Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu Wiedźmina. Oj, źle to wygląda

Netflix zdradził, że 4 sezon serialu „Wiedźmin” pokaże się jeszcze w tym roku. Konkretna data budzi jednak pewne obawy.

Konrad Chwast
wiedzmin 4 sezon data
Kiedy obejrzymy nowy sezon „Wiedźmina”? Okazuje się, że całkiem niedługo. Netflix ujawnił nie tylko datę premiery, ale pokazał krótką zapowiedź tego, co nas czeka.

Wiedźmin, sezon 4. – kiedy premiera? Data premiery i zwiastun

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że premiera nowego sezonu może nastąpić jeszcze w tym roku i odbyć się nieoczekiwanie szybko. Przecieki Redanian Intelligence się potwierdziły.

4. sezon „Wiedźmina” będzie miał premierę 30 października 2025 roku.

 Ponadto Netflix na swoich oficjalnych kanałach pokazał krótką zapowiedź, na której Geralt z Rivii walczy z potworem (przypominającym trochę Banshee lub innego eterycznego upiora). To o tyle istotne, że w nowym sezonie nie zobaczymy już Henry’ego Cavilla, a Liama Hemswortha, więc to pierwsza okazja, kiedy możemy obejrzeć, jak prezentuje się nowy aktor w pełnym rynsztunku i makijażu.

Choć sam aktor wygląda całkiem nieźle i przez chwilę nawet mój mózg nie zauważył, że doszło do podmiany, to jest tu jeszcze jeden niepokojący aspekt. Jeśli Netflix tak późno komunikuje 4. sezon, robi to tak nagle i bez fanfar, to może to oznaczać, iż sam serwis nie do końca wierzy w sukces swojego dzieła. Do premiery zostało zaledwie 40-kilka dni, to raczej nie wystarczy, aby odpowiednio wypromować serial. Co pokazuje, jak niski zapewne jest jego priorytet.

Fabuła 4. sezonu będzie obejmowała głównie książkę „Chrzest Ognia”, ale nie tylko. Serial zmierza bowiem do końca i będzie starał się jak najszybciej zamknąć fabułę w dwóch pozostałych sezonach.

Konrad Chwast
14.09.2025 09:59
