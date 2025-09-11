Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy

Ładowanie...

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce popełnić samobójstwo. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od zabicia się.

Zapiski śmiertelnika - data premiery i plakat

"Zapiski śmiertelnika" to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka ("Ławeczka"), który jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Ireneusz Czop ("Broad Peak"), Magdalena Boczarska ("Różyczka"), Magdalena Popławska ("Atak paniki"), Marian Dziędziel ("Wesele"), Agata Turkot ("Wesele"), Paweł Tomaszewski ("Chrzest"). Światowa premiera filmu odbędzie się w październiku na Warszawskim Festiwalu Filmowym.

„Zapiski śmiertelnika” to zabawna przypowieść o życiu i śmierci dojrzałego mężczyzny. W pożegnalnym liście do żony pisze o rozczarowaniu, niespełnieniu, utraconej miłości. To nie jest dramat psychologiczny. Tu nic nie jest oczywiste. Historia opowiedziana w zaskakującej konwencji z nutą realizmu magicznego. W sennej aurze nadmorskiego kurortu po sezonie bohaterowi przydarzają się tragikomiczne sytuacje. Nieproszeni goście, zbyt dociekliwy policjant, nieoczekiwana kochanka prowadzą do zaskakującego finału…" - mówi reżyser Maciej Żak

Reżyseria: Maciej Żak

Scenariusz: Maciej Żak

Zdjęcia: Jakub Stolecki

Scenografia: Agata Trojak

Charakteryzacja: Renata Najberg

Kostiumy: Małgorzata Skorupa

Muzyka: Tomasz Gąssowski

Dźwięk: Dariusz Stanek, Mikołaj Tyrakowski

Montaż: Wojciech Mrówczyński, Piotr Kmiecik

Koproducenci: Anna Bielawska-Dwernicka, Aneta Kręglicka, Rafał Chrzanowski, Magdalena Mucha, Magdalena Gronowska, Jerzy Sieroń

Producenci: Dominik Pijański Maciej Żak

Produkcja: St. Lazare Studio Filmowe

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Zapiski śmiertelnika - plakat

Rozrywka.Blog 11.09.2025 12:10

Patronat Medialny

Ładowanie...