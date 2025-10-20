Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Obsadzenie Kasi Smutniak do roli Maryi w "Pasji 2" Mela Gibsona spotkało się ze sprzeciwem części społeczeństwa. Kilka dni po ogłoszeniu nowej obsady filmu o zmartwychwstaniu Jezusa, niezadowoleni internauci zaczęli masowo udostępniać wpis aktorki związany ze Strajkiem Kobiet i oznaczać w nim reżysera produkcji. Ciekawe, może zmieni zdanie.
Ponad dwie dekady od premiery "Pasji" ogłoszono, że Mel Gibson pracuje nad kontynuacją głośnej produkcji. Przy tej okazji otrzymaliśmy solidne konkrety nie tylko na temat fabuły, ale również obsady filmu - okazało się, że reżyser zdecydował się wymienić całą obsadę, w tym również dwie główne gwiazdy.
Jim Caviezel, który grał Jezusa, oficjalnie nie mógł wrócić do swojej roli sprzed lat ze względu na inne zobowiązania (nieoficjalnie: najprawdopodobniej chodziło o wiek aktora - obecnie ma on 57 lat lat, w związku z czym zagranie 33-letniego Chrystusa wymusiłoby na twórcach użycie technologii odmładzającej na zbyt dużą skalę). W nowej "Pasji" zastąpi go fiński aktor Jaakko Ohtonen.
Zmiany dotknęły również filmową Maryję. W "Pasji" wcielała się w nią Maia Morgenstern (w tamtym czasie była już po czterdziestce), natomiast w sequelu produkcji zobaczymy Kasię Smutniak (polska aktorka ma obecnie 46 lat). I choć wydawało się, że casting ten ucieszy Polaków, to zdaniem niektórych Smutniak nie jest dobra do roli matki Chrystusa.
Pasja 2: Polacy bojkotują casting Kasi Smutniak. Oznaczają Mela Gibsona w poście z wpisem ze Strajku Kobiet
Część internautów zaczęła masowo udostępniać post Kasi Smutniak z Instagrama, który został opublikowany pod koniec października 2020 roku. W tamtym czasie w Polsce trwały protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Smutniak opublikowała wówczas zdjęcie, na którym wystawia środkowy palec z namalowaną na nim czerwoną błyskawicą, symbolem Strajku Kobiet, popierając tym samym postulaty o prawie do aborcji.
Jej post sprzed 5 lat został odkopany i jest obecnie udostępniany przez Polaków, którzy nie zgadzają się, by osoba o takich poglądach wcielała się w rolę Maryi. Prawa strona polskiego internetu zaczęła oznaczać w swoich wpisach Mela Gibsona, grożąc, że jeśli Smutniak wcieli się w rolę matki Jezusa, połowa Polaków nie obejrzy "Pasji 2":
Szanowny Panie Melu Gibsonie, czy naprawdę chciałby Pan, żeby Kasia Smutniak zagrała Maryję, matkę Jezusa? Proszę wyjaśnić, czego ta kobieta chce - co oznaczają napisy na jej twarzy. Gdyby zagrała tę rolę, ponad połowa Polaków nie obejrzałaby Pana filmu
- piszą po angielsku.
Niektórzy twierdzą, że być może aktorka "doświadczy przemiany" dzięki swojej roli, podobnie jak inni aktorzy z "Pasji". A inni po prostu piszą:
Mr. Mel Gibson. Really?
Zdjęcia do "Pasji 2" o podtytule "Zmartwychwstanie Chrystusa" rozpoczęły się już 2 tygodnie temu w rzymskich studiach Cinecittà. Produkcja będzie składała się z dwóch części, które mają zadebiutować w 2027 roku. Podczas gdy oryginalna "Pasja" przedstawiała ostatnie 12 godzin życia Jezusa Chrystusa, tak najnowsze produkcje będą koncentrować się na jego zmartwychwstaniu.
