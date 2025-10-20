REKLAMA
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości

Po długim czasie oczekiwania "Druga Furioza" pojawiła się na Netfliksie. Użytkownicy platformy od razu się na nią rzucili. Mogli się jednak zagubić w jej zawiłościach. Akcja tego sidequela zaczyna się przecież w środku wydarzeń znanych z pierwszej części. Dla tych, co nie mieli okazji sobie przypomnieć poprzedniego filmu, tłumaczymy, dlaczego Golden zabił Kaszuba.

Choć trudno stwierdzić, czy rzeczywiście, któryś z fanów "Furiozy" nie przypomniał sobie jedynki przed seansem sidequela. O ile "Druga Furioza" jest obecnie najchętniej oglądanym w Polsce filmem na Netfliksie, o tyle pierwsza część również trafiła do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Znalazła się na niej nieco dalej, bo zajmuje czwartą pozycję. Każdy, kto ją obejrzał, na pewno w sidequelu się nie pogubił i wie, dlaczego Golden zabił Kaszuba.

Furioza 2 - o co chodzi w hicie Netfliksa?

"Druga Furioza" pozwala nam spojrzeć na jeden z wątków z nowej perspektywy. O ile w jedynce spoglądaliśmy na przedstawiane wydarzenia głównie oczami Dawida, teraz dowiadujemy się, jak wyglądały z perspektywy Goldena. To, co w pierwszej części reżyser Cyprian T. Olencki traktował pobieżnie, tutaj rozwija do ram pełnometrażowego (niemal 3-godzinnego!) filmu.

"Druga Furioza" skupia się na tym, co dzieje się w Furiozie po śmierci Kaszuba, gdy władzę po nim przejmuje Golden. Jak już wiemy z jedynki, to właśnie on zabił byłego szefa i przy okazji swojego przyjaciela. Dlatego właśnie od tego wydarzenia zaczyna się właściwa akcja sidequela. Ale co pchnęło głównego bohatera do morderstwa?

Furioza 2 - dlaczego Golden zabił Kaszuba?

Żeby znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie, zacznijmy od wsłuchania się w słowa Mrówy. Przywódca konkurencyjnej dla Furiozy grupy zarówno w jedynce, jak i sidequelu powtarza, że Kaszub to był "prawdziwy chuligan". Co to dokładnie znaczy? Był po prostu honorowy. Do tego okazywał się całkiem powściągliwy. Lubił naparzać się z innymi w lesie, ale nie chciał większych zatargów z prawem. Dlatego tak się w pierwszej części zdenerwował, gdy Golden próbował wejść w handel narkotykami.

Bo Golden to już ten pogardzany przez Mrówę nowy rodzaj chuligana. Nie tylko nie ma oporów przed nieczystymi zagrywkami i wykazuje się brawurą, ale też chce jak najwięcej. Ma dość zarabiania groszy. Pragnie sporych pieniędzy. W ten sposób w jedynce rodzi się konflikt między nim a Kaszubem - kłócą się o kierunek, w którym Furioza powinna podążać.

Mówiąc wprost: w "Furiozie" Golden ma problem ze sposobem, w jaki Kaszub prowadzi tytułową grupę pseudokibiców. Postanawia więc go zabić, aby przejąć władzę i na szeroką skalę wejść w handel narkotykami. Tak się przynajmniej wydaje, bo - choć zarzewie konfliktu pozostaje niezmienne - "Druga Furioza" nieco sprawę komplikuje.

Jak się okazuje, Golden chciał tylko Kaszuba poturbować, aby ten zdecydował się wreszcie wykończyć Mrówę i przejąć jego biznes. Do tego zadania wynajął grupę obcokrajowców zza naszej wschodniej granicy. W kluczowym momencie próbuje się z tego wycofać, ale tej machiny nie da się zatrzymać. Gdy dociera na miejsce zdarzenia, przyjaciel go rozpoznaje. Ze strachu przed konsekwencjami postanawia go zabić. Dlatego w dalszej części "Drugiej Furiozy" mierzy się z wyrzutami sumienia.

20.10.2025
2025-10-20
