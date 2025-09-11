Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
"Zapiski śmiertelnika" to niebanalna historia mężczyzny, który pojechał popełnić samobójstwo, ale nie zdążył, bo go zabili, a tak naprawdę to był wypadek. Światowa premiera filmu z Ireneuszem Czopem, Magdaleną Boczarską, Magdaleną Popławską i Marianem Dziędzielem w rolach głównych, odbędzie się w październiku na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Już od 14 listopada "Zapiski śmiertelnika" będzie można oglądać w kinach w całej Polsce.
Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce popełnić samobójstwo. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od zabicia się.
Zapiski śmiertelnika - data premiery i plakat
"Zapiski śmiertelnika" to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka ("Ławeczka"), który jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Ireneusz Czop ("Broad Peak"), Magdalena Boczarska ("Różyczka"), Magdalena Popławska ("Atak paniki"), Marian Dziędziel ("Wesele"), Agata Turkot ("Wesele"), Paweł Tomaszewski ("Chrzest"). Światowa premiera filmu odbędzie się w październiku na Warszawskim Festiwalu Filmowym.
„Zapiski śmiertelnika” to zabawna przypowieść o życiu i śmierci dojrzałego mężczyzny. W pożegnalnym liście do żony pisze o rozczarowaniu, niespełnieniu, utraconej miłości. To nie jest dramat psychologiczny. Tu nic nie jest oczywiste. Historia opowiedziana w zaskakującej konwencji z nutą realizmu magicznego. W sennej aurze nadmorskiego kurortu po sezonie bohaterowi przydarzają się tragikomiczne sytuacje. Nieproszeni goście, zbyt dociekliwy policjant, nieoczekiwana kochanka prowadzą do zaskakującego finału…" - mówi reżyser Maciej Żak
- Reżyseria: Maciej Żak
- Scenariusz: Maciej Żak
- Zdjęcia: Jakub Stolecki
- Scenografia: Agata Trojak
- Charakteryzacja: Renata Najberg
- Kostiumy: Małgorzata Skorupa
- Muzyka: Tomasz Gąssowski
- Dźwięk: Dariusz Stanek, Mikołaj Tyrakowski
- Montaż: Wojciech Mrówczyński, Piotr Kmiecik
- Koproducenci: Anna Bielawska-Dwernicka, Aneta Kręglicka, Rafał Chrzanowski, Magdalena Mucha, Magdalena Gronowska, Jerzy Sieroń
- Producenci: Dominik Pijański Maciej Żak
- Produkcja: St. Lazare Studio Filmowe
- Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej