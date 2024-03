Macie dość kiepskich i wtórnych adaptacji powieści dla młodzieży? No to koniecznie zobaczcie ten film

Powiedziałbym, że właśnie tak powinno się to robić. To znaczy: opowiadać o młodych ludziach. Jeśli nie za pośrednictwem humoru, który jest doskonałym nośnikiem poważnych i nieraz bolesnych tematów (dotyczących na przykład odkrywania swojej tożsamości, poczucia zagubienia, niezrozumienia, lęku czy innych trudnych, poznawanych dopiero emocji, dylematów), to właśnie za pomocą zderzenia wiarygodnych, pełnokrwistych, na wskroś ludzkich charakterów. „Arystoteles i Dante” to opowieść - w przeciwieństwie do wielu innych przedstawicieli gatunku - głęboko przemyślana, dopracowana. Nie ma w niej grama fałszu czy pozy; czuć w niej prawdę zaszczepioną tam przez autorów, którzy wiedzą, o czym mówią.



Nie brak tu goryczy, ale i słodkości. To momentami urocza, momentami trudna historia odkrywania tytułowych „tajemnic wszechświata” (czyli - po prostu - życia), znaczenia przyjaźni, rodzinnych związków, zmagań z tożsamością etniczną, rasową czy seksualną, pełna czułości i troski. A przy tym wszystkim piękna historia miłosna. Ten queerowy dramat okazuje się zatem, nie boję się tych słów, jednym z najbardziej wielowymiarowych obrazów dla nastolatków w historii. A i starsi widzowie mogą dostrzec w nim sporo piękna - filmowego współczucia i nadziei.



Czytaj więcej o nowościach w streamingu w Spider's Web: