REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

To sci-fi widzowie nazywają nową Grą o tron

Serial sci-fi, którego 3. sezon nie tak dawno dobiegł końca, nie może się opędzić od porównań z "Grą o tron". W mediach społecznościowych widzowie piszą, że "Fundacja" od Apple TV+ jest jak futurystyczna adaptacja książek George'a R.R. Martina wzbogacona o motywy podróży w czasie.

Rafał Christ
fundacja gra o tron sci fi co obejrzeć apple tv
REKLAMA

Choć po wyczerpaniu materiałów źródłowych pod postacią książek George'a R.R. Martina jakość "Gry o tron" podupadła, produkcja wciąż pozostaje serialowym złotym standardem. Widzowie ciągle szukają nowego tytułu, który pochłonąłby ich na tyle czasu. I chyba go znaleźli w "Fundacji" na podstawie prozy Isaaca Asimova. Nie jest to co prawda fantasy, tylko science fiction, ale dotychczasowe 3. sezony od Apple TV+ dostarczyły fanom mnóstwa mocnych wrażeń.

Serial science fiction zabiera nas do przyszłości, w której genialny matematyk opracowuje teorię pozwalającą przewidywać losy cywilizacji. Odkrywa przy tym, że Galaktyczne Imperium czeka nieuchronny upadek. Aby skrócić czas chaosu, zakłada tytułową Fundację, mającą ocalić wiedzę i kulturę. Grupa rozrzuconych w czasie i przestrzeni bohaterów walczy o ludzkość, podczas gdy ród władców-klonów za wszelką cenę próbuje utrzymać swoją władzę.

"FUNDACJĘ" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
FUNDACJA
Apple TV+
REKLAMA

Fundacja - sci-fi od Apple TV+ to nowa Gra o tron

"Fundacja" zadebiutowała jeszcze w 2021 roku. Od tamtej pory cieszy się ogromnym uznaniem krytyków. Choć 1. sezon ma 72 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomateos, 2. udało się osiągnąć wynik maksymalny - 100 proc. - a 3. odsłona dobiła do 91 proc. Samo w sobie wskazuje to, że mamy do czynienia z serialem, od którego nie sposób się oderwać. Potwierdzają to zachwyceni użytkownicy Apple TV+.

W mediach społecznościowych widzowie bez przerwy zachwalają "Fundację". Sami nieraz piszą, że należy ją, jak najbardziej i najczęściej rekomendować innym. Apetyt na produkcję zaostrzają przy tym licznymi porównaniami do "Gry o tron":

Jeśli hasło "Gra o tron" spotyka "Star Trek" brzmi dla ciebie interesująco, nie mógłbym wystarczająco zarekomendować "Fundacji" od Apple TV+. Scenariusz - eksploracja bohaterów, world-building i wiele więcej - jest bardzo solidny

Mam wrażenie, że pokochasz "Fundację" na Apple TV+. Jest jak "Gra o tron" z futurystycznymi podróżami w czasie i ogromną ilością dramatów i odrobiną przepychu

Jeszcze raz powtórzę, że "Fundacja" jest jak "Gra o tron" w wersji science fiction. Sposób prowadzenia wątków w odcinkach, tempo fabuły. Cliffhanger w każdym epizodzie. Serio, obczajcie to

- czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

W ostatnim czasie liczba podobnych wypowiedzi znacząco wzrosła. Wszystko przez to, że jeszcze w lipcu na Apple TV+ rozpoczął się 3. sezon "Fundacji", który dobiegł końca całkiem niedawno, bo 12 września. Jak widać, ciągle się serialem zachwycają i z niecierpliwością wyczekują nowych odcinków. Serwis postanowił przedłużyć produkcję o kolejną odsłonę. Zdjęcia do niej mają rozpocząć się w przyszłym roku, a premiery należy spodziewać się jakoś w 2027 roku. Macie więc mnóstwo czasu, aby nadrobić dotychczasowe epizody.

