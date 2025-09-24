Czy Netflix nakręci 2. sezon serialu Bunkier miliarderów? Jest problem

Ładowanie...

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery zakończenia serialu "Bunkier miliarderów".

Fabuła serialu "Bunkier miliarderów" skupia się na Maksie (Pau Simón), który stracił ukochaną dziewczynę Anę (Monica Mara) w wypadku samochodowym. Auto prowadził on sam, będąc pod wpływem alkoholu. Po odbyciu kary w więzieniu Max wychodzi na wolność. Jeszcze tego samego dnia spotyka ojca (Carlos Santos), który przekazuje mu informację na temat nadchodzącej wojny nuklearnej, którą jego rodzina może przeżyć dzięki miejscu w luksusowym schronie.

Okazuje się, że zarówno rodzina Maxa, jak i inne zamożne hiszpańskie rodziny, zakupiły miejsce w ekskluzywnym podziemnym bunkrze o nazwie Kimera Underground Park. Jest tam wszystko, co pozwala na prowadzenie normalnego życia podczas wojny - restauracja, szkoła dla dzieci, luksusowe pokoje i wiele innych. Obiekt prowadzi tajemnicza Minerva (Miren Ibarguren). Choć początkowo Max waha się, czy udać się tam razem z ojcem, ostatecznie przekonuje go to, że pod ziemią ukrywa się również rodzina Any.

Bunkier miliarderów: czy będzie 2. sezon?

Zwrot akcji w serialu polega na tym, że tak naprawdę nie ma żadnej III wojny światowej ani nuklearnego zagrożenia - wszystko zostało zaaranżowane przez założycieli bunkra, który specjalnie zwabili do środka najbogatsze rodziny w Hiszpanii i pozwolili im wierzyć, że na zewnątrz siane jest spustoszenie.

W ostatnim odcinku rozgrywają się dramatyczne sceny. Dotyczą one Mimi (Agustina Bisio), u której zdiagnozowano chorobę wątroby. Gdy okazuje się, że pod ziemią nie można jej już pomóc, Max postanawia opuścić bunkier, by ratować dziewczynę. Tymczasem Asia (Alícia Falcó) wyznaje mu miłość, a on odwzajemnia to uczucie, obiecując dziewczynie, że wróci po nią, jeśli przeżyje wyprawę na powierzchnię.

W ostatniej scenie Max ubrany w ochronny kombinezon wychodzi z bunkra. Odcinek kończy się, kiedy na jego twarz pada bardzo jasne światło. Czy to może oznaczać potencjalną kontynuację?

Wygląda na to, że twórcy zostawili sobie uchyloną furtkę. Jedna opcja jest taka, że "Bunkier miliarderów" otrzymał otwarte zakończenie, ponieważ widzowie wiedzą już, że poza bunkrem nie rozgrywa się żadna wojna - świat na powierzchni jest bezpieczny. Drugą możliwością jest to, że być może Lobato i Pina zdecydują się pociągnąć historię dalej - być może ocalali będą chcieli się zemścić na pomysłodawcach planu zamknięcia bogaczy pod ziemią. Netflix musi jednak dać na to zielone światło, a nie jest to takie oczywiste.

Wszystko zależy m.in. od wyników oglądalności. Na ten moment "Bunkier miliarderów" zajmuje 2. miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych tytułów Netfliksa i wiadomo już, że serial był oglądany w sumie przez 27,2 mln godzin (w globalnej TOP-ce wyprzedza go tylko produkcja "Bon appétit, Wasza Wysokość"). Pozostaje pytanie na temat ocen, które nie są zbyt przychylne - w serwisie Rotten Tomatoes obok ocen krytyków widnieje 38 proc., z kolei widzowie ocenili serial na 57 proc. świeżości. Odpowiedź dostaniemy najpewniej już niebawem.

Anna Bortniak 24.09.2025 10:32

