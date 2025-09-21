REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Książki

Tajemnica tajemnic - recenzja. Nowa książka, stary Dan Brown

Dan Brown po niemal dekadzie powrócił z nową powieścią z Robertem Langdonem w roli głównej. W uniwersum bohatera właściwie nic się nie zmieniło - "Tajemnica tajemnic" to obraz tego, do czego w twórczości pisarza czytelnicy już się przyzwyczaili. W przypadku innego autora mogłaby to być znacząca wada. Ale nie w przypadku Browna.

Anna Bortniak
OCENA :
7/10
tajemnica tajemnic recenzja dan brown ksiazka
REKLAMA

Osiem lat - tyle dokładnie minęło od premiery powieści "Początek", czyli piątego tomu z cyklu o Robercie Langdonie. Znany badacz symboli znany jest nie tylko z ogromnej wiedzy w swojej dziedzinie, ale również odwagi, którą już nie raz się wykazał - kiedy nie prowadzi wykładów na uniwersytecie, często pakuje się w tarapaty, zwykle próbując ochronić coś, co może zagrozić życiu całej ludzkości. Nie inaczej jest w przypadku książki "Tajemnica tajemnic", która jest nową powieścią Browna - to pisarz w swoim klasycznym i dobrze znanym wydaniu, co w ostatecznym rozrachunku można uznać za zaletę.

REKLAMA

Tajemnica tajemnic - recenzja książki Dana Browna

W najnowszej powieści Dana Browna Robert Langdon udaje się do Pragi. Tam, na Zamku Praskim w legendarnej Sali Władysławowskiej, ma wziąć udział w wykładzie swojej partnerki i specjalistki w dziedzinie noetyki, Katherine Solomon. Naukowczyni przygotowuje się jednocześnie do opublikowania badań na temat natury ludzkiej świadomości, które dla wielu mogą okazać się kontrowersyjne - badaczka głosi bowiem coś, co przeczy fundamentom dotychczas głoszonych przekonań.

Podczas wykładu Katherine ujawnia fragment swojej publikacji. Kilka godzin później plik z treścią badań zostaje wykradziony z serwerów wydawnictwa, a sama naukowczyni znika po spotkaniu z inną słynną badaczką. W międzyczasie Langdon zostaje uwikłany w sytuację, która sprowadza na niego ogromne niebezpieczeństwo, a mimo to postanawia pójść tropem swojej partnerki, aby ją odnaleźć. Badacz ponownie będzie musiał wykorzystać swoją wiedzę w zakresie symboli, by rozwiązać zagadkę zniknięcia Katherine oraz stawić czoła potężnej organizacji i nieznanych siłom, które sieją spustoszenie.

Dan Brown buduje historię w typowy dla siebie sposób. Langdon udaje się w dane miejsce w celu podzielenia się swoją wiedzą, spotkania czy rozwikłania jakiejś zagadki, po czym wydarza się coś nieoczekiwanego i niebezpiecznego. Zmusza to profesora do ucieczki przed typami z ciemnej gwiazdy, którzy chcą go dopaść. Zwykle są to albo członkowie jakichś mistycznych organizacji, albo funkcjonariusze z służb, którym Langdon zalazł za skórę lub którzy źle zinterpretowali jego działania.

W międzyczasie następuje sporo zwrotów akcji - okazuje się, że ktoś dobry był tak naprawdę zły czy ten, kto miał umrzeć w rzeczywistości żyje - a główny bohater niczym chodząca encyklopedia podąża tropem pozostawionych symboli, by dojść do prawdy. Do każdej sytuacji Langdon podchodzi ze swoją dobrze znaną elegancją, błyskotliwością i odwagą. Całość zamknięta jest w krótkich rozdziałach lub w rozdziałach podzielonych na kilka fragmentów, które przeskakują z jednego wątku na drugi - jedne śledzą poczynania Langdona, a inne wchodzą do głowy pozostałych bohaterów i danego antagonisty, który chce dopaść profesora.

I teraz pytanie - czy to źle, że Dan Brown dał czytelnikom coś, co dobrze znają? Bo z jednej strony "Tajemnica tajemnic" to historia bliźniaczo podobna do tych, które autor przedstawił w poprzednich częściach z serii o Langdonie, zamieniając tylko miejsce akcji, imiona drugoplanowych bohaterów i przedmiot sporu, który zagraża życiu ludzkości. A z drugiej strony - to jest po prostu esencja Browna, którą czyta się z przyjemnością. Pisarz z dokładnością opisuje naukowe zagadnienia, ponownie wprowadza czytelników w świat symboli, a całą opowieść buduje tak, że nie można się oprzeć, by przeczytać jeden rozdział więcej.

Gdyby to była pierwsza książka autora, nie byłoby wątpliwości w ocenie - to kawał solidnej literatury, który pozwala czytelnikom na rozwiązywanie mistycznych zagadek. Sama tematyka symboli, zakazanych dzieł czy alternatywnych wersji historii jest szalenie interesująca. Jednak w związku z tym, że jest to już szósty tom w serii, dobrze znane schematy dają o sobie znać i można odnieść wrażenie, że trochę się to już przejadło. Nie można jednak powiedzieć, że klasyczny Dan Brown nie wrócił w dobrym stylu - "Tajemnica tajemnic" to powieść, w której fani pisarza będą się zaczytywać, jakby była ich pierwszą.

  • Tytuł książki: Tajemnica tajemnic (The Secret of Secrets)
  • Autor: Dan Brown
  • Tłumaczenie: Paweł Cichawa
  • Wydawnictwo: Sonia Draga
  • Liczba stron: 712
  • Data wydania polskiego: 9 września 2025
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena Lubimyczytać: 7.3/10
REKLAMA

