Turcja last minute – jak znaleźć najlepsze oferty na wakacje?

Lokowanie produktu: fly.pl

Turcja to sprawdzony wybór na wakacje. Kierunek doceniają zarówno rodziny z dziećmi, jak i pary czy grupy znajomych. Wakacyjny wyjazd do tego kraju nie musi być przy tym drogi. Najlepsze oferty można upolować na last minute. Sprawdź, jak znaleźć atrakcyjne wycieczki!

Określ, czego oczekujesz

Zanim zaczniesz szukać ofert last minute do Turcji, zastanów się, czego tak naprawdę chcesz. Wysokiej klasy hotel z all inclusive i mnóstwem atrakcji czy kameralny ośrodek ze spokojną atmosferą? Obiekt z udogodnieniami dla rodzin z dziećmi czy dostępny tylko dla dorosłych? To tylko kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę. Najważniejsze są lokalizacja hotelu (np. odległość od lotniska i plaży), infrastruktura hotelowa (np. obecność basenów, aquaparku itp.), kategoria obiektu oraz rodzaj wyżywienia. Koniecznie trzeba też ustalić budżet na wyjazd – dzięki temu łatwiej będzie znaleźć coś dla siebie.

Wybierz odpowiedni kurort na wakacje

Turcja ma wiele do zaoferowania spragnionym odpoczynku, zabawy i zwiedzania. Bardziej rozrywkowym miejscem jest tam tzw. Riwiera Turecka położona na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Słynie z bogatego życia nocnego, pięknych plaż i ciekawych zabytków. Znajdują się tam takie znane kurorty, jak Alanya, Antalya, Side, Kemer i Belek. Dla poszukiwaczy spokojniejszego klimatu bardziej sprawdzi się Turcja Egejska, czyli turystyczny region nad Morzem Egejskim. W takich kurortach, jak Bodrum, Marmaris, Kusadasi i Cesme można świetnie wypocząć. Są też dobrą bazą wypadową na wycieczki.

Szukaj wycieczek z głową

Turcja last minute jest dostępna w ofercie wielu biur podróży. Bo właśnie najlepiej jest polecieć tam z touroperatorem. Firmy turystyczne zapewniają szeroki wybór wycieczek na każdą kieszeń. Ogromną zaletą wyjazdu z biurem jest też przelot bezpośredni do jednego ze znanych kurortów. Do wielu turystycznych miast w Turcji latają czartery.

Żeby znaleźć atrakcyjny wyjazd „na ostatnią chwilę”, trzeba trzymać rękę na pulsie. Najlepiej więc sprawdzać oferty na stronie internetowej biura podróży, które pozwala porównać propozycje wakacji od różnych polskich touroperatorów. Taka wyszukiwarka wycieczek pozwala na wygodne filtrowanie ofert, co ułatwia znalezienie tej najlepszej.

Postaw na All Inclusive

Turcja słynie z jednego z najlepszych all inclusive na świecie. Bogaty wybór posiłków i hotelowych atrakcji zapewnia komfortowy czas – bez stresu, zmartwień i codziennego planowania wyjść do restauracji. Zdecydowanie warto więc zarezerwować hotel właśnie z tą formułą wyżywienia. W dodatku wycieczki z pakietem „wszystko w cenie” nie muszą być o wiele droższe od ofert bez wyżywienia, zwłaszcza na last minute. Tego typu wyjazdy można zarezerwować na stronie https://fly.pl/oferta/last-minute/last-minute-all-inclusive/oferta/.

Rezerwuj w dobrym momencie

Wycieczki last minute do Turcji są dostępne przez cały rok. Pojawiają się w sprzedaży około miesiąc przed wylotem. Ich dostępność się z czasem zmniejsza, jednak ostatnie miejsca w samolotach i hotelach są dostępne na tydzień, a nawet kilka dni lub godzin przed terminem wyjazdu. Wtedy są zazwyczaj najtańsze. Czekanie do naprawdę ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem, jednak może się bardzo opłacić.

Ważne jest również to, w jakim momencie roku rezerwujesz. Jak mówi Marta Wielgosz, redaktorka branży turystycznej z FLY.PL: „Na naprawdę dobre ceny last minute można liczyć poza szczytem sezonu wakacyjnego, który przypada na lipiec i sierpień. Wiosną i jesienią pogoda w Turcji cały czas może być bardzo przyjemna – na pewno sprzyja zwiedzaniu, choć wiele osób wciąż decyduje się wtedy na plażowanie. W miarę możliwości warto więc polować na last minute przed lub po sezonie. To szansa na zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych od osoby. Jeśli komuś zależy na oszczędnościach, powinien jednak unikać wyjazdów w święta i długie weekendy – wówczas ceny idą w górę. Warto mieć to na uwadze i pamiętać, że czasami przesunięcie wyjazdu o zaledwie tydzień może wpłynąć na jego cenę.”.

Postaw na elastyczność

Jeśli zależy Ci na atrakcyjnej ofercie, nie trzymaj się kurczowo swoich pierwotnych planów. Możesz mieć upatrzony hotel, ale sztywne założenie, że musisz zatrzymać się koniecznie w nim niestety zmniejsza szanse na znalezienie taniej oferty. Lepiej być elastycznym, a do tego… nieco spontanicznym. W tym tkwi zresztą cała istota wyjazdów last minute. Pamiętaj, że czasami wyjazd tydzień wcześniej lub później może dużo zmienić. Podobnie jest z lotniskiem wylotu – wycieczki mają różne ceny w zależności od konkretnego portu lotniczego.

