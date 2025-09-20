REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

W jaki sposób Gen V poradziło sobie ze śmiercią pierwszoplanowego aktora?

„Gen V” powróciło z 2. sezonem. Już wiemy, w jaki sposób scenarzyści upamiętnili tragicznie zmarłego Chance’a Perdomo, czyli aktora wcielającego się w jedną z głównych postaci, Andre Andersona.

Piotr Grabiec
gen v season 2 the boys spin-off amazon prime video
REKLAMA

„Gen V”, czyli aktorski spin-off „The Boys” od Prime Video, doczekał się 2. sezonu. Ponownie wracamy na Uniwersytet Godolkina dla metaludzi aspirujących do bycia celebrytami i superbohaterami (w dokładnie tej kolejności) wraz z niemal wszystkimi bohaterami.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone uniwersum „The Boys”:

REKLAMA

Scenarzyści stanęli jednak przed trudnym zadaniem - co zrobić z postacią Andre Andersona graną przez aktora, który krótko po premierze 1. serii przedwcześnie odszedł z naszego świata. Chance Perdomo zginął bowiem w wypadku motocyklowym w wieku zaledwie 27 lat.

Gen V nie zdecydowało się obsadzić w roli Andre Andersona nowego aktora.

Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji w przypadku seriali może być zatrudnienie nowego aktora, by grał tę samą postać. To powszechna praktyka, zwłaszcza jeśli odtwórca danej roli z niej zrezygnował lub z jakiegoś powodu został zwolniony. Prime Video uznało jednak, że z szacunku do zmarłego Chance’a Pedromo nie będą tego robić. Scenarzyści w tej sytuacji dwie opcje: wykreślić bohatera ze scenariusza, sugerując przy tym, iż nadal żyje, ale z dala od wydarzeń ukazanych w serialu lub go uśmiercić.

W przypadku Gen V zdecydowano się na tę drugą opcję. Prime Video podążyło tutaj tropem Marvela, który stanął przed podobnym dylematem w związku ze śmiercią Chadwicka Bosemana, który zmarł na raka po premierze „Czarnej Pantery”. Disney w sequelu, czyli „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”, wplótł śmierć granego przez niego T’Challi w wyniku tajemniczej choroby w scenariusz, składając mu tym samym hołd.

Jak zginął Andre Anderson w Gen V?

Po pierwsze: poza kadrem. Z pierwszych odcinków 2. serii dowiadujemy się, iż po przeskoku czasowym, jaki zaserwowało nam „Gen V”, głównej bohaterce, czyli Marie, udało uciec się samotnie z ośrodka, w którym została wraz z przyjaciółmi zamknięta po finale 1. serii. Zainspirowany tym Andre również postanowił spróbować ucieczki wraz z pozostałymi bohaterami, ale ta próba została udaremniona. Mimo to młody Anderson, chociaż wiedział, że jego starania są skazane na porażkę, nadal używał swoich supermocy, co w jego przypadku wiązało się z zagrożeniem życia. I to go zabiło.

Bohaterska śmierć Andre sprawiła, że pozostałe postaci przeżywają na ekranie żałobę, która jest udziałem również wcielających się w nich aktorów - w końcu stracili kolegę, z którym na planie z pewnością zdążyli się zżyć. Scenarzystom udało się poprowadzić ten wątek ze smakiem, a do tego upamiętnili Chance’a Pedromo planszą otwierającą pierwszy epizod. Nieobecność młodego Andersona odbija się z kolei echem w niemalże każdej scenie.

REKLAMA

A jak duży wpływ nieobecność Andre Andersona miała na scenariusz 2. serii „Gen V”? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy, ale strzelam, że sceny z jego udziałem przepisano tak, aby brał udział w nich jego ojciec mający podobne supermoce. Nie jest co prawda studentem na Uniwersytecie Godolkina, ale za namową Emmy dołączył do kadry wykładowców, aby dalej wraz z nią i pozostałymi młodymi bohaterami badać tajemnice Lasu.

