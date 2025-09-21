REKLAMA
Najbardziej niedoceniony film Nolana wpadł na HBO Max. Świetne kino

Na HBO Max wpadł właśnie prawdopodobnie najbardziej niedoceniony i najmniej popularny film Christophera Nolana - „Bezsenność” z wybitną kreacją Robina Williamsa. Przez dłuższy czas produkcja nie była dostępna w żadnym subskrypcyjnym streamingu, jeśli zatem nie mieliście z nią styczności albo macie ochotę na powtórkę po latach - warto skorzystać z okazji. Bo to naprawdę dobra rzecz. 

Michał Jarecki
bezsenność hbo max co obejrzeć
Thriller „Bezsenność” z 2002 r. to dość wyjątkowy obraz w dorobku Nolana. W przeciwieństwie do wielu późniejszych widowisk opartych na skomplikowanych strukturach narracyjnych czy na wpół autorskiej, na wpół blockbusterowej estetyce, jest to dzieło zaskakująco kameralne, choć nasycone psychologicznym napięciem. Jest to także pierwszy film Nolana zrealizowany dla wielkiego hollywoodzkiego studia (Warner Bros.), który otworzył mu drogę do kolejnych głośnych projektów.

„Bezsenność” jest amerykańskim remakiem norweskiego filmu Erika Skjoldbjærga z 1997 r. Opowiada historię Willa Dormera (Al Pacino), doświadczonego detektywa z Los Angeles, który wraz ze swoim partnerem przyjeżdża na Alaskę, aby pomóc w śledztwie dotyczącym morderstwa nastolatki.

Miasteczko emanuje specyficzną aurą - to pora dnia polarnego, wobec czego słońce nie zachodzi ani na chwilę. Podczas pościgu za podejrzanym Dormer przypadkowo śmiertelnie postrzeliwuje swojego partnera. Choć był to wypadek, obawia się konsekwencji: wewnętrznego śledztwa, oskarżeń o korupcję, które już wcześniej nad nim ciążyły, oraz ostatecznej utraty reputacji. Decyduje się więc zatuszować sprawę.

Tymczasem prawdziwy zabójca - Walter Finch (Robin Williams), autor kryminałów - staje się jedynym świadkiem zdarzenia i zaczyna szantażować Dormera. Między policjantem a mordercą rodzi się dziwna relacja - swoista gra, w której obaj znają swoje sekrety i wzajemnie się kontrolują.

Bezsenność - opinia o filmie

Nieustające światło słoneczne uniemożliwia Dormerowi sen - tytułowa bezsenność staje się coraz bardziej dokuczliwa, a zacieranie granic między jawą i snem potęguje psychologiczną udrękę. Fantastycznie wykreowany oniryczny klimat i poczucie tego specyficznego rodzaju niepewności, dezorientacji udziela się widzowi, ułatwiając przy okazji empatyzowanie z protagonistą. Nie jestem wielkim miłośnikiem Nolana, ale za tę atmosferę zawsze będę bił mu pokłony.

Podoba mi się też, że narracja nie prowadzi widza jedynie przez sieć poszlak, lecz kieruje jego uwagę również na wewnętrzne konflikty protagonisty - jego wybory, usprawiedliwienia, stopniowe odsłanianie prawdy. W rezultacie thriller staje się studium poczucia winy i zagubienia, a nie tylko zagadką kryminalną. Również fakt, że słońce świeci tu bez ustanku, ma istotne znaczenie: dramat policjanta pęcznieje za sprawą poczucia, że czuje się nieustannie obserwowany, a nie ma gdzie się ukryć.

Moralno-psychologiczną głębię poszerza obłędne aktorstwo. Film bazuje na dwóch zupełnie różnych, a równoważących się kreacjach: zmęczony, moralnie rozedrgany Dormer-Pacino oraz chłodny i nieoczywisty antagonista Finch-Williams. Zaangażowanie Williamsa do roli bezwzględnego, lecz pozornie zwyczajnego i powściągliwego sprawcy było zaskakującym, choć wcale nie tak ryzykownym zagraniem, jak niektórym się wydawało. Owszem, Williams słynął z kreacji komediowych, ale każdy, kto uważnie śledził jego karierę, nie miał wątpliwości, że facet doskonale sprawdza się również w poważniejszych rolach. Z kolei Pacino rezygnuje tu ze swojej charakterystycznej ekspresji - jest bardzo wiarygodny w przedstawieniu fizycznego (i etycznego) kryzysu. Te dwie sylwetki stworzyły „lustrzaną” relację i mocny rdzeń opowieści. 

Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to byłyby to irytująco sztampowe sceny akcji, aż niepasujące do filmie o tak intensywnym psychologicznym napięciu. Nie zmienia to jednak faktu, że „Bezsenność” to kawał dobrego kina.

21.09.2025 10:59
Tagi: Christopher NolanHBO Max
