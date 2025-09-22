Lazarus zmierza do Prime Video. Jest zwiastun serialu Harlana Cobena

Ładowanie...

Pod koniec sierpnia bieżącego roku Prime Video opublikował pierwsze spojrzenie na serial "Lazarus", autorski projekt Harlana Cobena, który wyjątkowo zadebiutuje nie na Netfliksie, a w serwisie od Amazona. Wszystko przez to, że zawarta z Netfliksem umowa nie obejmuje autorskich pomysłów pisarza, a jedynie adaptacje jego książek.

Ujawniono wówczas, że produkcja będzie składała się z sześciu odcinków i zadebiutuje w Prime Video pod koniec października w ponad 240 krajach na całym świecie. Wcześniej pokazano tylko zdjęcia, a dziś w sieci pojawił się już pierwszy zwiastun najnowszej produkcji odcinkowej.

Lazarus: zwiastun autorskiego serialu Harlana Cobena. Premiera w Prime Video

Produkcja "Lazaurs" to opowieść o Joelu Lazarusie (Sam Claflin), szanowanym psychologu sądowym, który po samobójstwie ojca, dr. Jonathana Lazarusa (Bill Nighy), wraca do domu, gdzie zaczyna doświadczać niepokojących i niewytłumaczalnych rzeczy. Kiedy bohater próbuje rozwiązać zagadkę śmierci ojca za wszelką cenę, wplątuje się w serię niewyjaśnionych morderstw. Mężczyzna podejrzewa, że mogą one mieć coś wspólnego z zabójstwem jego siostry, do którego doszło 25 lat temu.

W obsadzie obok Sama Claflina i Billa Nighy'ego znaleźli się również: Alexandra Roach jako Jenna Lazarus, David Fynn jako Seth McGovern, Karla Crome jako Bella Catton i Kate Ashfield jako detektyw Alison Brown. Producentami wykonawczymi i scenarzystami serialu są Harlan Coben, Danny Brocklehurst, Nicola Shindler, Richard Fee i Sam Claflin. Za reżyserię pierwszych dwóch odcinków będzie odpowiadał Wayne Che Yip.

Premiera serialu "Lazarus" 22 października 2025 roku w Prime Video.

Anna Bortniak 22.09.2025 18:25