REKLAMA
Piotr Grabiec
20.09.2025 19:05
Tagi: Prime VideoThe Boys
Najnowsze
18:39
Najlepsze filmy z Margot Robbie. Ranking TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-20T18:39:04+02:00
16:40
Sztuczna inteligencja ożywiła Stana Lee. Twórca będzie rozmawiał z fanami
Aktualizacja: 2025-09-20T16:40:13+02:00
14:29
Obejrzałam zagraniczny kryminał z udziałem polskiego aktora. Nietypowa produkcja
Aktualizacja: 2025-09-20T14:29:00+02:00
13:14
Afryka Express był najlepszym programem TVN-u. No właśnie - był
Aktualizacja: 2025-09-20T13:14:07+02:00
11:02
Najlepszy film akcji Prime Video obejrzysz teraz na HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-20T11:02:00+02:00
10:35
Takiej premiery na Disney+ jeszcze nie było. Użytkownicy pokochali nowy kryminał
Aktualizacja: 2025-09-20T10:35:00+02:00
10:03
Genialny thriller z Willemem Dafoe trafił na Netfliksa. Trudno oderwać wzrok
Aktualizacja: 2025-09-20T10:03:00+02:00
9:09
Co obejrzeć w HBO Max w weekend? Najlepszy thriller sci-fi ostatniej dekady
Aktualizacja: 2025-09-20T09:09:00+02:00
8:33
Użytkownicy Prime Video czekali na ten hit. Teraz mu nie odpuszczą
Aktualizacja: 2025-09-20T08:33:00+02:00
23:30
Zamach na papieża - recenzja. Widzieliśmy ostatni wspólny projekt kultowego polskiego duetu
Aktualizacja: 2025-09-19T23:30:00+02:00
19:02
Widzieliśmy dreszczowiec od twórcy kultowych horrorów. Gra w nim Anna-Maria Sieklucka
Aktualizacja: 2025-09-19T19:02:00+02:00
15:49
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-19T15:49:38+02:00
15:47
Apple Music ma genialną promocję
Aktualizacja: 2025-09-19T15:47:46+02:00
15:07
Nowy dreszczowiec Netfliksa daje użytkownikom wszystko, czego potrzebują
Aktualizacja: 2025-09-19T15:07:11+02:00
14:15
Jedna z najciekawszych premier września już na podium Box Office. Triumf serca podbija kina!
Aktualizacja: 2025-09-19T14:15:17+02:00
13:41
Traktat 42 w serialu 1670. O co chodzi z tą liczbą?
Aktualizacja: 2025-09-19T13:41:55+02:00
12:49
Polska przejmuje Netfliksa. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości
Aktualizacja: 2025-09-19T12:49:41+02:00
12:47
Netflix pozwala sprawdzić, czy bliżej ci do chłopa, czy szlachcica z 1670
Aktualizacja: 2025-09-19T12:47:34+02:00
10:39
System Of A Down w Polsce. Dziś ostatnia szansa na zakup biletu
Aktualizacja: 2025-09-19T10:39:51+02:00
9:59
Najlepszy superbohaterski film tego roku już w HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-19T09:59:38+02:00
9:42
Donald Trump grozi telewizjom, które go krytykują
Aktualizacja: 2025-09-19T09:42:37+02:00
8:53
Martin Scorsese nakręci nowy film. Na pokładzie Leonardo DiCaprio
Aktualizacja: 2025-09-19T08:53:39+02:00
19:21
Black Rabbit - recenzja serialu Netfliksa. Jak wypadł wyczekiwany thriller ze świetną obsadą?
Aktualizacja: 2025-09-18T19:21:18+02:00
18:53
Netflix błyskawicznie rozszerza uniwersum swojego największego hitu
Aktualizacja: 2025-09-18T18:53:55+02:00
18:24
Gen V, sezon 2. - kiedy kolejne odcinki świetnego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-18T18:24:18+02:00
16:48
Jak miejsca z serialu Breslau wyglądają naprawdę? Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-09-18T16:48:36+02:00
15:14
Ten wybitny horror ma najbardziej szokujący twist w historii. Wreszcie obejrzysz go, jak należy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:14:47+02:00
14:27
Jurassic World: Odrodzenie jest już w VOD. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:27:45+02:00
13:03
Powstaje spin-off Emigracji XD. Opowie o Zbyszku XD
Aktualizacja: 2025-09-18T13:03:21+02:00
11:54
Kimmel nie był pierwszy. Z tych samych powodów pracę stracił inny dziennikarz
Aktualizacja: 2025-09-18T11:54:46+02:00
10:34
Dlaczego w 2. sezonie 1670 Stanisława gra inny aktor? To nie sprawka Andrzeja
Aktualizacja: 2025-09-18T10:34:10+02:00
9:28
Długo wyczekiwany serial z gwiazdorską obsadą wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-18T09:28:42+02:00
8:32
Jimmy Kimmel wyleciał z pracy. Trump chciał jego głowy za to nagranie
Aktualizacja: 2025-09-18T08:32:19+02:00
20:07
Błagania wysłuchane. Prime Video przedłuża swój wielki hit na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-17T20:07:39+02:00
19:59
Kiedy 3. sezon serialu 1670? Wszystko, co już wiemy
Aktualizacja: 2025-09-17T19:59:33+02:00
19:14
Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca
Aktualizacja: 2025-09-17T19:14:53+02:00
16:59
Wielki marsz - recenzja. To jedna z najlepszych adaptacji prozy Kinga?
Aktualizacja: 2025-09-17T16:59:49+02:00
15:20
Ukradł pracę Banksy'ego w 30 sekund, a teraz stanie przed sądem
Aktualizacja: 2025-09-17T15:20:46+02:00
14:23
3. sezon Rodu smoka ma potwierdzoną datę premiery. Najwyższy czas
Aktualizacja: 2025-09-17T14:23:57+02:00
12:01
Użytkownicy Prime Video zarywali nockę, żeby obejrzeć finał największego hitu lata
Aktualizacja: 2025-09-17T12:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA