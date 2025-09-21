REKLAMA
Obejrzałam thriller na Netfliksie. Ze stresu rozbolał mnie brzuch

Już dawno żaden film nie wzbudził we mnie takiego poczucia niepokoju, jak ten thriller z Netfliksa. To właśnie tę produkcję przyuważyli widzowie, dzięki czemu pojawiła się w zestawieniu najpopularniejszych tytułów serwisu. Również się na nią skusiłam i mogę potwierdzić, że jest to idealna propozycja na weekend.

Netflix to kopalnia znanych i cenionych produkcji z początków lat 2000. Chociaż tego rodzaju filmy mają już swoje lata, to można je oglądać bez końca - wszystko przez gwiazdorską obsadę, interesującą fabułę i nostalgiczny nastrój przywodzący na myśl stare dobre thrillery. Jednym z takich tytułów jest "Dzielnica Lakeview" w reżyserii Neila LaBute'a, w którym kreacja Samuela L. Jacksona potrafi wywołać gęsią skórkę.

Dzielnica Lakeview: opinia o thrillerze na Netfliksie

Akcja filmu rozgrywa się na przedmieściach Los Angeles, w tytułowej dzielnicy Lakeview Terrace zamieszkiwanej przez zamożnych Amerykanów. Właśnie tam do jednego z domów rodzinnych wprowadza się młode małżeństwo - Chris (Patrick Wilson) i jego czarnoskóra żona Lisa (Kerry Washington). Choć para początkowo jest podekscytowana nowym miejscem zamieszkania, ich zachwyt stopniowo opada - okazuje się, że codziennie muszą mierzyć się ze swoim upierdliwym sąsiadem, Abelem Turnerem (Samuel L. Jackson). Irytacja prędko jednak przeradza się w strach.

Abel to czarnoskóry policjant i ojciec, który samotnie wychowuje dwójkę dzieci, utrzymując żelazną dyscyplinę. Jest również samozwańczym stróżem całego osiedla - wie, kto gdzie mieszka i co ma na sumieniu, a także otwarcie wyraża niechęć do sąsiadów, którzy czymś mu podpadną. W przypadku Chrisa i Lisy jest to mieszane małżeństwo - związek czarnoskórej kobiety z białym mężczyzną jest dla Turnera czymś odrażającym, dlatego też zaczyna nękać swoich nowych sąsiadów, co zaczyna robić się coraz bardziej niebezpieczne.

"Dzielnica Lakeview" to film, który naprawdę trzyma w napięciu do samego końca. I nie są to czcze słowa - thriller LaBute'a jest tak niepokojący, że ze stresu rozbolał mnie brzuch. Wszystko przez doskonałą kreację Jacksona. Aktor genialnie odegrał swoją rolę, w czym pomogło mu stalowe spojrzenie i wewnętrzna siła, pod którą uginał się każdy jego rozmówca. Abel nie był bowiem szaleńcem per se - był uprzejmym sąsiadem i troskliwym ojcem, lecz w dużej mierze opanowanym przez swoje uprzedzenia i konserwatywne wartości.

Kreacja Jacksona zrobiła właściwie cały film. Ja sama wielokrotnie dałam się nabrać na jego odruchy dobroci, aż w pewnym momencie okazywało się, że to była tylko gra pozorów. Turner jest po prostu nieprzewidywalnym bohaterem, który wzbudził we mnie niepokój. Kiedy Chris próbował porozmawiać z nim na temat reflektorów, czułam jego stres, a gdy Turner "przyłapał" go na paleniu, dopadło mnie poczucie winy, jakby to ja wyrzucała niedopałki na nieswoją posesję. Oddziaływanie tej produkcji jest niesamowite.

Poza tym wszystkim "Dzielnica Lakeview" po prostu wciąga. Pod sam koniec napięcie już nieco spada, ale twórcy przez cały film udaje się utrzymać uwagę widza. Końcówka do wymiany, ale cała reszta - petarda. Jeśli szukacie idealnego thrillera na weekend, to ta propozycja was nie zawiedzie.

  • Tytuł filmu: Dzielnica Lakeview (Lakeview Terrace)
  • Rok produkcji: 2008
  • Czas trwania: 1h 50m
  • Reżyseria: Neil LaBute
  • Obsada: Samuel L. Jackson, Patrick Wilson, Kerry Washington, Regine Nehy
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDb: 6.2/10
21.09.2025
