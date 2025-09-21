REKLAMA
Przy tym dreszczowcu Netfliksa nie będziecie potrzebować snu, tylko odpowiedzi

Ostatnie chwile kalendarzowego lata zapewne spędzacie w Adamczysze. Szykujcie się jednak, że niedługo będziecie musieli ją opuścić. Przynajmniej na chwilę. Bo przecież na Netfliksa zmierzają kolejne premiery. Może już nie tak głośne i polskie jak "1670", ale na pewno godne uwagi.

Rafał Christ
na marginesie netflix dreszczowiec co obejrzeć premiery
Polska chciała, Polska się doczekała. Wreszcie nadszedł 2. sezon "1670", który jest przecież ewenementem na skalę światową. Podejmując decyzję, czy dany serial kontynuować, Netflix zazwyczaj patrzy przecież na jego globalne wyniki. A nasza opowieść o Adamczysze na świecie nie cieszyła się wielką popularnością. U nas okazała się jednak fenomenem, dlatego platforma zdecydowała się mimo wszystko zamówić nowe odcinki. Specjalnie dla was!

Skoro 2. sezon "1670" powstał w Polsce i dla Polaków nie powinno nikogo dziwić, że z miejsca stał się hitem. Na razie użytkowników Netfliksa w naszym kraju nie da się od niego oderwać. I tak pewnie będzie jeszcze trochę czasu. Ale! Jeśli w najbliższych dniach na chwilę wyjdą z Adamczychy, będą mogli - chociaż na chwilę - wrócić do starych nawyków i przerzucić się na świeżutki dreszczowiec. To jeden z tych seriali, dla których warto zarwać nockę, żeby obejrzeć wszystkie odcinki na raz. Jest to tak pewne jak kłótnia Jana Pawła z Andrzejem.

Netflix - co obejrzeć?

"Na marginesie" to mroczny thriller psychologiczny, który przenosi nas do Tall Pines, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje. Mieści się tam akademia dla "sprawiających problemy nastolatków". Po nieudanej próbie ucieczki z niej dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką. Wspólnie odkrywają tajemnice miasteczka. Jak możecie się domyślać, okażą się one wstrząsające.

Już po samym opisie fabuły "Na marginesie" brzmi na hit Netfliksa. W końcu użytkownicy - szczególnie polscy - uwielbiają takie dreszczowce. A o tym że nadchodzący serial będzie gratką dla fanów gatunku, najlepiej świadczy gwiazdorska obsada. W końcu na ekranie zobaczymy m.in. Toni Collette, której nazwisko gwarantuje doskonałą rozrywkę.

"Na marginesie" bez wątpienia szykuje się na tak głośną premierę Netfliksa, że usłyszą ją nawet uczestnicy dożynek w Adamczysze. Ale na pewno nie jedyną, bo przecież jeszcze tego samego dnia, 25 września, na platformie zadebiutuje długo wyczekiwany 3. sezon "Alice in Borderland". To spore wydarzenie, biorąc pod uwagę, że fani tego japońskiego thrillera science fiction nazywają go w mediach społecznościowych lepszym od "Squid Game" - najpopularniejszego serialu w historii serwisu.

Prócz "Na marginesie" i 3. sezonu "Alice in Borderland" warto jeszcze zwrócić uwagę na "Ród Guinnessów". To akurat dramat inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jego akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę zdarzeń, na zawsze odmieniających życie czworga dorosłych już dzieci.

Kiedy "Ród Guinnessów" trafi na Netfliksa? Tego samego dnia co "Na marginesie" i 3. sezon "Alice in Borderland". No nic, w przyszłą środę trzeba będzie zakasać rękawy i brać się do oglądania. Hop, hop, hop!

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025
  • Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025
  • Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025
  • Całus albo śmierć 09/09/2025
  • Negocjator 09/09/2025
  • Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025
  • Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025
  • Zabite 10/09/2025
  • Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025
  • Akademia łotrów 11/09/2025
  • Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025
  • Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025
  • Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025
  • Piękna i szalona 12/09/2025
  • Piękna i Bester 12/09/2025
  • Nie ten Paryż 12/09/2025
  • Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025
  • Ty i wszystko inne 12/09/2025
  • Klątwy 12/09/2025
  • Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Stoker 22/09/2025
  • Blippi poznaje zawody: Sezon 2 22/09/2025
  • Cristela Alonzo: Upper Classy 23/09/2025
  • Niespodziewany gość 24/09/2025
  • Na marginesie 25/09/2025
  • Wskaż mordercę 25/09/2025
  • Alice in Borderland: Sezon 3 25/09/2025
  • Ród Guinnessów 25/09/2025
  • Scissor Seven: Sezon 5 25/09/2025
  • Ojciec Chrzestny 25/09/2025
  • Baywatch. Słoneczny patrol 25/09/2025
  • Ojciec Chrzestny II 25/09/2025
  • Jak stracić chłopaka w 10 dni 25/09/2025
  • Ojciec chrzestny: Epilog – Śmierć Michaela Corleone 25/09/2025
  • Monster High: Sezon 2B 26/09/2025
  • Francuski kochanek 26/09/2025
  • Rut i Boaz 26/09/2025
  • Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 4 26/09/2025
  • Angela 26/09/2025
