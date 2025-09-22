Jimmy Kimmel może wrócić na antenę. Jest jeden warunek

Ładowanie...

Jak niedawno się okazało, Stephen Colbert nie był jedynym prezenterem wieczornego programu telewizyjnego w USA, którego zdjęto z ramówki za słowa wymierzone w administrację prezydenta Donalda Trumpa. Gdy Jimmy Kimmel, gospodarz "Jimmy Kimmel Live!" wypowiedział się na temat śmierci Charliego Kirka, stał się obiektem ataku ze strony dwóch osób rozdających karty: przewodniczącego Federalnej Komisji Komunikacji Brendana Carra oraz głowy amerykańskiego państwa we własnej osobie.

Czy program Jimmy'ego Kimmela powróci? Są warunki

Ostatecznie program słynnego prezentera został zdjęty z ramówki. Nikt nie ukrywa, że powodem tej decyzji były wypowiedzi na temat Kirka, w związku z tym sprawa stała się bardzo głośna. Wiele osób ze świata telewizji i kina jawnie opowiedziało się po stronie Kimmela. W związku z powyższym zaistniało bardzo istotne pytanie - czy po takim mocnym uderzeniu Trumpa, jest jakakolwiek szansa na przywrócenie Kimmela i jego programu na mały ekran?

Jak się okazuje, jest. Kimmel, wraz z dyrektorami Disneya (właściciela ABC) od kilku dni toczą rozmowy, które mają na celu wyjaśnić istniejące pomiędzy nimi różnice zdań. Do kolejnych spotkań ma jeszcze dojść w najbliższych dniach. Bloomberg poinformował, że wytwórnia jest zwolennikiem powrotu Jimmy'ego Kimmela na antenę, jednak nie bezwarunkowo. Prezenterowi, ze strony samego Boba Igera oraz szefowej działu rozrywki Dany Walden miało zostać zasugerowane złagodzenie retoryki politycznej. Kimmel ostatnimi czasy komentuje wydarzenia polityczno-społeczne nieco ostrzej niż zwykle, ale ta sytuacja pierwszą takiego kalibru.

W tym momencie trudno powiedzieć, czy zaproponowane przez władze korporacji rozwiązanie w ogóle ma szansę się sprawdzić. Z jednej strony - ta sytuacja jest dowodem na negatywny wpływ amerykańskiej polityki na media i po takim mocnym ciosie (który nie musi być ostatnim, zważywszy na deklaracje Trumpa nt. odbierania licencji krytykującym go telewizjom) Kimmel może zwyczajnie nie chcieć ponownie wiązać się z ludźmi, którzy go tak, a nie inaczej, potraktowali. Z drugiej zaś, ten program to nie tylko Kimmel - to wielu (jak mówi portal: około 200) pracowników, którzy wraz z końcem show mogą stracić prace. Ktoś będzie musiał pójść na kompromis i ustąpić. Pytanie, kto na większy?

Adam Kudyba 22.09.2025 10:36

