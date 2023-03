Fajny ten TikTok. Teraz swój profil ma tam nawet propaganda Korei Północnej

Profil opisany hasłem „Living in the beautiful DPRK” zebrał już grono 211,5 tyś. obserwujących i zgarnął ponad 3,7 mln polubień - i to wszystko w niespełna miesiąc. Komentujący tiktokerzy są podzieleni w opiniach: jedni wierzą w to, że konto faktycznie ma za zadanie „ocieplić” wizerunek Korei Północnej w oczach reszty świata i mamy do czynienia z oczywistą inscenizacją. Inni zakładają, że to ambitny dowcip. Oczywiście obywatele tego udręczonego bezwzględnym reżimem kraju nie mają dostępu do globalnego internetu - w przeciwieństwie do jego władz.



Propagandowe materiały wychwalające życie w Korei Północnej, które pojawiają się w dostępnych dla reszty świata serwisach internetowych, to znane zjawisko. Eksperci ostrzegali już kiedyś m.in. przed niejaką Song A., która w samych superlatywach opisywała cudowne życie w Pjongjang. Zachodnie media podkreślały, że najpewniej za publikacją treści na jej YouTube’owym kanale stoi rząd Kim Dzong Una.