Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy

"Zapiski śmiertelnika" to niebanalna historia mężczyzny, który pojechał popełnić samobójstwo, ale nie zdążył, bo go zabili, a tak naprawdę to był wypadek. Światowa premiera filmu z Ireneuszem Czopem, Magdaleną Boczarską, Magdaleną Popławską i Marianem Dziędzielem w rolach głównych, odbędzie się w październiku na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Już od 14 listopada "Zapiski śmiertelnika" będzie można oglądać w kinach w całej Polsce.

zapiski smiertelnika data premiery

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce popełnić samobójstwo. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od zabicia się.

Zapiski śmiertelnika - data premiery i plakat

"Zapiski śmiertelnika" to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka ("Ławeczka"), który jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Ireneusz Czop ("Broad Peak"), Magdalena Boczarska ("Różyczka"), Magdalena Popławska ("Atak paniki"), Marian Dziędziel ("Wesele"), Agata Turkot ("Wesele"), Paweł Tomaszewski ("Chrzest"). Światowa premiera filmu odbędzie się w październiku na Warszawskim Festiwalu Filmowym.

„Zapiski śmiertelnika” to zabawna przypowieść o życiu i śmierci dojrzałego mężczyzny. W pożegnalnym liście do żony pisze o rozczarowaniu, niespełnieniu, utraconej miłości. To nie jest dramat psychologiczny. Tu nic nie jest oczywiste. Historia opowiedziana w zaskakującej konwencji z nutą realizmu magicznego. W sennej aurze nadmorskiego kurortu po sezonie bohaterowi przydarzają się tragikomiczne sytuacje. Nieproszeni goście, zbyt dociekliwy policjant, nieoczekiwana kochanka prowadzą do zaskakującego finału…" - mówi reżyser Maciej Żak

  • Reżyseria: Maciej Żak
  • Scenariusz: Maciej Żak
  • Zdjęcia: Jakub Stolecki
  • Scenografia: Agata Trojak
  • Charakteryzacja: Renata Najberg
  • Kostiumy: Małgorzata Skorupa
  • Muzyka: Tomasz Gąssowski
  • Dźwięk: Dariusz Stanek, Mikołaj Tyrakowski
  • Montaż: Wojciech Mrówczyński, Piotr Kmiecik
  • Koproducenci: Anna Bielawska-Dwernicka, Aneta Kręglicka, Rafał Chrzanowski, Magdalena Mucha, Magdalena Gronowska, Jerzy Sieroń
  • Producenci: Dominik Pijański Maciej Żak
  • Produkcja: St. Lazare Studio Filmowe
  • Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Zapiski śmiertelnika - plakat
11.09.2025 12:10