O książkach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
21.09.2025 13:14
Tagi: Dan Brownrecenzje książek
Najnowsze
12:20
Breslau: o pracy nad pierwszym polskim serialem Disney+ opowiadają nam aktorzy
Aktualizacja: 2025-09-21T12:20:00+02:00
10:59
Najbardziej niedoceniony film Nolana wpadł na HBO Max. Świetne kino
Aktualizacja: 2025-09-21T10:59:00+02:00
10:05
Najlepsze komedie na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-09-21T10:05:00+02:00
9:02
Obejrzałam thriller na Netfliksie. Ze stresu rozbolał mnie brzuch
Aktualizacja: 2025-09-21T09:02:00+02:00
7:59
Przy tym dreszczowcu Netfliksa nie będziecie potrzebować snu, tylko odpowiedzi
Aktualizacja: 2025-09-21T07:59:00+02:00
19:05
W jaki sposób Gen V poradziło sobie ze śmiercią pierwszoplanowego aktora?
Aktualizacja: 2025-09-20T19:05:12+02:00
18:39
Najlepsze filmy z Margot Robbie. Ranking TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-20T18:39:04+02:00
16:40
Sztuczna inteligencja ożywiła Stana Lee. Twórca będzie rozmawiał z fanami
Aktualizacja: 2025-09-20T16:40:13+02:00
14:29
Obejrzałam zagraniczny kryminał z udziałem polskiego aktora. Nietypowa produkcja
Aktualizacja: 2025-09-20T14:29:00+02:00
13:14
Afryka Express był najlepszym programem TVN-u. No właśnie - był
Aktualizacja: 2025-09-20T13:14:07+02:00
11:02
Najlepszy film akcji Prime Video obejrzysz teraz na HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-20T11:02:00+02:00
10:35
Takiej premiery na Disney+ jeszcze nie było. Użytkownicy pokochali nowy kryminał
Aktualizacja: 2025-09-20T10:35:00+02:00
10:03
Genialny thriller z Willemem Dafoe trafił na Netfliksa. Trudno oderwać wzrok
Aktualizacja: 2025-09-20T10:03:00+02:00
9:09
Co obejrzeć w HBO Max w weekend? Najlepszy thriller sci-fi ostatniej dekady
Aktualizacja: 2025-09-20T09:09:00+02:00
8:33
Użytkownicy Prime Video czekali na ten hit. Teraz mu nie odpuszczą
Aktualizacja: 2025-09-20T08:33:00+02:00
23:30
Zamach na papieża - recenzja. Widzieliśmy ostatni wspólny projekt kultowego polskiego duetu
Aktualizacja: 2025-09-19T23:30:00+02:00
19:02
Widzieliśmy dreszczowiec od twórcy kultowych horrorów. Gra w nim Anna-Maria Sieklucka
Aktualizacja: 2025-09-19T19:02:00+02:00
15:49
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-19T15:49:38+02:00
15:47
Apple Music ma genialną promocję
Aktualizacja: 2025-09-19T15:47:46+02:00
15:07
Nowy dreszczowiec Netfliksa daje użytkownikom wszystko, czego potrzebują
Aktualizacja: 2025-09-19T15:07:11+02:00
14:15
Jedna z najciekawszych premier września już na podium Box Office. Triumf serca podbija kina!
Aktualizacja: 2025-09-19T14:15:17+02:00
13:41
Traktat 42 w serialu 1670. O co chodzi z tą liczbą?
Aktualizacja: 2025-09-19T13:41:55+02:00
12:49
Polska przejmuje Netfliksa. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości
Aktualizacja: 2025-09-19T12:49:41+02:00
12:47
Netflix pozwala sprawdzić, czy bliżej ci do chłopa, czy szlachcica z 1670
Aktualizacja: 2025-09-19T12:47:34+02:00
10:39
System Of A Down w Polsce. Dziś ostatnia szansa na zakup biletu
Aktualizacja: 2025-09-19T10:39:51+02:00
9:59
Najlepszy superbohaterski film tego roku już w HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-19T09:59:38+02:00
9:42
Donald Trump grozi telewizjom, które go krytykują
Aktualizacja: 2025-09-19T09:42:37+02:00
8:53
Martin Scorsese nakręci nowy film. Na pokładzie Leonardo DiCaprio
Aktualizacja: 2025-09-19T08:53:39+02:00
19:21
Black Rabbit - recenzja serialu Netfliksa. Jak wypadł wyczekiwany thriller ze świetną obsadą?
Aktualizacja: 2025-09-18T19:21:18+02:00
18:53
Netflix błyskawicznie rozszerza uniwersum swojego największego hitu
Aktualizacja: 2025-09-18T18:53:55+02:00
18:24
Gen V, sezon 2. - kiedy kolejne odcinki świetnego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-18T18:24:18+02:00
16:48
Jak miejsca z serialu Breslau wyglądają naprawdę? Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-09-18T16:48:36+02:00
15:14
Ten wybitny horror ma najbardziej szokujący twist w historii. Wreszcie obejrzysz go, jak należy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:14:47+02:00
14:27
Jurassic World: Odrodzenie jest już w VOD. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:27:45+02:00
13:03
Powstaje spin-off Emigracji XD. Opowie o Zbyszku XD
Aktualizacja: 2025-09-18T13:03:21+02:00
11:54
Kimmel nie był pierwszy. Z tych samych powodów pracę stracił inny dziennikarz
Aktualizacja: 2025-09-18T11:54:46+02:00
10:34
Dlaczego w 2. sezonie 1670 Stanisława gra inny aktor? To nie sprawka Andrzeja
Aktualizacja: 2025-09-18T10:34:10+02:00
9:28
Długo wyczekiwany serial z gwiazdorską obsadą wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-18T09:28:42+02:00
8:32
Jimmy Kimmel wyleciał z pracy. Trump chciał jego głowy za to nagranie
Aktualizacja: 2025-09-18T08:32:19+02:00
20:07
Błagania wysłuchane. Prime Video przedłuża swój wielki hit na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-17T20:07:39+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA