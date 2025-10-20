REKLAMA
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona

Obsadzenie Kasi Smutniak do roli Maryi w "Pasji 2" Mela Gibsona spotkało się ze sprzeciwem części społeczeństwa. Kilka dni po ogłoszeniu nowej obsady filmu o zmartwychwstaniu Jezusa, niezadowoleni internauci zaczęli masowo udostępniać wpis aktorki związany ze Strajkiem Kobiet i oznaczać w nim reżysera produkcji. Ciekawe, może zmieni zdanie.

Anna Bortniak
smutniak bojkot mel gibson pasja 2
Ponad dwie dekady od premiery "Pasji" ogłoszono, że Mel Gibson pracuje nad kontynuacją głośnej produkcji. Przy tej okazji otrzymaliśmy solidne konkrety nie tylko na temat fabuły, ale również obsady filmu - okazało się, że reżyser zdecydował się wymienić całą obsadę, w tym również dwie główne gwiazdy.

Jim Caviezel, który grał Jezusa, oficjalnie nie mógł wrócić do swojej roli sprzed lat ze względu na inne zobowiązania (nieoficjalnie: najprawdopodobniej chodziło o wiek aktora - obecnie ma on 57 lat lat, w związku z czym zagranie 33-letniego Chrystusa wymusiłoby na twórcach użycie technologii odmładzającej na zbyt dużą skalę). W nowej "Pasji" zastąpi go fiński aktor Jaakko Ohtonen.

Zmiany dotknęły również filmową Maryję. W "Pasji" wcielała się w nią Maia Morgenstern (w tamtym czasie była już po czterdziestce), natomiast w sequelu produkcji zobaczymy Kasię Smutniak (polska aktorka ma obecnie 46 lat). I choć wydawało się, że casting ten ucieszy Polaków, to zdaniem niektórych Smutniak nie jest dobra do roli matki Chrystusa.

Pasja 2: Polacy bojkotują casting Kasi Smutniak. Oznaczają Mela Gibsona w poście z wpisem ze Strajku Kobiet

Część internautów zaczęła masowo udostępniać post Kasi Smutniak z Instagrama, który został opublikowany pod koniec października 2020 roku. W tamtym czasie w Polsce trwały protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Smutniak opublikowała wówczas zdjęcie, na którym wystawia środkowy palec z namalowaną na nim czerwoną błyskawicą, symbolem Strajku Kobiet, popierając tym samym postulaty o prawie do aborcji.

Jej post sprzed 5 lat został odkopany i jest obecnie udostępniany przez Polaków, którzy nie zgadzają się, by osoba o takich poglądach wcielała się w rolę Maryi. Prawa strona polskiego internetu zaczęła oznaczać w swoich wpisach Mela Gibsona, grożąc, że jeśli Smutniak wcieli się w rolę matki Jezusa, połowa Polaków nie obejrzy "Pasji 2":

Szanowny Panie Melu Gibsonie, czy naprawdę chciałby Pan, żeby Kasia Smutniak zagrała Maryję, matkę Jezusa? Proszę wyjaśnić, czego ta kobieta chce - co oznaczają napisy na jej twarzy. Gdyby zagrała tę rolę, ponad połowa Polaków nie obejrzałaby Pana filmu

- piszą po angielsku.

Niektórzy twierdzą, że być może aktorka "doświadczy przemiany" dzięki swojej roli, podobnie jak inni aktorzy z "Pasji". A inni po prostu piszą:

Mr. Mel Gibson. Really?

Zdjęcia do "Pasji 2" o podtytule "Zmartwychwstanie Chrystusa" rozpoczęły się już 2 tygodnie temu w rzymskich studiach Cinecittà. Produkcja będzie składała się z dwóch części, które mają zadebiutować w 2027 roku. Podczas gdy oryginalna "Pasja" przedstawiała ostatnie 12 godzin życia Jezusa Chrystusa, tak najnowsze produkcje będą koncentrować się na jego zmartwychwstaniu.

Anna Bortniak
20.10.2025 11:06
