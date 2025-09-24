Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?

Ładowanie...

"Furioza" z 2021 roku to dramat sensacyjny i generalnie jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Jego głównym bohaterem jest Dawid (Mateusz Banasiuk), dawny kibol, który powraca do kibicowskiego półświatka jako wtyczka Dzikiej (Weronika Książkiewicz) - kiedyś też chuliganki, obecnie zaś policjantki. Cena współpracy jest wysoka - jeśli nawali, jego brat, herszt bandy (w tej roli Wojciech Zieliński) może trafić za kraty.

REKLAMA

Druga Furioza - zwiastun filmu. Kiedy premiera?

Trzeba było kilka lat poczekać, byśmy dostali kontynuację tej ekscytującej historii. Objawieniem poprzedniego filmu był Mateusz Damięcki, który wspaniale szarżował w roli narwanego Goldena, jednego z ambitniejszych członków grupy kiboli. Kilka miesięcy temu Netflix opublikował oficjalną zapowiedź, potwierdzającą powstanie drugiego filmu, kontynuującego wydarzenia z produkcji z 2021 roku. Tym razem otrzymujemy od serwisu coś znacznie mocniejszego: zwiastun filmu "Druga Furioza":

Oto opis fabuły "Drugiej Furiozy":

Po zabójstwie nowy szef Furiozy, Golden, chwyta za stery brutalnego i budzącego postrach gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami kraju.

Furioza 2 - kiedy premiera?

Wielu polskich widzów czekało na wieści dotyczące "Drugiej Furiozy" i tego, kiedy będzie można ją obejrzeć. Nic dziwnego - pierwszy film na mały ekran trafił niemal 4 lata temu. W swoim zwiastunie Netflix oficjalnie potwierdził: premiera kontynuacji "Furiozy" jest zaplanowana na 15 października.

Co ciekawe, to niemal równo 4 lata od premiery "jedynki", która trafiła do Netfliksa 22 października 2021 roku. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość (nie na długo) i czekać na efekty pracy ponownie pełniącego funkcję reżysera Cypriana T. Olenckiego.

Druga Furioza - obsada filmu

Mateusz Damięcki jako Golden

jako Golden Szymon Bobrowski jako Mrówka

jako Mrówka Łukasz Simlat jako Jacek Bauer

jako Jacek Bauer Mateusz Banasiuk jako Dawid

jako Dawid Weronika Książkiewicz jako Dzika

jako Dzika Cezary Łukaszewicz jako Krzywy

jako Krzywy Wojciech Zieliński jako Kaszub

jako Kaszub Konrad Eleryk jako Olo

jako Olo Sebastian Stankiewicz jako Buła

REKLAMA

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 24.09.2025 09:47

Ładowanie...