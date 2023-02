Mało wam Ellie i Joela? 4. odcinek "The Last of Us" jest wspaniały, ale rozumiem, skąd bierze się krytyka

Ci, którzy przeżyli, stanęli w obliczu prawdziwej tragedii - konieczności życia w świecie, w którym stracili dotychczasowe życie i bliskich. W pewnym sensie znacznie gorzej mają się… dzieci. Te małe istoty, które nie zaznały świata przed apokalipsą, nie mają żadnego punktu odniesienia, żadnych wspomnień normalności. Jak w takim przypadku pielęgnować w sobie nadzieję na lepsze jutro?



Relacja Joela z Ellie wysuwa się na pierwszy plan. Dziewczyna przypomina Joelowi, jak być dobrym ojcem, z kolei Joel może pomóc nastolatce przezwyciężyć cień traumatycznego dzieciństwa, który wciąż na nią pada. Nie dziwi pociąg dziewczynki do broni, delikatnie sygnalizowane zainteresowanie przemocą - 4. odcinek odkrywa kolejne aspekty „ciemnej strony” Ellie, a my dowiadujemy się, że w przeszłości już kogoś zabiła. Spotkanie Henry’ego i Sama z pewnością posłuży do podkreślenia problemów Ellie - tym bardziej, że Sam wydaje się chłopcem, który ma za sobą znacznie „zdrowsze” dzieciństwo.



Tak czy inaczej, wszyscy ci, którzy czuli niedosyt w związku z mniejszą od oczekiwanej dawką interakcji pary głównych postaci, tym razem powinni być zadowoleni. Nowy odcinek pokazuje, jak naturalnie się do siebie zbliżają, zaczynają sobie ufać i - tak po prostu - lubić się nawzajem. To był kolejny udany odcinek, scenopisarski popis, który zgrabnie rozwija oryginalną opowieść.



Przy okazji - ze względu na SuperBowl, premiera 5. epizodu TLOU odbędzie się już w sobotę.