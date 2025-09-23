Czarny telefon 2: czy sequel horroru się udał? Piekło zamarzło

Ładowanie...

Za "Czarny telefon" odpowiada reżysersko Scott Derrickson, którego możemy pamiętać chociażby ze słynnego "Sinister". Twórca nie je pierwszy raz chleba z horrorowego pieca i 4 lata temu ponownie do współpracy zaprosił Ethana Hawke'a, jednego z najsłynniejszych amerykańskich aktorów. Efekt? Udane kino grozy, diabolicznie dobra aktorsko kreacja i rozkwit talentu Masona Thamesa, którego niedawno oglądaliśmy w live-action "Jak wytresować smoka". Cała trójka powraca i wiele wskazuje na to, że jest to comeback z gatunku wyjątkowo udanych.

REKLAMA

Czarny telefon 2 - horror lepszy od poprzednika?

Gdy Finn (Thames), doświadczony wydarzeniami z poprzedniej części, zmaga się z traumą, jego siostra Gwen (Madeleine McGraw) zaczyna odbierać telefony we śnie i doświadczać niepokojących wizji w postaci obrazu trzech chłopców prześladowanych na zimowym obozie. Zdeterminowana, by rozwiązać te zagadkę, przekonuje brata, by udali się tam. Na miejscu odkryją wstrząsające powiązanie między prześladowcą a historią swojej rodziny. Będą musieli również zmierzyć się z zabójcą, który, choć zginął, to po śmierci nie przestał się interesować Finnem i jego bliskimi.

Już w przypadku pierwszego filmu fabuła miała nadnaturalne skręty, także nie powinno dziwić, że tym razem złoczyńca ma prześladować głównych bohaterów zza grobu. Gdy do tego dodamy wątek traumy i przeszłości, na papierze zdaje się być to solidną mieszanką. Wygląda na to, że etap praktyczny też należy uznać za udany.

Niektórzy krytycy mieli już możliwość zapoznać się z sequelem hitu Derricksona. Meagan Navarro z Bloody Disgusting posunęła się do stwierdzenia, że "Czarny telefon 2 przewyższa poprzednika pod niemal każdym względem". Rocco T. Thompson ze Slant Magazine chwali reżysera za zestawienie z sobą snów, rzeczywistości, przeszłości i teraźniejszości, a Brian Tallerico z RogerEbert.com zauważa, że "Czarny telefon 2" spełnia się najlepiej, "gdy odwołuje się do surrealistycznej logiki koszmaru i wykorzystuje strach w kreatywny sposób".

To oczywiście część opinii na temat tego filmu, ale generalnie pomiędzy autorami panuje zgodność - kontynuacja "Czarnego telefonu" jest udana, a seans może przynieść sporo udanych, horrorowych doświadczeń. Cóż, mnie jako wielbiciela kina grozy, dwa razy przekonywać nie trzeba.

Czarny telefon 2 - obsada

Mason Thames jako Finn

jako Finn Madeleine McGraw jako Gwen

jako Gwen Ethan Hawke jako Wyłapywacz

jako Wyłapywacz Demian Bichir jako kierownik obozu

jako kierownik obozu Arianna Rivas jako siostrzenica kierownika

jako siostrzenica kierownika Jeremy Davies jako ojciec Finna i Gwen

Premiera "Czarnego telefonu 2" jest zaplanowana na 17 października 2025 roku.

REKLAMA

O horrorach więcej przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 23.09.2025 11:18

Ładowanie...