Więcej o Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
22.09.2025 16:59
Tagi: Apple TVCo obejrzeć?Science fiction
Najnowsze
16:02
Zwiastun filmu The Mandalorian and Grogu już jest. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-22T16:02:14+02:00
14:57
Powstanie film o serialu Ranczo. Co o nim wiadomo?
Aktualizacja: 2025-09-22T14:57:53+02:00
14:20
W serialu 1670 bohaterowie jadą do Krakowa. Sceny kręcono jednak w innym mieście
Aktualizacja: 2025-09-22T14:20:52+02:00
11:34
Kim jest Filip Zaręba, nowy Stanisław z 1670?
Aktualizacja: 2025-09-22T11:34:19+02:00
10:36
Jimmy Kimmel może wrócić na antenę. Jest jeden warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T10:36:19+02:00
9:49
Wybitny horror wreszcie w streamingu. Najważniejszy film zeszłego roku
Aktualizacja: 2025-09-22T09:49:47+02:00
9:10
Kolejny Mad Max powstanie? Tak, jako serial
Aktualizacja: 2025-09-22T09:10:11+02:00
7:58
Tom Holland doznał wstrząsu mózgu na planie Spider-Mana. Zdjęcia przerwane
Aktualizacja: 2025-09-22T07:58:32+02:00
16:21
Frela to kryminał inspirowany prawdziwą i mroczną historią. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-21T16:21:56+02:00
15:01
Wielka, odważna, piękna podróż - recenzja. Wielki i piękny film
Aktualizacja: 2025-09-21T15:01:00+02:00
13:14
Tajemnica tajemnic - recenzja. Nowa książka, stary Dan Brown
Aktualizacja: 2025-09-21T13:14:00+02:00
12:20
Breslau: o pracy nad pierwszym polskim serialem Disney+ opowiadają nam aktorzy
Aktualizacja: 2025-09-21T12:20:00+02:00
10:59
Najbardziej niedoceniony film Nolana wpadł na HBO Max. Świetne kino
Aktualizacja: 2025-09-21T10:59:00+02:00
10:05
Najlepsze komedie na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-09-21T10:05:00+02:00
9:02
Obejrzałam thriller na Netfliksie. Ze stresu rozbolał mnie brzuch
Aktualizacja: 2025-09-21T09:02:00+02:00
7:59
Przy tym dreszczowcu Netfliksa nie będziecie potrzebować snu, tylko odpowiedzi
Aktualizacja: 2025-09-21T07:59:00+02:00
19:05
W jaki sposób Gen V poradziło sobie ze śmiercią pierwszoplanowego aktora?
Aktualizacja: 2025-09-20T19:05:12+02:00
18:39
Najlepsze filmy z Margot Robbie. Ranking TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-20T18:39:04+02:00
16:40
Sztuczna inteligencja ożywiła Stana Lee. Twórca będzie rozmawiał z fanami
Aktualizacja: 2025-09-20T16:40:13+02:00
14:29
Obejrzałam zagraniczny kryminał z udziałem polskiego aktora. Nietypowa produkcja
Aktualizacja: 2025-09-20T14:29:00+02:00
13:14
Afryka Express był najlepszym programem TVN-u. No właśnie - był
Aktualizacja: 2025-09-20T13:14:07+02:00
11:02
Najlepszy film akcji Prime Video obejrzysz teraz na HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-20T11:02:00+02:00
10:35
Takiej premiery na Disney+ jeszcze nie było. Użytkownicy pokochali nowy kryminał
Aktualizacja: 2025-09-20T10:35:00+02:00
10:03
Genialny thriller z Willemem Dafoe trafił na Netfliksa. Trudno oderwać wzrok
Aktualizacja: 2025-09-20T10:03:00+02:00
9:09
Co obejrzeć w HBO Max w weekend? Najlepszy thriller sci-fi ostatniej dekady
Aktualizacja: 2025-09-20T09:09:00+02:00
8:33
Użytkownicy Prime Video czekali na ten hit. Teraz mu nie odpuszczą
Aktualizacja: 2025-09-20T08:33:00+02:00
23:30
Zamach na papieża - recenzja. Widzieliśmy ostatni wspólny projekt kultowego polskiego duetu
Aktualizacja: 2025-09-19T23:30:00+02:00
19:02
Widzieliśmy dreszczowiec od twórcy kultowych horrorów. Gra w nim Anna-Maria Sieklucka
Aktualizacja: 2025-09-19T19:02:00+02:00
15:49
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-19T15:49:38+02:00
15:47
Apple Music ma genialną promocję
Aktualizacja: 2025-09-19T15:47:46+02:00
15:07
Nowy dreszczowiec Netfliksa daje użytkownikom wszystko, czego potrzebują
Aktualizacja: 2025-09-19T15:07:11+02:00
14:15
Jedna z najciekawszych premier września już na podium Box Office. Triumf serca podbija kina!
Aktualizacja: 2025-09-19T14:15:17+02:00
13:41
Traktat 42 w serialu 1670. O co chodzi z tą liczbą?
Aktualizacja: 2025-09-19T13:41:55+02:00
12:49
Polska przejmuje Netfliksa. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości
Aktualizacja: 2025-09-19T12:49:41+02:00
12:47
Netflix pozwala sprawdzić, czy bliżej ci do chłopa, czy szlachcica z 1670
Aktualizacja: 2025-09-19T12:47:34+02:00
10:39
System Of A Down w Polsce. Dziś ostatnia szansa na zakup biletu
Aktualizacja: 2025-09-19T10:39:51+02:00
9:59
Najlepszy superbohaterski film tego roku już w HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-19T09:59:38+02:00
9:42
Donald Trump grozi telewizjom, które go krytykują
Aktualizacja: 2025-09-19T09:42:37+02:00
8:53
Martin Scorsese nakręci nowy film. Na pokładzie Leonardo DiCaprio
Aktualizacja: 2025-09-19T08:53:39+02:00
19:21
Black Rabbit - recenzja serialu Netfliksa. Jak wypadł wyczekiwany thriller ze świetną obsadą?
Aktualizacja: 2025-09-18T19:21:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA