Kino grozy ma nowego króla. Ten horror przebił nawet Grzeszników

Fani horrorów nie mogą w tym roku narzekać na nudę. Wysyp filmów grozy co prawda dopiero się zacznie wraz z nadchodzącym sezonem halloweenowym (to zaraz!), ale już do tej pory na ekrany kin trafiło kilka interesujących tytułów. Wśród nich najbardziej błyszczeli "Grzesznicy". Produkcja okazała się hitem tak artystycznym, jak i komercyjnym.



Krytycy wręcz się w "Grzesznikach" zakochali. Na Rotten Tomatoes produkcja zebrała 411 recenzji, z czego aż 97 proc. jest pozytywnych. To jednak nic w porównaniu z szałem jaki zrobiła w box offisie. Na całym świecie zarobiła prawie 366,7 mln dol. Dzięki temu bardzo szybko stała się najbardziej dochodowym horrorem tego roku. Ten tytuł film dzierżył jeszcze do niedawna. Teraz doszło do zmiany.

Obecność - najpopularniejszy horror 2025 roku

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" ma być ostatnią odsłoną głównej serii popularnego horrorowego uniwersum. Hitem artystycznym na pewno nie jest, bo na Rotten Tomatoes na 181 recenzji tylko 59 proc. jest pozytywnych. Nawet pomimo wad, fani bardzo chcieli ją zobaczyć, dlatego tłumnie popędzili do kin już w jej premierowy weekend na początku września. W ciągu niecałego miesiąca film zarobił na świecie ponad 401 mln dol.

Oczywiście, do największych hitów tego roku jeszcze "Obecności 4" daleko. Najchętniej oglądanym filmem w ostatnich miesiącach pozostaje chińska animacja "Ne Zha 2" z ponad 1,9 mld dol. na koncie. Za nią uplasował się aktorski "Lilo i Stitch" (prawie 1,4 mld) i "Minecraft" (prawie 958 mln). "Ostatnie namaszczenie" nie trafiło nawet do pierwszej dziesiątki zestawienia, które z ponad 520 mln na koncie zamyka "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". Ale "Grzeszników" pobiło.

Film Ryana Cooglera zajmuje aktualnie 14 miejsce na liście największych hitów kinowych tego roku. "Obecność 4" wyprzedziła go o dwa oczka i okupuje pozycję 12 (pomiędzy tytułami znalazło się "Thunderbolts"). Tym samym to właśnie ona jest najbardziej dochodowym horrorem tego roku. Czy coś zdoła ją przebić? To się okaże w najbliższych miesiącach.



Rafał Christ 24.09.2025 11:45

