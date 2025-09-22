Tom Holland doznał wstrząsu mózgu na planie Spider-Mana. Zdjęcia przerwane

Ładowanie...

Zdjęcia do czwartej odsłony "Spider-Mana" trwają już od jakiegoś czasu. Rozpoczęły się jeszcze na początku sierpnia. Sony, które odpowiada za "Brand New Dawy" razem z Marvel Studios, zdążyło nawet wypuścić wideo z Tomem Hollandem w stroju Człowieka Pająka. Aktor czuł się podekscytowany, mogąc po raz kolejny włożyć kostium superbohatera - po raz pierwszy od czasu "Bez drogi do domu" - pokazał wiele znajomych twarzy obecnych na planie i wyraził radość, że są na nim również fani.

Spider-Man: Brand New Day - wypadek na planie filmu Marvela

Jak podaje The Guardian, wiele niezależnych źródeł zdążyło już potwierdzić, że w miniony piątek na planie "Spider-Man: Brand New Day" w Leavesden Studios w Watford w Wielkiej Brytanii doszło do wypadku. Podczas nagrywania sceny kaskaderskiej wcielający się w główną rolę Tom Holland uderzył się w głowę i doznał lekkiego wstrząsu mózgu. Zaraz po incydencie 29-latek został zabrany do szpitala. Nikomu więcej nic się nie stało.

Po wypadku zdjęcia do filmu zostały wstrzymane, żeby Tom Holland mógł zrobić sobie w pracy przerwę, która potrwa przez kilka następnych dni. Wszystko w ramach ostrożności. Dzisiaj, w poniedziałek 22 września, producenci z ramienia Sony i Marvel Studios mają się spotkać, aby ustalić dalszy plan działania i sposób wznowienia produkcji.

Na ten moment termin premiery "Spider-Man: Brand New Day" się nie zmienia. Został on wyznaczony na 31 lipca 2026 roku.



Rafał Christ 22.09.2025 07:58

