Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?

Fabuła nowego serialu true crime od Netfliksa skupia się na Arcángeli (Arcelia Ramírez) i Serafinie (Paulina Gaitán), dwóch siostrach, które przekształcają lokalny bar w dom publiczny. Zmuszają one młode kobiety do pracy seksualnej, sprawiając, by władze nie interesowały się ich biznesem. Wszystko zmienia się, kiedy pracownice sióstr Baladro zaczynają jedna po drugiej ginąć. Aby uniknąć konsekwencji, kobiety zmuszają Simóna (Alfonso Herrera), kochanka Serafiny, by pomógł im pozbyć się ciał.

Simón nie jest zbyt chętny do pomocy - mężczyzna nie zamierza mieć nic wspólnego z zepsutym życiem i meksykańskim półświatkiem, do którego zaczyna się niebezpiecznie zbliżać. Zrozpaczona Serafina poprzysięga sobie wówczas krwawą zemstę. W ten sposób siostry Baladro znajdują się na celowniku organów ścigania, a śledztwo ujawni wstrząsające fakty na temat popełnionych przez kobiety zbrodni.

Zabite - czy serial Netfliksa jest oparty na faktach?

Choć trudno uwierzyć, że ta historia wydarzyła się naprawdę, to rzeczywiście tak było - serial Netfliksa "Zabite" jest oparty na faktach. Produkcja w reżyserii Luisa Estrady jest adaptacją powieści Jorge Ibargüengoitii o tytule "Las muertas". Książka została z kolei oparta o prawdziwą historię seryjnych morderczyń - nazywanych Las Poquianchis - która została opisana w tabloidzie "Alarma!" w 1964 roku.

Mianem Las Poquianchis okrzyknięto cztery siostry pochodzące z meksykańskiego Guanajuato: Maríę Delfinę González Valenzuelę (1912-1968), Maríę del Carmen González Valenzuelę (1918-1969), Maríę Luisę González Valenzuelę (1920-1984) i Maríę de Jesús González Valenzuelę (1924–1990). W latach 1950-1964 prowadziły one tzw. "Rancho El Ángel", dom publiczny, gdzie zamordowano co najmniej 91 osób. Uważa się jednak, że liczba ofiar jest dużo większa - między 150, a nawet ponad 200 osób.

Siostry wychowywały się w El Salto de Juanacatlán w stanie Jalisco pod surowym okiem ojca-policjanta, Isidro Torresa. Mężczyzna oczekiwał, że dziewczynki nie będą się malować ani spotykać z chłopcami, a za każde przewinienie zamykał je w celi na komisariacie. Torres sam jednak święty nie był - pewnego razu podczas kłótni zastrzelił mężczyznę, w związku z czym cała rodzina musiała przeprowadzić się do wioski San Francisco del Rincón w stanie Guanajuato.

W pewnym momencie siostry postanowiły uniezależnić się od surowego ojca i nieco się wzbogacić. Postanowiły zatem otworzyć bar. Lokal nie odniósł jednak sukcesu, a przynajmniej nie w ten sposób, w jaki się spodziewały. W związku z tym kobiety rozkręciły nielegalną działalność, jaką była prostytucja. Lukratywny biznes przyniósł im spore dochody i z biegiem czasu zaczął rozszerzać się na kolejne stany w Meksyku.

Wstrząsające odkrycie policji wyszło na jaw przypadkiem

W międzyczasie w rejonie Guanajuato odnotowano zniknięcia młodych dziewcząt, a na celowniku policji znalazła się stręczycielka Josefina Gutiérrez. Podczas przesłuchania wskazała ona na siostry González. Władze postanowiły wówczas przeszukać posiadłość sióstr i tam dokonały wstrząsającego odkrycia - na miejscu znajdowały się ciała 80 kobiet, 11 mężczyzn oraz kilka płodów.

Śledztwo wykazało, że siostry zajmowały się rekrutowaniem prostytutek pod pretekstem szukania pokojówek. Młode kobiety były zmuszane do narkotyzowania się, a kiedy chorowały lub przestawały podobać się klientom, siostry González zabijały swoje pracownice. Nie tylko młode kobiety padały ofiarą brutalnych morderstw - siostry zabijały również klientów, którzy mieli przy sobie dużą ilość gotówki.

W 1964 roku siostry González stanęły przed sądem i usłyszały wyrok 40 lat więzienia.

Ich historia została zobrazowana w filmie "Las Poquianchis" z 1976 roku w reżyserii Felipe Cazalsa, jak również we wspomnianej wcześniej powieści Jorge Ibargüengoitiego - "Las Muertas" z 1977 roku. Do twórczości dołączył również serial "Zabite", który jest dostępny w serwisie Netflix.

Zabite - obsada

Arcelia Ramírez jako Arcángela Baladro

Paulina Gaitán jako Serafina Baladro

Alfonso Herrera jako Simón Corona

Joaquín Cosío jako kapitan Hermenegildo Bedoya

Mauricio Isaac jako Juana Cornejo alias "La Calavera"

11.09.2025

