić występ Elżbiety Bursztynowicz czy Evy Minge, które udowadniają, że kobiety po pięćdziesiątce wciąż mogą bawić się życiem. Młodsi będą oglądać "Taniec z gwiazdami" dla Mikołaja Bagińskiego czy Mai Bohosiewicz i będą trzymać za nich kciuki. Wiadomo, po miłych słowach jurorów oceny będą adekwatne do tego, w jaki sposób dana para zaprezentowała taniec, ale odnoszę wrażenie, że ta punktacja nie jest najważniejsza. Dla uczestników liczy się dobra zabawa i eksplorowanie samych siebie.

Z uśmiechem na twarzy słucham, jak gwiazdy mówią, w jaki sposób taniec ich wyzwolił, co pozwolił im rozwinąć, jak się dzięki niemu otworzyli. Zwykle przewijam takie fragmenty zwierzeń w programach, natomiast w tym przypadku z zainteresowaniem słuchałam uczestników i uczestniczek z różnych światów, którzy mieli zupełnie odmienne motywacje do wzięcia udziału w programie.

W "Tańcu z gwiazdami" oczywiście podstawą jest taniec, ale po premierowym odcinku jubileuszowej edycji zrozumiałam, że ten program to coś więcej. Dla wielu osób to szansa na udowodnienie sobie czegoś, niektórzy chcą spróbować czegoś nowego, a inni pragną rozbudzić w sobie drzemiące umiejętności taneczne. Z przyjemnością będę śledzić kolejne odcinki i trzymać kciuki za moich faworytów.

Taniec z gwiazdami, 30. edycja: punktacja od jurorów po 1. odcinku

W 1. odcinku nie odpadła żadna para, co oznacza, że wszyscy uczestnicy zatańczą w kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami".

Maurycy Popiel i Sara Janicka (para numer 1) - 30 punktów

Lanberry i Piotr Musiałkowski (para numer 2) - 28 punktów

Maja Bohosiewcz i Albert Kosiński (para numer 3) - 28 punktów

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko (para numer 4) - 35 punktów

Aleksander Sikora i Daria Syta (para numer 5) - 33 punkty

Eva Minge i Michał Bartkiewicz (para numer 6) - 24 punkty

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska (para numer 7) - 34 punkty

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassim (para numer 8) - 27 punktów

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska (para numer 9) - 29 punktów

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar (para numer 10) - 36 punktów

Tomasz Karolak i Izabela Skierska (para numer 11) - 23 punkty

REKLAMA

Program "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" emitowany jest co niedzielę o godzinie 19:55.

REKLAMA

Anna Bortniak 14.09.2025 23:04

Ładowanie...