Fantastyczna 4 jest już w VOD. Gdzie obejrzeć film Marvela online?

Uniwersum "Fantastycznej Czwórki" do tej pory składało się z czterech filmów. Pierwszy z nich, "Fantastyczna Czwórka" z 1994 roku, był niskobudżetową adaptacją, która nigdy nie trafiła do kin. W latach 2005-2007 zadebiutowała z kolei dwuczęściowa seria w reżyserii Tima Story'ego - "Fantastyczna Czwórka" i "Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera" - która nie została zbyt dobrze przyjęta przez widzów. Podobny los czekał film "Fantastyczna Czwórka" z 2015 roku w reżyserii Josha Tranka.

Dekadę później na fanów czworga superbohaterów czekała prawdziwa niespodzianka w postaci filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", który zyskał dużo lepsze oceny, niż poprzednicy. W wakacje można było zobaczyć go w kinach, a już od dzisiaj jest dostępny w VOD.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki jest dostępna VOD. Gdzie obejrzeć?

Film w reżyserii Matta Shakmana trafiła do VOD po około dwóch miesiącach od kinowej premiery. Na ten moment jest ona dostępna wyłącznie w ramach wypożyczenia w czterech serwisach: CANAL+ (49,99 zł), Prime Video (49,99 zł), Rakuten (54,99 zł) i Player (49,99 zł). Za jakiś czas, najpewniej za około miesiąc, produkcja wpadnie do serwisu Disney+, gdzie będzie można obejrzeć ją w ramach abonamentu. Dokładna data nie została jeszcze ogłoszona.

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" to produkcja osadzona w latach 60., gdzie w retro-futurystycznym świecie żyje Pierwsza Rodzina Marvela - Reed Richards/Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialna kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Ludzka pochodnia (Joseph Quinn) oraz Ben Grimm/Stwór (Ebon Moss-Bachrach). Bohaterowie starają się pogodzić obowiązki domowe i rodzinne między wyzwaniami związanymi z życiem superbohaterów.

Drużyna będzie musiała podjąć się najtrudniejszego wyzwania w swojej karierze - ich zadaniem będzie stawienie czoła potężnemu Galactusowi, który zamierza pożreć Ziemię, a także jego heroldowi, Srebrnemu Surferowi (Julia Garner). W związku z tym superbohaterowie wyruszają do kosmosu, by przekonać Galactusa do zmiany planów, jednak ich misja stawia ich w bardzo trudnej sytuacji. Tymczasem Reed i Sue, którzy po długich staraniach w końcu spodziewają się potomka, obawiają się konsekwencji w postaci mutacji.

Anna Bortniak 23.09.2025 15:13

