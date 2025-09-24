Wicked: Na dobre - finałowy zwiastun. Kiedy premiera w kinach?

Ładowanie...

Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku zmierza na ekrany kin. „Wicked: Na dobre” wchodzi w ostatnią fazę promocji: do sieci trafił finałowy zwiastun i kilka nowych informacji. Produkcja reżyserowana przez Jona M. Chu jest bezpośrednią kontynuacją hitu z 2024 r. i stanowi zwieńczenie opowieści o przyjaźni, zdradzie i walce o prawdę w magicznej Krainie Oz.

Wicked: Na dobre - zwiastun filmu. Kiedy premiera?

Nowy trailer odsłania emocjonujące fragmenty konfliktu między bohaterkami, a także imponującą skalę widowiska - pełną rozmachu scenografię, bogate efekty specjalne i nastrojowe numery. To zapowiedź spektaklu, który wprowadzi widzów w kulminacyjny akt tej fantastycznej historii.

Scenariusz przygotowała Winnie Holzman, autorka libretta scenicznego musicalu, wspólnie z reżyserem. Twórcy podkreślają, że decyzja o podziale opowieści na dwie części wynikała z chęci pełnego oddania bogactwa materiału źródłowego - zarówno fabuły, jak i niezapomnianych piosenek.



W obsadzie ponownie zobaczymy gwiazdy pierwszej części: Cynthię Erivo jako Elphabę, czyli przyszłą Złą Czarownicę z Zachodu, oraz Arianę Grande w roli Glindy, znanej jako Dobra Czarownica. Na ekran powrócą także Jonathan Bailey (Fiyero), Jeff Goldblum (Czarnoksiężnik), Michelle Yeoh (Madame Morrible), Ethan Slater (Boq) czy Marissa Bode (Nessarose).



„Wicked: Na dobre” zamknie filmową adaptację jednego z najpopularniejszych musicali XXI wieku. Pierwsza część okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym, przyciągając miliony widzów do kin i odświeżając klasyczną opowieść ze świata „Czarnoksiężnika z Oz”. Teraz przyszedł czas na wielkie zakończenie - według zapowiedzi (którym można udzielić kredytu zaufania, w końcu pierwsza odsłona spełniła oczekiwania widzów) widowiskowe, wzruszające i utrwalające historię Elphaby i Glindy w popkulturze.



Produkcja będzie o 22 minuty krótsza od pierwszej części - potrwa łącznie 138 minut.



Wicked: Na dobre - premiera w kinach już 21 listopada 2025.

Michał Jarecki 24.09.2025 15:36

