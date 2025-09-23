REKLAMA
Kultowy serial z lat 90. wraca na ekrany. Powstanie reboot

Legendarny serial emitowany w latach 90. i na początku lat 2000. dostanie reboot. Mowa o kultowej produkcji "Słoneczny patrol", która dostanie swoją uwspółcześnioną wersję. Fox zamówił ją na kolejny sezon, co oznacza, że emisja nastąpi już w przyszłym roku.

sloneczny patrol bedzie reboot serialu
W 1989 roku zadebiutował "Słoneczny patrol", który dziś jest jedną z najpopularniejszych produkcji odcinkowych z tamtych czasów. Serial autorstwa Michaela Berka i Gregory'ego J. Bonanna pierwotnie emitowany był na kanale NBC i liczy niemal 250 odcinków. Od premiery ostatniego epizodu, który został pokazany w maju 2001 roku, minęły 24 lata. Teraz, po ponad dwóch dekadach uwielbiana produkcja o grupie ratowników wróci na ekrany w odświeżonej wersji.

Słoneczny patrol wraca na ekrany. Legendarny serial dostanie reboot

Fox Entertainment i Fremantle zamówili 12 odcinków rebootu "Słonecznego patrolu". Showrunnerem i producentem wykonawczym będzie Matt Nix. Producentami wykonawczymi będą również Michael Berk, Greg Bonann, Dante Di Loreto i Doug Schwartz. Berk, Bonnan i Schwartz byli twórcami oryginalnego serialu.

W swojej pierwszej emisji "Słoneczny patrol" zdefiniował całą erę życia na plaży i wyniósł ratowników do rangi ikony. Teraz, dzięki naszym partnerom z Fremantle, ten telewizyjny gigant jest gotowy na współczesny powrót. Fox i Fremantle, wraz z Mattem Nixem i oryginalnym współtwórcą Gregiem Bonannem, wspólnie przybliżą kalifornijski sen zupełnie nowemu pokoleniu fanów, oferując świeże historie, wschodzące gwiazdy i całą spektakularność, dzięki której serial "Słoneczny patrol" stał się światową sensacją

- powiedział Michael Thorn, prezes Fox Television Network.

"Słoneczny patrol" skupia się na przygodach i życiu zawodowym grupy ratowników wodnych z Los Angeles, którzy każdego dnia patrolują plaże, dbając o bezpieczeństwo wczasowiczów. Akcja skupia się nie tylko na ich pracy, ale również na ich życiu prywatnym, relacjach, a także wyzwaniach, jakim muszą stawić czoła. Głównym bohaterem jest szef patrolu, Mitch Buchannon, który prowadzi zespół odważnych ratowników.

W obsadzie oryginalnego serialu znalazły się takie gwiazdy jak David Hasselhoff, Pamela Anderson, Nicole Eggert, Erika Eleniak, Alexandra Paul, Yasmine Bleeth jako Caroline Holden, Carmen Electra i David Charvet jako Matt Brody.

W szczytowym okresie "Słoneczny patrol" był najchętniej oglądanym serialem na świecie - emitowano go w ponad 200 krajach. Dzięki produkcji kariery aktorskie rozwinęły m.in. Pamela Anderson, Jason Momoa, Yasmine Bleeth i Carmen Electra. Serial doczekał się ponadto dwusezonowego spin-offu "Nocny patrol", a w 2017 roku został zadebiutował film "Baywatch. Słoneczny patrol". W filmowej wersji główne role zagrali Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach i Priyanka Chopra Jonas.

O serialach czytaj w Spider's Web:

23.09.2025 19:13
Tagi: Słoneczny patrol
