Ten film zmiękczy nawet twardziela - znajdziecie go w HBO Max. Jest poruszająco, ale nie ckliwie

Dziewięcioletnia Cáit pochodzi z licznej, ubogiej i dysfunkcyjnej rodziny. Na co dzień jest małomówna i wycofana, zarówno w kontakcie z rówieśnikami, jak i najbliższą rodziną: pozostałymi siostrami i rodzicami. Gdy jej mama zachodzi w kolejną ciążę, dziewczynka odesłana zostaje do krewnych na wakacje, by zrobić nieco przestrzeni nowemu członkowi rodziny, który wkrótce znajdzie się na świecie. Na miejscu krewni, którzy raczej nie są dla niej zbyt bliscy, krok po kroku stajś się osobami, przy których ciche i przestraszone dziecko zacznie stopniowo otwierać się, zadawać dziecięce pytania, uśmiechać się, poznając na nowo, co to znaczy zainteresowanie nią dorosłych.



O ile daleka ciotka Eibhlín, od początku przyjmuje Małą bardzo ciepło, czule się nią opiekując, jej mąż Sean mocno trzyma dziecko na dystans. Podobnie jak ojciec Cáit jest dla niej oschły, nie pyta jej o nic i nie za bardzo reaguje na jakiekolwiek jej wypowiedzi. Z czasem ich relacje ulegają zmianie. Mała bohaterka odkrywa też pewną rodzinną tajemnicę, co będzie niejako odpowiedzią na pytanie, dlaczego ten daleki wujek jest taki oschły.



Choć "Cicha dziewczyna" jest bardzo prostą historią, gdzie czas płynie wolno, nietrudno ulec jego tempu i w pełni się w nim zatopić. Niewykluczone, że "Cicha dziewczyna" nie spodoba się tym, którzy szukają w filmie akcji. Ci, którzy lubią filmy o emocjach, a tych tu bardzo dużo, być może dostrzegą w "Cichej dziewczynie" powrót do swojego dzieciństwa. Może to będzie bolesne spotkanie, a może w jakimś sensie uzdrawiające.