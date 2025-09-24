REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Czy Netflix nakręci 2. sezon serialu Bunkier miliarderów? Jest problem

"Bunkier miliarderów" to najnowsza produkcja Esther Martínez Lobato i Álexa Piny, twórców "Domu z papieru", która zadebiutowała w serwisie Netflix w połowie września. Czy doczeka się 2. sezonu? Choć zakończenie wskazuje na to, że furtka została uchylona, pozostaje pytanie na temat wyników oglądalności i niezbyt przychylnych ocen.

Anna Bortniak
bunkier miliarderow 2 sezon czy bedzie spekulacje
REKLAMA

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery zakończenia serialu "Bunkier miliarderów".

Fabuła serialu "Bunkier miliarderów" skupia się na Maksie (Pau Simón), który stracił ukochaną dziewczynę Anę (Monica Mara) w wypadku samochodowym. Auto prowadził on sam, będąc pod wpływem alkoholu. Po odbyciu kary w więzieniu Max wychodzi na wolność. Jeszcze tego samego dnia spotyka ojca (Carlos Santos), który przekazuje mu informację na temat nadchodzącej wojny nuklearnej, którą jego rodzina może przeżyć dzięki miejscu w luksusowym schronie.

REKLAMA

Okazuje się, że zarówno rodzina Maxa, jak i inne zamożne hiszpańskie rodziny, zakupiły miejsce w ekskluzywnym podziemnym bunkrze o nazwie Kimera Underground Park. Jest tam wszystko, co pozwala na prowadzenie normalnego życia podczas wojny - restauracja, szkoła dla dzieci, luksusowe pokoje i wiele innych. Obiekt prowadzi tajemnicza Minerva (Miren Ibarguren). Choć początkowo Max waha się, czy udać się tam razem z ojcem, ostatecznie przekonuje go to, że pod ziemią ukrywa się również rodzina Any.

Bunkier miliarderów: czy będzie 2. sezon?

Zwrot akcji w serialu polega na tym, że tak naprawdę nie ma żadnej III wojny światowej ani nuklearnego zagrożenia - wszystko zostało zaaranżowane przez założycieli bunkra, który specjalnie zwabili do środka najbogatsze rodziny w Hiszpanii i pozwolili im wierzyć, że na zewnątrz siane jest spustoszenie.

W ostatnim odcinku rozgrywają się dramatyczne sceny. Dotyczą one Mimi (Agustina Bisio), u której zdiagnozowano chorobę wątroby. Gdy okazuje się, że pod ziemią nie można jej już pomóc, Max postanawia opuścić bunkier, by ratować dziewczynę. Tymczasem Asia (Alícia Falcó) wyznaje mu miłość, a on odwzajemnia to uczucie, obiecując dziewczynie, że wróci po nią, jeśli przeżyje wyprawę na powierzchnię.

W ostatniej scenie Max ubrany w ochronny kombinezon wychodzi z bunkra. Odcinek kończy się, kiedy na jego twarz pada bardzo jasne światło. Czy to może oznaczać potencjalną kontynuację?

Wygląda na to, że twórcy zostawili sobie uchyloną furtkę. Jedna opcja jest taka, że "Bunkier miliarderów" otrzymał otwarte zakończenie, ponieważ widzowie wiedzą już, że poza bunkrem nie rozgrywa się żadna wojna - świat na powierzchni jest bezpieczny. Drugą możliwością jest to, że być może Lobato i Pina zdecydują się pociągnąć historię dalej - być może ocalali będą chcieli się zemścić na pomysłodawcach planu zamknięcia bogaczy pod ziemią. Netflix musi jednak dać na to zielone światło, a nie jest to takie oczywiste.

Wszystko zależy m.in. od wyników oglądalności. Na ten moment "Bunkier miliarderów" zajmuje 2. miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych tytułów Netfliksa i wiadomo już, że serial był oglądany w sumie przez 27,2 mln godzin (w globalnej TOP-ce wyprzedza go tylko produkcja "Bon appétit, Wasza Wysokość"). Pozostaje pytanie na temat ocen, które nie są zbyt przychylne - w serwisie Rotten Tomatoes obok ocen krytyków widnieje 38 proc., z kolei widzowie ocenili serial na 57 proc. świeżości. Odpowiedź dostaniemy najpewniej już niebawem.

O filmach i serialach Netfliksa czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
24.09.2025 10:32
Tagi: hiszpaniaSeriale Netflix
Najnowsze
9:47
Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:47:10+02:00
9:01
Disney w końcu rozumie, że widzowie chcą animacji dla dorosłych. Oby tak dalej
Aktualizacja: 2025-09-24T09:01:00+02:00
8:49
Premiera głośnego thrillera do Apple TV+ przesunięta. To przez niedawny zamach
Aktualizacja: 2025-09-24T08:49:56+02:00
19:13
Kultowy serial z lat 90. wraca na ekrany. Powstanie reboot
Aktualizacja: 2025-09-23T19:13:56+02:00
19:10
Nie do pary - recenzja filmu. Za Tinderem kryje się nieprzyjemna historia
Aktualizacja: 2025-09-23T19:10:00+02:00
16:01
2 lata po kasacji użytkownicy Netfliksa wciąż walczą o ulubiony serial fantasy
Aktualizacja: 2025-09-23T16:01:42+02:00
15:13
Fantastyczna 4 jest już w VOD. Gdzie obejrzeć film Marvela online?
Aktualizacja: 2025-09-23T15:13:55+02:00
13:01
Problematyczne wieści na temat 2. sezonu netfliksowej podróby Yellowstone
Aktualizacja: 2025-09-23T13:01:04+02:00
11:18
Czarny telefon 2: czy sequel horroru się udał? Piekło zamarzło
Aktualizacja: 2025-09-23T11:18:49+02:00
10:19
Użytkownicy Netfliksa nie mogą doczekać się nowego koszmaru od twórcy Obecności
Aktualizacja: 2025-09-23T10:19:20+02:00
9:43
Zniknięcia: będzie prequel hitowego horroru. Reżyser potwierdza
Aktualizacja: 2025-09-23T09:43:48+02:00
9:20
Bunkier miliarderów - recenzja. Twórcy Domu z papieru nakręcili nowy serial dla Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-23T09:20:38+02:00
8:40
Jimmy Kimmel wraca na antenę. Banicja nie trwała długo
Aktualizacja: 2025-09-23T08:40:29+02:00
19:01
1670 to hit. Marki masowo tworzą reklamy inspirowane serialem
Aktualizacja: 2025-09-22T19:01:00+02:00
18:25
Lazarus zmierza do Prime Video. Jest zwiastun serialu Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-22T18:25:45+02:00
17:46
Exit 8 to thriller, który wszedł mi pod skórę. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-22T17:46:00+02:00
16:59
To sci-fi widzowie nazywają nową Grą o tron
Aktualizacja: 2025-09-22T16:59:00+02:00
16:02
Zwiastun filmu The Mandalorian and Grogu już jest. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-22T16:02:14+02:00
14:57
Powstanie film o serialu Ranczo. Co o nim wiadomo?
Aktualizacja: 2025-09-22T14:57:53+02:00
14:20
W serialu 1670 bohaterowie jadą do Krakowa. Sceny kręcono jednak w innym mieście
Aktualizacja: 2025-09-22T14:20:52+02:00
11:34
Kim jest Filip Zaręba, nowy Stanisław z 1670?
Aktualizacja: 2025-09-22T11:34:19+02:00
10:36
Jimmy Kimmel może wrócić na antenę. Jest jeden warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T10:36:19+02:00
9:49
Wybitny horror wreszcie w streamingu. Najważniejszy film zeszłego roku
Aktualizacja: 2025-09-22T09:49:47+02:00
9:10
Kolejny Mad Max powstanie? Tak, jako serial
Aktualizacja: 2025-09-22T09:10:11+02:00
7:58
Tom Holland doznał wstrząsu mózgu na planie Spider-Mana. Zdjęcia przerwane
Aktualizacja: 2025-09-22T07:58:32+02:00
16:21
Frela to kryminał inspirowany prawdziwą i mroczną historią. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-21T16:21:56+02:00
15:01
Wielka, odważna, piękna podróż - recenzja. Wielki i piękny film
Aktualizacja: 2025-09-21T15:01:00+02:00
13:14
Tajemnica tajemnic - recenzja. Nowa książka, stary Dan Brown
Aktualizacja: 2025-09-21T13:14:00+02:00
12:20
Breslau: o pracy nad pierwszym polskim serialem Disney+ opowiadają nam aktorzy
Aktualizacja: 2025-09-21T12:20:00+02:00
10:59
Najbardziej niedoceniony film Nolana wpadł na HBO Max. Świetne kino
Aktualizacja: 2025-09-21T10:59:00+02:00
10:05
Najlepsze komedie na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-09-21T10:05:00+02:00
9:02
Obejrzałam thriller na Netfliksie. Ze stresu rozbolał mnie brzuch
Aktualizacja: 2025-09-21T09:02:00+02:00
7:59
Przy tym dreszczowcu Netfliksa nie będziecie potrzebować snu, tylko odpowiedzi
Aktualizacja: 2025-09-21T07:59:00+02:00
19:05
W jaki sposób Gen V poradziło sobie ze śmiercią pierwszoplanowego aktora?
Aktualizacja: 2025-09-20T19:05:12+02:00
18:39
Najlepsze filmy z Margot Robbie. Ranking TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-20T18:39:04+02:00
16:40
Sztuczna inteligencja ożywiła Stana Lee. Twórca będzie rozmawiał z fanami
Aktualizacja: 2025-09-20T16:40:13+02:00
14:29
Obejrzałam zagraniczny kryminał z udziałem polskiego aktora. Nietypowa produkcja
Aktualizacja: 2025-09-20T14:29:00+02:00
13:14
Afryka Express był najlepszym programem TVN-u. No właśnie - był
Aktualizacja: 2025-09-20T13:14:07+02:00
11:02
Najlepszy film akcji Prime Video obejrzysz teraz na HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-20T11:02:00+02:00
10:35
Takiej premiery na Disney+ jeszcze nie było. Użytkownicy pokochali nowy kryminał
Aktualizacja: 2025-09-20T10:35:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA