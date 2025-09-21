Przy tym dreszczowcu Netfliksa nie będziecie potrzebować snu, tylko odpowiedzi

Ładowanie...

Polska chciała, Polska się doczekała. Wreszcie nadszedł 2. sezon "1670", który jest przecież ewenementem na skalę światową. Podejmując decyzję, czy dany serial kontynuować, Netflix zazwyczaj patrzy przecież na jego globalne wyniki. A nasza opowieść o Adamczysze na świecie nie cieszyła się wielką popularnością. U nas okazała się jednak fenomenem, dlatego platforma zdecydowała się mimo wszystko zamówić nowe odcinki. Specjalnie dla was!



Skoro 2. sezon "1670" powstał w Polsce i dla Polaków nie powinno nikogo dziwić, że z miejsca stał się hitem. Na razie użytkowników Netfliksa w naszym kraju nie da się od niego oderwać. I tak pewnie będzie jeszcze trochę czasu. Ale! Jeśli w najbliższych dniach na chwilę wyjdą z Adamczychy, będą mogli - chociaż na chwilę - wrócić do starych nawyków i przerzucić się na świeżutki dreszczowiec. To jeden z tych seriali, dla których warto zarwać nockę, żeby obejrzeć wszystkie odcinki na raz. Jest to tak pewne jak kłótnia Jana Pawła z Andrzejem.

Netflix - co obejrzeć?

"Na marginesie" to mroczny thriller psychologiczny, który przenosi nas do Tall Pines, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje. Mieści się tam akademia dla "sprawiających problemy nastolatków". Po nieudanej próbie ucieczki z niej dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką. Wspólnie odkrywają tajemnice miasteczka. Jak możecie się domyślać, okażą się one wstrząsające.

Już po samym opisie fabuły "Na marginesie" brzmi na hit Netfliksa. W końcu użytkownicy - szczególnie polscy - uwielbiają takie dreszczowce. A o tym że nadchodzący serial będzie gratką dla fanów gatunku, najlepiej świadczy gwiazdorska obsada. W końcu na ekranie zobaczymy m.in. Toni Collette, której nazwisko gwarantuje doskonałą rozrywkę.

"Na marginesie" bez wątpienia szykuje się na tak głośną premierę Netfliksa, że usłyszą ją nawet uczestnicy dożynek w Adamczysze. Ale na pewno nie jedyną, bo przecież jeszcze tego samego dnia, 25 września, na platformie zadebiutuje długo wyczekiwany 3. sezon "Alice in Borderland". To spore wydarzenie, biorąc pod uwagę, że fani tego japońskiego thrillera science fiction nazywają go w mediach społecznościowych lepszym od "Squid Game" - najpopularniejszego serialu w historii serwisu.

Prócz "Na marginesie" i 3. sezonu "Alice in Borderland" warto jeszcze zwrócić uwagę na "Ród Guinnessów". To akurat dramat inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jego akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę zdarzeń, na zawsze odmieniających życie czworga dorosłych już dzieci.

Kiedy "Ród Guinnessów" trafi na Netfliksa? Tego samego dnia co "Na marginesie" i 3. sezon "Alice in Borderland". No nic, w przyszłą środę trzeba będzie zakasać rękawy i brać się do oglądania. Hop, hop, hop!



Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Rafał Christ 21.09.2025 07:59

