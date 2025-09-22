REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Zwiastun filmu The Mandalorian and Grogu już jest. Kiedy premiera?

W sieci zadebiutował zwiastun filmu "The Mandalorian and Grogu" w reżyserii Jona Favreau, który jest kontynuacją serialu "The Mandalorian" od Disney+.

Anna Bortniak
the mandalorian and grogu zwiastun filmu star wars
REKLAMA

Pod koniec grudnia 2023 roku pojawiła się informacja, że Lucasfilm rozważa stworzenie 4. sezonu "The Mandalorian" nie w formie kilku odcinków serialu, a filmu. Już w tamtym czasie, kiedy studio zarezerwowało jedną konkretną datę w swoim harmonogramie, spekulowano, że jest to termin, w którym pojawi się potencjalna filmowa kontynuacja serialu "The Mandalorian". Dziś wiadomo już, że chodziło właśnie o "The Mandalorian and Grogu", czyli bezpośrednią kontynuację serialu z Pedro Pascalem w roli głównej.

REKLAMA

The Mandalorian and Grogu - jest zwiastun filmu z uniwersum Star Wars

"The Mandalorian and Grogu" to nadchodzący film w reżyserii Jona Favreau, który jest częścią serii "Gwiezdne Wojny" i kontynuacją serialu "The Mandalorian" od Disney+. Produkcja odcinkowa, emitowana w 2019-2023, do tej pory doczekała się 3. sezonów. Mimo że scenariusz do 4. sezonu był już gotowy, jego realizację opóźniły strajki w Hollywood. W międzyczasie Lucasfilm zadecydował, że zamiast kolejnego sezonu powstanie właśnie film.

Poczynania bohaterów w uniwersum Gwiezdnych Wojen na wielkich ekranach po raz ostatni można było zobaczyć w 2019 roku - właśnie wtedy w kinach zadebiutowała produkcja "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie". Od tego czasu w Disney+ pojawiały się produkcje odcinkowe, ale nie wszystkie były dla fanów satysfakcjonujące. Nadzieję na solidne kino rozbudził ponownie właśnie serial "The Mandalorian", którego kontynuacja - "The Mandalorian and Grogu" - pojawi się w kinach już 22 maja 2026 roku.

Fabuła produkcji jest na ten moment trzymana w ścisłej tajemnicy. Serial "The Mandalorian", który jest pierwszym serialem aktorskim rozgrywającym się w uniwersum Gwiezdnych Wojen, rozpoczyna się natomiast pięć lat po wydarzeniach z filmu "Powrót Jedi" z 1983 roku. W tamtym czasie Imperium Galaktyczne upada, w jego miejscu pojawia się Nowa Republika, a na obrzeżach odległej galaktyki kwitnie przestępczość. Głównym bohaterem produkcji jest Din Djarin, samotny mandaloriański łowca nagród, który otrzymuje misję, by odzyskać Dziecko o imieniu Grogu (nazywane przez fanów Baby Yodą).

Za kamerą filmu stanął Jon Favreau, który wraz z Dave'em Filonim jest również współtwórcą scenariusza. Producentami są natomiast Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni oraz Ian Bryce. W obsadzie znaleźli się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White i Jonny Coyne.

Premiera filmu "The Mandalorian and Grogu" zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku.

REKLAMA

O "Gwiezdnych wojnach" czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
22.09.2025 16:02
Tagi: Star WarsThe Mandalorian
Najnowsze
14:57
Powstanie film o serialu Ranczo. Co o nim wiadomo?
Aktualizacja: 2025-09-22T14:57:53+02:00
14:20
W serialu 1670 bohaterowie jadą do Krakowa. Sceny kręcono jednak w innym mieście
Aktualizacja: 2025-09-22T14:20:52+02:00
11:34
Kim jest Filip Zaręba, nowy Stanisław z 1670?
Aktualizacja: 2025-09-22T11:34:19+02:00
10:36
Jimmy Kimmel może wrócić na antenę. Jest jeden warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T10:36:19+02:00
9:49
Wybitny horror wreszcie w streamingu. Najważniejszy film zeszłego roku
Aktualizacja: 2025-09-22T09:49:47+02:00
9:10
Kolejny Mad Max powstanie? Tak, jako serial
Aktualizacja: 2025-09-22T09:10:11+02:00
7:58
Tom Holland doznał wstrząsu mózgu na planie Spider-Mana. Zdjęcia przerwane
Aktualizacja: 2025-09-22T07:58:32+02:00
16:21
Frela to kryminał inspirowany prawdziwą i mroczną historią. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-21T16:21:56+02:00
15:01
Wielka, odważna, piękna podróż - recenzja. Wielki i piękny film
Aktualizacja: 2025-09-21T15:01:00+02:00
13:14
Tajemnica tajemnic - recenzja. Nowa książka, stary Dan Brown
Aktualizacja: 2025-09-21T13:14:00+02:00
12:20
Breslau: o pracy nad pierwszym polskim serialem Disney+ opowiadają nam aktorzy
Aktualizacja: 2025-09-21T12:20:00+02:00
10:59
Najbardziej niedoceniony film Nolana wpadł na HBO Max. Świetne kino
Aktualizacja: 2025-09-21T10:59:00+02:00
10:05
Najlepsze komedie na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-09-21T10:05:00+02:00
9:02
Obejrzałam thriller na Netfliksie. Ze stresu rozbolał mnie brzuch
Aktualizacja: 2025-09-21T09:02:00+02:00
7:59
Przy tym dreszczowcu Netfliksa nie będziecie potrzebować snu, tylko odpowiedzi
Aktualizacja: 2025-09-21T07:59:00+02:00
19:05
W jaki sposób Gen V poradziło sobie ze śmiercią pierwszoplanowego aktora?
Aktualizacja: 2025-09-20T19:05:12+02:00
18:39
Najlepsze filmy z Margot Robbie. Ranking TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-20T18:39:04+02:00
16:40
Sztuczna inteligencja ożywiła Stana Lee. Twórca będzie rozmawiał z fanami
Aktualizacja: 2025-09-20T16:40:13+02:00
14:29
Obejrzałam zagraniczny kryminał z udziałem polskiego aktora. Nietypowa produkcja
Aktualizacja: 2025-09-20T14:29:00+02:00
13:14
Afryka Express był najlepszym programem TVN-u. No właśnie - był
Aktualizacja: 2025-09-20T13:14:07+02:00
11:02
Najlepszy film akcji Prime Video obejrzysz teraz na HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-20T11:02:00+02:00
10:35
Takiej premiery na Disney+ jeszcze nie było. Użytkownicy pokochali nowy kryminał
Aktualizacja: 2025-09-20T10:35:00+02:00
10:03
Genialny thriller z Willemem Dafoe trafił na Netfliksa. Trudno oderwać wzrok
Aktualizacja: 2025-09-20T10:03:00+02:00
9:09
Co obejrzeć w HBO Max w weekend? Najlepszy thriller sci-fi ostatniej dekady
Aktualizacja: 2025-09-20T09:09:00+02:00
8:33
Użytkownicy Prime Video czekali na ten hit. Teraz mu nie odpuszczą
Aktualizacja: 2025-09-20T08:33:00+02:00
23:30
Zamach na papieża - recenzja. Widzieliśmy ostatni wspólny projekt kultowego polskiego duetu
Aktualizacja: 2025-09-19T23:30:00+02:00
19:02
Widzieliśmy dreszczowiec od twórcy kultowych horrorów. Gra w nim Anna-Maria Sieklucka
Aktualizacja: 2025-09-19T19:02:00+02:00
15:49
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-19T15:49:38+02:00
15:47
Apple Music ma genialną promocję
Aktualizacja: 2025-09-19T15:47:46+02:00
15:07
Nowy dreszczowiec Netfliksa daje użytkownikom wszystko, czego potrzebują
Aktualizacja: 2025-09-19T15:07:11+02:00
14:15
Jedna z najciekawszych premier września już na podium Box Office. Triumf serca podbija kina!
Aktualizacja: 2025-09-19T14:15:17+02:00
13:41
Traktat 42 w serialu 1670. O co chodzi z tą liczbą?
Aktualizacja: 2025-09-19T13:41:55+02:00
12:49
Polska przejmuje Netfliksa. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości
Aktualizacja: 2025-09-19T12:49:41+02:00
12:47
Netflix pozwala sprawdzić, czy bliżej ci do chłopa, czy szlachcica z 1670
Aktualizacja: 2025-09-19T12:47:34+02:00
10:39
System Of A Down w Polsce. Dziś ostatnia szansa na zakup biletu
Aktualizacja: 2025-09-19T10:39:51+02:00
9:59
Najlepszy superbohaterski film tego roku już w HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-19T09:59:38+02:00
9:42
Donald Trump grozi telewizjom, które go krytykują
Aktualizacja: 2025-09-19T09:42:37+02:00
8:53
Martin Scorsese nakręci nowy film. Na pokładzie Leonardo DiCaprio
Aktualizacja: 2025-09-19T08:53:39+02:00
19:21
Black Rabbit - recenzja serialu Netfliksa. Jak wypadł wyczekiwany thriller ze świetną obsadą?
Aktualizacja: 2025-09-18T19:21:18+02:00
18:53
Netflix błyskawicznie rozszerza uniwersum swojego największego hitu
Aktualizacja: 2025-09-18T18:53:55+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA