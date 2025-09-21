REKLAMA
Frela to kryminał inspirowany prawdziwą i mroczną historią. Recenzja

Do serii Kryminalny Śląsk autorstwa Magdaleny Majcher dołączyła nowa powieść. "Frela" to opowieść o aktorce teatralnej, która została brutalnie zabita dzień po swoich urodzinach. Autorka, oprócz dostarczenia kolejnej kryminalnej historii, przemyca również ważny temat, o którym nie mówi się wystarczająco głośno.

Anna Bortniak
OCENA :
7/10
W marcu bieżącego roku nakładem wydawnictwa W.A.B. pojawiła się powieść "Bajtel" autorstwa Magdaleny Majcher. Tytuł otworzył serię Kryminalny Śląsk, której nieodłączną postacią jest dziennikarz Borys Dyrda. To właśnie on angażuje się w rozwiązywanie spraw kryminalnych, wykorzystując swoją reporterską dociekliwość. Mierzy się on jednocześnie ze swoimi osobistymi i dosyć poważnymi problemami, które we "Freli" znajdują swój ciąg dalszy.

Frela - recenzja powieści kryminalnej Magdaleny Majcher

Akcja książki osadzona jest w Katowicach w 2000 roku. Tam, w kamienicy przy ulicy Kochanowskiego, zostają odnalezione zwłoki Natalii Kuchcik. Kobieta była aktorką w Teatrze Śląskim, która jakiś czas temu rozstała się z partnerem i zaczęła spotykać się z różnymi mężczyznami. Natalia nie chciała angażować się w poważny związek z powodu swojej choroby - artystka chorowała na stwardnienie rozsiane, które zaczęło przybierać coraz poważniejszą formę. Jedną z niewielu osób, która wiedziała o jej schorzeniu, była jej najlepsza przyjaciółka i pracowniczka teatru, Izabela Szafraniec.

Pewnego dnia Natalia organizuje przyjęcie z okazji swoich 40. urodzin. Zaprasza na nie wszystkich swoich przyjaciół i znajomych - nawet tych, z którymi miała kiedyś na pieńku i tych, którzy nie do końca powinni pojawić się na liście gości. Następnego dnia zostaje brutalnie zamordowana przez poderżnięcie gardła. Kto mógł popełnić tę straszliwą zbrodnię? Były mąż? Zazdrosna żona? A może zraniony kochanek? Sprawę postanawia rozwiązać dziennikarz Borys Dyrda.

W międzyczasie mężczyzna musi mierzyć się również ze swoimi prywatnymi problemami. W domu mierzy się ze swoją partnerką Krysią, która nie jest zadowolona z tego, że Dyrda wiecznie wychodzi z domu, a także z jej córką, Roksaną. Nastolatka, która jest fanką zespołu Paktofonika, jest zrozpaczona po samobójczej śmierci lidera grupy, Magika. Tymczasem po katowickim dworcu błąka się Marcin, syn Dyrdy, który nie daje sobie pomóc, a jego organizm stopniowo wyniszczają narkotyki.

Autorka świetnie oddała klimat lat 90. i wczesnych lat 2000., a także osnutych smogiem Katowic. Mimo że okoliczności wcale przyjemne nie było, to z pewną dozą nostalgii można było zanurzyć się w czasach, kiedy nie każdy miał jeszcze w kieszeni telefon komórkowy. Przyjemność z lektury z pewnością czerpać będą również fani zespołu Paktofonika, który wielokrotnie jest przez Majcher wspominany przy okazji wątków z Dyrdą. Drobnym zarzutem jest to, że w książce znalazło się zbyt wiele parafraz tekstów piosenek Paktofoniki - nie było konieczności powtarzania, że Magik zrobił to, a Rahim tamto.

Majcher przemyca w swojej powieści istotny i trudny temat, jakim jest stwardnienie rozsiane. Autorka, budując główną bohaterkę, pokazuje, że jest to choroba, która u każdego może przechodzić inaczej. Poruszanie tego typu trudnych wątków, nawet w rozrywkowej literaturze, jest bardzo istotne, a Majcher zrobiła to w sposób dosadny, ale jednocześnie idealnie wpleciony w całą historię.

"Frela" to powieść, która jest w gruncie rzeczy prosto zbudowana, a jednocześnie charakteryzuje ją barwny język i elementy gwary. Mimo że w kilku momentach trudno się do nich przyzwyczaić, to widać, że autorka robi wszystko, by nie zaburzały one rytmu czytania, dlatego warto tę "inność" docenić. Dzięki temu, że seria Kryminalny Śląsk jest tak przystępnie napisana, jest to idealna propozycja dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z kryminałami albo szukają lekkiej lektury na jesienne wieczory.

  • Tytuł książki: Frela
  • Autor: Magdalena Majcher
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 288
  • Data wydania polskiego: 10 września 2025
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena Lubimyczytać: 7.6/10
