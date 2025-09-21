Tajemnica tajemnic - recenzja. Nowa książka, stary Dan Brown

Ładowanie...

Osiem lat - tyle dokładnie minęło od premiery powieści "Początek", czyli piątego tomu z cyklu o Robercie Langdonie. Znany badacz symboli znany jest nie tylko z ogromnej wiedzy w swojej dziedzinie, ale również odwagi, którą już nie raz się wykazał - kiedy nie prowadzi wykładów na uniwersytecie, często pakuje się w tarapaty, zwykle próbując ochronić coś, co może zagrozić życiu całej ludzkości. Nie inaczej jest w przypadku książki "Tajemnica tajemnic", która jest nową powieścią Browna - to pisarz w swoim klasycznym i dobrze znanym wydaniu, co w ostatecznym rozrachunku można uznać za zaletę.

Tajemnica tajemnic - recenzja książki Dana Browna

W najnowszej powieści Dana Browna Robert Langdon udaje się do Pragi. Tam, na Zamku Praskim w legendarnej Sali Władysławowskiej, ma wziąć udział w wykładzie swojej partnerki i specjalistki w dziedzinie noetyki, Katherine Solomon. Naukowczyni przygotowuje się jednocześnie do opublikowania badań na temat natury ludzkiej świadomości, które dla wielu mogą okazać się kontrowersyjne - badaczka głosi bowiem coś, co przeczy fundamentom dotychczas głoszonych przekonań.

Podczas wykładu Katherine ujawnia fragment swojej publikacji. Kilka godzin później plik z treścią badań zostaje wykradziony z serwerów wydawnictwa, a sama naukowczyni znika po spotkaniu z inną słynną badaczką. W międzyczasie Langdon zostaje uwikłany w sytuację, która sprowadza na niego ogromne niebezpieczeństwo, a mimo to postanawia pójść tropem swojej partnerki, aby ją odnaleźć. Badacz ponownie będzie musiał wykorzystać swoją wiedzę w zakresie symboli, by rozwiązać zagadkę zniknięcia Katherine oraz stawić czoła potężnej organizacji i nieznanych siłom, które sieją spustoszenie.

Dan Brown buduje historię w typowy dla siebie sposób. Langdon udaje się w dane miejsce w celu podzielenia się swoją wiedzą, spotkania czy rozwikłania jakiejś zagadki, po czym wydarza się coś nieoczekiwanego i niebezpiecznego. Zmusza to profesora do ucieczki przed typami z ciemnej gwiazdy, którzy chcą go dopaść. Zwykle są to albo członkowie jakichś mistycznych organizacji, albo funkcjonariusze z służb, którym Langdon zalazł za skórę lub którzy źle zinterpretowali jego działania.

W międzyczasie następuje sporo zwrotów akcji - okazuje się, że ktoś dobry był tak naprawdę zły czy ten, kto miał umrzeć w rzeczywistości żyje - a główny bohater niczym chodząca encyklopedia podąża tropem pozostawionych symboli, by dojść do prawdy. Do każdej sytuacji Langdon podchodzi ze swoją dobrze znaną elegancją, błyskotliwością i odwagą. Całość zamknięta jest w krótkich rozdziałach lub w rozdziałach podzielonych na kilka fragmentów, które przeskakują z jednego wątku na drugi - jedne śledzą poczynania Langdona, a inne wchodzą do głowy pozostałych bohaterów i danego antagonisty, który chce dopaść profesora.

I teraz pytanie - czy to źle, że Dan Brown dał czytelnikom coś, co dobrze znają? Bo z jednej strony "Tajemnica tajemnic" to historia bliźniaczo podobna do tych, które autor przedstawił w poprzednich częściach z serii o Langdonie, zamieniając tylko miejsce akcji, imiona drugoplanowych bohaterów i przedmiot sporu, który zagraża życiu ludzkości. A z drugiej strony - to jest po prostu esencja Browna, którą czyta się z przyjemnością. Pisarz z dokładnością opisuje naukowe zagadnienia, ponownie wprowadza czytelników w świat symboli, a całą opowieść buduje tak, że nie można się oprzeć, by przeczytać jeden rozdział więcej.

Gdyby to była pierwsza książka autora, nie byłoby wątpliwości w ocenie - to kawał solidnej literatury, który pozwala czytelnikom na rozwiązywanie mistycznych zagadek. Sama tematyka symboli, zakazanych dzieł czy alternatywnych wersji historii jest szalenie interesująca. Jednak w związku z tym, że jest to już szósty tom w serii, dobrze znane schematy dają o sobie znać i można odnieść wrażenie, że trochę się to już przejadło. Nie można jednak powiedzieć, że klasyczny Dan Brown nie wrócił w dobrym stylu - "Tajemnica tajemnic" to powieść, w której fani pisarza będą się zaczytywać, jakby była ich pierwszą.

Tytuł książki: Tajemnica tajemnic (The Secret of Secrets)

Tajemnica tajemnic (The Secret of Secrets) Autor: Dan Brown

Dan Brown Tłumaczenie: Paweł Cichawa

Paweł Cichawa Wydawnictwo: Sonia Draga

Sonia Draga Liczba stron: 712

712 Data wydania polskiego: 9 września 2025

9 września 2025 Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena Lubimyczytać: 7.3/10

Anna Bortniak 21.09.2025 13:14

