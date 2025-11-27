Zapiski śmiertelnika - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem

Ładowanie...

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce popełnić samobójstwo. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od zabicia się.

"Zapiski śmiertelnika" to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka ("Konwój"), który jest także autorem scenariusza. Niebanalna historia dojrzałego mężczyzny, który osiągnął sukces i pozornie ma wszystko, ale mimo to nie czuje się spełniony. Nieoczywista opowieść o życiu i śmierci, która intryguje, zaskakuje, nie pozostawiając nikogo obojętnym. W rolach głównych występują: Ireneusz Czop ("Broad Peak"), Magdalena Boczarska ("Różyczka"), Magdalena Popławska ("Atak paniki"), Marian Dziędziel ("Wesele"), Agata Turkot ("Dom dobry"), Paweł Tomaszewski ("Chrzest").

Temat samobójstwa od dawna fascynował mnie jako jedno z najpoważniejszych i najbardziej fundamentalnych zagadnień ludzkiej egzystencji. Chciałem opowiedzieć historię dojrzałego mężczyzny, który z pełną świadomością decyduje się zakończyć swoje życie, ale los przewiduje dla niego inny scenariusz. Z filozoficznego punktu widzenia jest to akt wolności - moment, w którym człowiek może podjąć decyzję absolutnie autonomiczną. Jednak to także problem o ogromnym znaczeniu społecznym, który powoli wychodzi na światło dzienne. Wystarczy spojrzeć na statystyki, które pokazują, że to właśnie mężczyźni najczęściej decydują się na ten ostateczny krok" - podkreśla reżyser Maciej Żak

Światowa premiera dramatu "Zapiski śmiertelnika" odbyła się na Warszawskim Festiwalu Filmowym, gdzie film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. "Poważny temat, jakim jest samobójstwo, został przedstawiony w nie do końca poważny sposób - zaskakujące połączenie, które jednak działa, intryguje i zostawia widza z myślami. Wszystko wsparte dobrą obsadą i stroną wizualną - polskie morze sfotografowano tak, że niemal czuć bryzę i zapach jodu" - zauważa Łukasz Budnik, film.org.pl.



"To opowieść nie tyle o samobójstwie, co przygniatającej beznadziei niezależnie od tego, co się robi. O dziedzicznym smutku, zagubieniu i pewnej determinacji, by zrobić coś na własnych warunkach. Realizm magiczny, czarna komedia oraz świetny duet Ireneusz Czop i Marian Dziędziel" - pisała Małgorzata Czop, Movieway.



"Inny rodzaj kina, odważny, lecz przyjazny dla oglądającego (…) Film, który również dzięki aktorom jest frapujący, niejednoznaczny. Zadaje groźne pytania, odpowiada na nie ze śmiechem" - podkreśla Łukasz Maciejewski.



"Bardzo ciekawe, autorskie kino, międzygatunkowe. Czarny humor, który bije z ekranu, podkreślony świetną grą aktorską i muzyką, tworzą zwartą i przemyślaną konstrukcję" - dodaje Magda Kuydowicz, „Sens".

Zapiski śmiertelnika - plakat filmu

Twórcy filmu:

Reżyseria: Maciej Żak

Scenariusz: Maciej Żak

Zdjęcia: Jakub Stolecki

Scenografia: Agata Trojak

Charakteryzacja: Renata Najberg

Kostiumy: Małgorzata Skorupa

Muzyka: Tomasz Gąssowski

Dźwięk: Dariusz Stanek, Mikołaj Tyrakowski

Montaż: Wojciech Mrówczyński, Piotr Kmiecik

Koproducenci: Anna Bielawska-Dwernicka, Aneta Kręglicka, Rafał Chrzanowski, Magdalena Mucha, Magdalena Gronowska, Jerzy Sieroń

Producenci: Dominik Pijański, Maciej Żak

Produkcja: St. Lazare Studio Filmowe

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

1 / 4

Zdjęcie tytułowe: Dominik Pijanski

Rozrywka.Blog 27.11.2025 11:34

Lokowanie produktu : Galapagos Films

Ładowanie...