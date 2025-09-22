Zwiastun filmu The Mandalorian and Grogu już jest. Kiedy premiera?

Ładowanie...

Pod koniec grudnia 2023 roku pojawiła się informacja, że Lucasfilm rozważa stworzenie 4. sezonu "The Mandalorian" nie w formie kilku odcinków serialu, a filmu. Już w tamtym czasie, kiedy studio zarezerwowało jedną konkretną datę w swoim harmonogramie, spekulowano, że jest to termin, w którym pojawi się potencjalna filmowa kontynuacja serialu "The Mandalorian". Dziś wiadomo już, że chodziło właśnie o "The Mandalorian and Grogu", czyli bezpośrednią kontynuację serialu z Pedro Pascalem w roli głównej.

The Mandalorian and Grogu - jest zwiastun filmu z uniwersum Star Wars

"The Mandalorian and Grogu" to nadchodzący film w reżyserii Jona Favreau, który jest częścią serii "Gwiezdne Wojny" i kontynuacją serialu "The Mandalorian" od Disney+. Produkcja odcinkowa, emitowana w 2019-2023, do tej pory doczekała się 3. sezonów. Mimo że scenariusz do 4. sezonu był już gotowy, jego realizację opóźniły strajki w Hollywood. W międzyczasie Lucasfilm zadecydował, że zamiast kolejnego sezonu powstanie właśnie film.

Poczynania bohaterów w uniwersum Gwiezdnych Wojen na wielkich ekranach po raz ostatni można było zobaczyć w 2019 roku - właśnie wtedy w kinach zadebiutowała produkcja "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie". Od tego czasu w Disney+ pojawiały się produkcje odcinkowe, ale nie wszystkie były dla fanów satysfakcjonujące. Nadzieję na solidne kino rozbudził ponownie właśnie serial "The Mandalorian", którego kontynuacja - "The Mandalorian and Grogu" - pojawi się w kinach już 22 maja 2026 roku.

Fabuła produkcji jest na ten moment trzymana w ścisłej tajemnicy. Serial "The Mandalorian", który jest pierwszym serialem aktorskim rozgrywającym się w uniwersum Gwiezdnych Wojen, rozpoczyna się natomiast pięć lat po wydarzeniach z filmu "Powrót Jedi" z 1983 roku. W tamtym czasie Imperium Galaktyczne upada, w jego miejscu pojawia się Nowa Republika, a na obrzeżach odległej galaktyki kwitnie przestępczość. Głównym bohaterem produkcji jest Din Djarin, samotny mandaloriański łowca nagród, który otrzymuje misję, by odzyskać Dziecko o imieniu Grogu (nazywane przez fanów Baby Yodą).

Za kamerą filmu stanął Jon Favreau, który wraz z Dave'em Filonim jest również współtwórcą scenariusza. Producentami są natomiast Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni oraz Ian Bryce. W obsadzie znaleźli się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White i Jonny Coyne.

Premiera filmu "The Mandalorian and Grogu" zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku.

Anna Bortniak 22.09.2025 16:02

