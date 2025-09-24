REKLAMA
Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?

Doczekaliśmy się. Po kilku latach od premiery "Furiozy" można oficjalnie powiedzieć: druga część nadchodzi! Netflix właśnie opublikował jej zwiastun.

Adam Kudyba
druga furioza
"Furioza" z 2021 roku to dramat sensacyjny i generalnie jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Jego głównym bohaterem jest Dawid (Mateusz Banasiuk), dawny kibol, który powraca do kibicowskiego półświatka jako wtyczka Dzikiej (Weronika Książkiewicz) - kiedyś też chuliganki, obecnie zaś policjantki. Cena współpracy jest wysoka - jeśli nawali, jego brat, herszt bandy (w tej roli Wojciech Zieliński) może trafić za kraty.

Druga Furioza - zwiastun filmu. Kiedy premiera?

Trzeba było kilka lat poczekać, byśmy dostali kontynuację tej ekscytującej historii. Objawieniem poprzedniego filmu był Mateusz Damięcki, który wspaniale szarżował w roli narwanego Goldena, jednego z ambitniejszych członków grupy kiboli. Kilka miesięcy temu Netflix opublikował oficjalną zapowiedź, potwierdzającą powstanie drugiego filmu, kontynuującego wydarzenia z produkcji z 2021 roku. Tym razem otrzymujemy od serwisu coś znacznie mocniejszego: zwiastun filmu "Druga Furioza":

Oto opis fabuły "Drugiej Furiozy":

Po zabójstwie nowy szef Furiozy, Golden, chwyta za stery brutalnego i budzącego postrach gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami kraju.

Furioza 2 - kiedy premiera?

Wielu polskich widzów czekało na wieści dotyczące "Drugiej Furiozy" i tego, kiedy będzie można ją obejrzeć. Nic dziwnego - pierwszy film na mały ekran trafił niemal 4 lata temu. W swoim zwiastunie Netflix oficjalnie potwierdził: premiera kontynuacji "Furiozy" jest zaplanowana na 15 października.

Co ciekawe, to niemal równo 4 lata od premiery "jedynki", która trafiła do Netfliksa 22 października 2021 roku. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość (nie na długo) i czekać na efekty pracy ponownie pełniącego funkcję reżysera Cypriana T. Olenckiego.

Druga Furioza - obsada filmu

  • Mateusz Damięcki jako Golden
  • Szymon Bobrowski jako Mrówka
  • Łukasz Simlat jako Jacek Bauer
  • Mateusz Banasiuk jako Dawid
  • Weronika Książkiewicz jako Dzika
  • Cezary Łukaszewicz jako Krzywy
  • Wojciech Zieliński jako Kaszub
  • Konrad Eleryk jako Olo
  • Sebastian Stankiewicz jako Buła
24.09.2025 09:47
Tagi: Filmy NetflixFuriozaPolskie filmy
