Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?
Doczekaliśmy się. Po kilku latach od premiery "Furiozy" można oficjalnie powiedzieć: druga część nadchodzi! Netflix właśnie opublikował jej zwiastun.
"Furioza" z 2021 roku to dramat sensacyjny i generalnie jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Jego głównym bohaterem jest Dawid (Mateusz Banasiuk), dawny kibol, który powraca do kibicowskiego półświatka jako wtyczka Dzikiej (Weronika Książkiewicz) - kiedyś też chuliganki, obecnie zaś policjantki. Cena współpracy jest wysoka - jeśli nawali, jego brat, herszt bandy (w tej roli Wojciech Zieliński) może trafić za kraty.
Druga Furioza - zwiastun filmu. Kiedy premiera?
Trzeba było kilka lat poczekać, byśmy dostali kontynuację tej ekscytującej historii. Objawieniem poprzedniego filmu był Mateusz Damięcki, który wspaniale szarżował w roli narwanego Goldena, jednego z ambitniejszych członków grupy kiboli. Kilka miesięcy temu Netflix opublikował oficjalną zapowiedź, potwierdzającą powstanie drugiego filmu, kontynuującego wydarzenia z produkcji z 2021 roku. Tym razem otrzymujemy od serwisu coś znacznie mocniejszego: zwiastun filmu "Druga Furioza":
Oto opis fabuły "Drugiej Furiozy":
Po zabójstwie nowy szef Furiozy, Golden, chwyta za stery brutalnego i budzącego postrach gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami kraju.
Furioza 2 - kiedy premiera?
Wielu polskich widzów czekało na wieści dotyczące "Drugiej Furiozy" i tego, kiedy będzie można ją obejrzeć. Nic dziwnego - pierwszy film na mały ekran trafił niemal 4 lata temu. W swoim zwiastunie Netflix oficjalnie potwierdził: premiera kontynuacji "Furiozy" jest zaplanowana na 15 października.
Co ciekawe, to niemal równo 4 lata od premiery "jedynki", która trafiła do Netfliksa 22 października 2021 roku. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość (nie na długo) i czekać na efekty pracy ponownie pełniącego funkcję reżysera Cypriana T. Olenckiego.
Druga Furioza - obsada filmu
- Mateusz Damięcki jako Golden
- Szymon Bobrowski jako Mrówka
- Łukasz Simlat jako Jacek Bauer
- Mateusz Banasiuk jako Dawid
- Weronika Książkiewicz jako Dzika
- Cezary Łukaszewicz jako Krzywy
- Wojciech Zieliński jako Kaszub
- Konrad Eleryk jako Olo
- Sebastian Stankiewicz jako Buła
