REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował

W niedawnym wywiadzie Adam Driver opowiedział o pomyśle na sequel "Gwiezdnych wojen" poświęcony granemu przez niego Benowi Solo. Lucasfilm był pomysłem zachwycony. W przeciwieństwie do Disneya, który nie pozwolił ruszyć z projektem.

Rafał Christ
star wars sequel adam driver disney
REKLAMA

Adam Driver przyznaje, że pomysł na sequel "Gwiezdnych wojen" był "bardzo fajny". Z tym większym żalem w nowym wywiadzie wspomina, jak obcesowo obeszły się z nim osoby decyzyjne z Disneya. Projekt nabierał już wyraźnych kształtów, bo miał nawet reżysera. I to nie byle jakiego. Za kamerą miał stanąć sam Steven Soderbergh. On również żałuje, że film poświęcony Benowi Solo - synowi Hana Solo i Lei Organy, który stał się Kylo Renem - nie doszedł do skutku.

Akcja produkcji miała rozgrywać się już po wydarzeniach przedstawionych w "Gwiezdnych wojnach: Skywalkerze: Odrodzeniu". Jego koncept wyszedł od samego wcielającego się w Bena Solo aktora. Adam Driver przyznaje, że zawsze był bowiem zainteresowany zagraniem w kolejnych Star Warsach. Mówił o tym od 2021 roku. Miał tylko jeden warunek.

"GWIEZDNE WOJNY" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
GWIEZDNE WOJNY
Disney+
REKLAMA

Gwiezdne wojny - sequel poświęcony Benowi Solo

W wywiadzie dla The Associated Press Adam Driver zaznacza, że uwielbia samą postać Bena Solo, tak samo, jak uwielbiał wcielanie się w niego w trzech filmach. Dlatego "przy odpowiednim reżyserze i świetnej historii w ciągu sekundy" zagrałby go ponownie. Z tego właśnie względu poszedł z tym do Stevena Soderbergha. Reżyser wraz z żoną scenarzystką Rebeccą Blunt przedstawili swoje pomysły Scottowi Z. Burnsowi, który napisał scenariusz. Aktor określa go w rozmowie "jednym z najfajniejszych, z jakimi był powiązany".

Podobnie o pomyśle na sequel "Gwiezdnych wojen" pomyśleli ludzie z Lucasfilm. "Pokochali ten pomysł. Doskonale rozumieli nasz punkt widzenia i powody, dla których chcieliśmy ten film zrealizować" - twierdzi Adam Driver. Wydawało się więc, że prace nad filmem zatytułowany w końcu "The Hunt for Ben Solo" zaraz ruszą pełną parą. Żeby to się stało, na pokładzie musiało się znaleźć jeszcze tylko parę osób. Przy przedstawianiu pomysłu Disneyowi nic jednak nie poszło zgodnie z planem.

Poszliśmy z tym do Boba Igera i Alana Bergmana i oni się nie zgodzili. Nie rozumie, w jaki sposób Ben Solo miałby przeżyć. I to było na tyle

- opowiada w przywołanym wywiadzie Adam Driver.

Nawet jeśli Ben Solo odkupił winy Kylo Rena, aby na koniec "Skywalker. Odrodzenie" zginąć, wciąż "The Hunt for Ben Solo" mogło być jednym z najciekawszych sequeli "Gwiezdnych wojen". Opinię tę potwierdza Steven Soderbergh, który w oświadczeniu dla The Associated Press napisał, że "bardzo podobało mu się robienie tego filmu w głowie". Żałuje tylko, że "fani nie będą mogli go zobaczyć".

Więcej o "Gwiezdnych wojnach" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA



REKLAMA
Rafał Christ
21.10.2025 08:42
Tagi: Adam DriverDisneyStar Wars
Najnowsze
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA