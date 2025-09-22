To sci-fi widzowie nazywają nową Grą o tron

Ładowanie...

Choć po wyczerpaniu materiałów źródłowych pod postacią książek George'a R.R. Martina jakość "Gry o tron" podupadła, produkcja wciąż pozostaje serialowym złotym standardem. Widzowie ciągle szukają nowego tytułu, który pochłonąłby ich na tyle czasu. I chyba go znaleźli w "Fundacji" na podstawie prozy Isaaca Asimova. Nie jest to co prawda fantasy, tylko science fiction, ale dotychczasowe 3. sezony od Apple TV+ dostarczyły fanom mnóstwa mocnych wrażeń.



Serial science fiction zabiera nas do przyszłości, w której genialny matematyk opracowuje teorię pozwalającą przewidywać losy cywilizacji. Odkrywa przy tym, że Galaktyczne Imperium czeka nieuchronny upadek. Aby skrócić czas chaosu, zakłada tytułową Fundację, mającą ocalić wiedzę i kulturę. Grupa rozrzuconych w czasie i przestrzeni bohaterów walczy o ludzkość, podczas gdy ród władców-klonów za wszelką cenę próbuje utrzymać swoją władzę.

Fundacja - sci-fi od Apple TV+ to nowa Gra o tron

"Fundacja" zadebiutowała jeszcze w 2021 roku. Od tamtej pory cieszy się ogromnym uznaniem krytyków. Choć 1. sezon ma 72 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomateos, 2. udało się osiągnąć wynik maksymalny - 100 proc. - a 3. odsłona dobiła do 91 proc. Samo w sobie wskazuje to, że mamy do czynienia z serialem, od którego nie sposób się oderwać. Potwierdzają to zachwyceni użytkownicy Apple TV+.

W mediach społecznościowych widzowie bez przerwy zachwalają "Fundację". Sami nieraz piszą, że należy ją, jak najbardziej i najczęściej rekomendować innym. Apetyt na produkcję zaostrzają przy tym licznymi porównaniami do "Gry o tron":

Jeśli hasło "Gra o tron" spotyka "Star Trek" brzmi dla ciebie interesująco, nie mógłbym wystarczająco zarekomendować "Fundacji" od Apple TV+. Scenariusz - eksploracja bohaterów, world-building i wiele więcej - jest bardzo solidny



Mam wrażenie, że pokochasz "Fundację" na Apple TV+. Jest jak "Gra o tron" z futurystycznymi podróżami w czasie i ogromną ilością dramatów i odrobiną przepychu



Jeszcze raz powtórzę, że "Fundacja" jest jak "Gra o tron" w wersji science fiction. Sposób prowadzenia wątków w odcinkach, tempo fabuły. Cliffhanger w każdym epizodzie. Serio, obczajcie to - czytamy na X (dawny Twitter).

W ostatnim czasie liczba podobnych wypowiedzi znacząco wzrosła. Wszystko przez to, że jeszcze w lipcu na Apple TV+ rozpoczął się 3. sezon "Fundacji", który dobiegł końca całkiem niedawno, bo 12 września. Jak widać, ciągle się serialem zachwycają i z niecierpliwością wyczekują nowych odcinków. Serwis postanowił przedłużyć produkcję o kolejną odsłonę. Zdjęcia do niej mają rozpocząć się w przyszłym roku, a premiery należy spodziewać się jakoś w 2027 roku. Macie więc mnóstwo czasu, aby nadrobić dotychczasowe epizody.



22.09.2025

