Wylansowali jeden hit, a potem nastała cisza. Co dzisiaj robią polscy artyści jednego przeboju?

Pierwszy promował utworem "Kroplą deszczu", który błyskawicznie stał się hitem. Fleszar na fali popularności zagrał też główną rolę w filmie Bogusłąwa Lindy, "Sezon na leszcza". W 2011 roku Gabriel usiłował powrócić do muzycznej gry na większą skalę, biorąc udział w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" TVP 2, lecz nie udało mu się przejść dalej. Po odwróceniu foteli i zobaczeniu, kto jest na scenie, jurorzy żałowali, że nie dali szansy Gabrielowi. Z kolei w 2019 roku on sam został jednym z jurorów w drugiej edycji programu Polsatu, "Śpiewajmy razem: All Together Now". Sam zainteresowany w jednym z wywiadów dla Onetu przyznał, że choć w ostatnich latach nie zabiegał o uwagę mediów, nie znaczy, że muzycznie nic nie robił.