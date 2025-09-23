Czarny telefon 2: czy sequel horroru się udał? Piekło zamarzło
"Czarny telefon" trafił na ekrany kin w 2021 roku i okazał się jednym z ciekawszych horrorów ostatnich lat. Przy okazji sporo na siebie zarobił, także nic dziwnego, że powstała druga część. Jej premiera już niebawem, a pierwsze wrażenia zza oceanu już spływają. Możemy się spodziewać bardzo wysokiego poziomu.
Za "Czarny telefon" odpowiada reżysersko Scott Derrickson, którego możemy pamiętać chociażby ze słynnego "Sinister". Twórca nie je pierwszy raz chleba z horrorowego pieca i 4 lata temu ponownie do współpracy zaprosił Ethana Hawke'a, jednego z najsłynniejszych amerykańskich aktorów. Efekt? Udane kino grozy, diabolicznie dobra aktorsko kreacja i rozkwit talentu Masona Thamesa, którego niedawno oglądaliśmy w live-action "Jak wytresować smoka". Cała trójka powraca i wiele wskazuje na to, że jest to comeback z gatunku wyjątkowo udanych.
Czarny telefon 2 - horror lepszy od poprzednika?
Gdy Finn (Thames), doświadczony wydarzeniami z poprzedniej części, zmaga się z traumą, jego siostra Gwen (Madeleine McGraw) zaczyna odbierać telefony we śnie i doświadczać niepokojących wizji w postaci obrazu trzech chłopców prześladowanych na zimowym obozie. Zdeterminowana, by rozwiązać te zagadkę, przekonuje brata, by udali się tam. Na miejscu odkryją wstrząsające powiązanie między prześladowcą a historią swojej rodziny. Będą musieli również zmierzyć się z zabójcą, który, choć zginął, to po śmierci nie przestał się interesować Finnem i jego bliskimi.
Już w przypadku pierwszego filmu fabuła miała nadnaturalne skręty, także nie powinno dziwić, że tym razem złoczyńca ma prześladować głównych bohaterów zza grobu. Gdy do tego dodamy wątek traumy i przeszłości, na papierze zdaje się być to solidną mieszanką. Wygląda na to, że etap praktyczny też należy uznać za udany.
Niektórzy krytycy mieli już możliwość zapoznać się z sequelem hitu Derricksona. Meagan Navarro z Bloody Disgusting posunęła się do stwierdzenia, że "Czarny telefon 2 przewyższa poprzednika pod niemal każdym względem". Rocco T. Thompson ze Slant Magazine chwali reżysera za zestawienie z sobą snów, rzeczywistości, przeszłości i teraźniejszości, a Brian Tallerico z RogerEbert.com zauważa, że "Czarny telefon 2" spełnia się najlepiej, "gdy odwołuje się do surrealistycznej logiki koszmaru i wykorzystuje strach w kreatywny sposób".
To oczywiście część opinii na temat tego filmu, ale generalnie pomiędzy autorami panuje zgodność - kontynuacja "Czarnego telefonu" jest udana, a seans może przynieść sporo udanych, horrorowych doświadczeń. Cóż, mnie jako wielbiciela kina grozy, dwa razy przekonywać nie trzeba.
Czarny telefon 2 - obsada
- Mason Thames jako Finn
- Madeleine McGraw jako Gwen
- Ethan Hawke jako Wyłapywacz
- Demian Bichir jako kierownik obozu
- Arianna Rivas jako siostrzenica kierownika
- Jeremy Davies jako ojciec Finna i Gwen
Premiera "Czarnego telefonu 2" jest zaplanowana na 17 października 2025 roku.
