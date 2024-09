Ten antykwariat zamierza przejąć rynek książek używanych i podnieść ich ceny. Obrzydliwe

„Milion książek Tezeusz.pl na Empiku”, chwali się Andrzej Miszk we wstępie swojej publikacji, która odbiła się w polskim internecie szerokim echem. Wpis jest przez niektórych drwiąco określany mianem rewolucji w superbohaterskich fabułach - „od teraz złoczyńcy wykładają obszerne plany przejęcia świata, zamiast knuć je w sekrecie”. Wyjątkowo trafna hiperbola.



Miszk, właściciel Antykwariatu i Księgarni Tezeusz, dąży do - jak sam to ujął - „nieomal zmonopolizowania rynku książki używanej”. Ten sam pan w jednym z ostatnich wpisów (co punktują i wykpiwają czytelnicy) pozycjonuje się w klasie wyższej, przy czym „chowa się w tłumie średniaków”, żeby mieć, uwaga, spokój od zawiści. Dodaje, że tacy jako oni swoje postulaty polityczne musi przemycać, formułując je jako część programu klasy średniej, a ponieważ ta średnia aspiruje do tej wyższej, więc jej części „pochlebia traktowanie jej jak siódmy cud świata i odnajduje się w tych postulatach, wierząc, że kiedyś dotrą do Ziemi Obiecanej zamożnych burżujów”. To tylko jeden z wielu cudownych fragmentów licznych internetowych wykwitów Miszka, ale ten jeden mówi nam o tym człowieku wystarczająco dużo (oraz potwierdza, że - nihil novi - bogatsi wykorzystują marzenia biedniejszych do forsowania swoich interesów, ale to inna sprawa).



Tymczasem zachęcam do zapoznania się z wpisem o Tezeuszu.