REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max

To był owocny rok dla fanów horrorów. Jedną z produkcji, która była wielkim hitem w kinach, były "Zniknięcia". Film grozy, który przez wielu nazywany jest najlepszym horrorem tego roku, trafił już do VOD, jednak był dostępny wyłącznie w opcji wypożyczenia. Niebawem trafi do HBO Max, gdzie będzie można obejrzeć go bez dodatkowych opłat.

Anna Bortniak
znikniecia hbo max premiera online vod
REKLAMA

Premiera "Zniknięć" ("Weapons"), która w Polsce miała miejsce na początku sierpnia, poniosła się w mediach szerokim echem. Horror w reżyserii Zach Cregger zachwycił widzów przede wszystkim tym, w jaki sposób ugryzł gatunek filmów grozy, realizując swój nowy obraz w nieco bardziej artystyczny i oryginalny sposób. Eksplorując tematy paranoi, traumy i horroru psychologicznego, dostarczył widzom produkcję, o której w tym roku mówiło się bardzo głośno.

Ci, którzy chcieli obejrzeć "Zniknięcia" w zaciszu domowym, mieli okazję to zrobić niedługo po premierze. Sęk w tym, że za wypożyczenie filmu trzeba było zapłacić. Na szczęście już niebawem horror będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla subskrybentów HBO Max.

REKLAMA

Zniknięcia - kiedy premiera w HBO Max? Data jest idealna

W związku z tym, że "Zniknięcia" są dystrybuowane przez Warner Bros., nie było wątpliwości, że produkcja pojawi się w HBO Max. Horror zadebiutuje w serwisie w idealnym momencie - 24 października. Oznacza to, że film będzie można obejrzeć podczas nadchodzącego Halloween.

"Zniknięcia" koncentrują się na pewnym tajemniczym zdarzeniu. Dotyczy ono kilkunastu uczniów tej samej klasy, którzy wychodzą ze swoich domów o tej samej godzinie - niedługo po 2:00 w nocy. Tylko jeden z nich zostaje odnaleziony przez nauczycielkę, Justine Gandy (Julia Garner). W tym momencie rozpoczyna się śledztwo, podczas którego mieszkańcy starają dowiedzieć się, co stoi za tajemniczymi zniknięciami.

Tymczasem życie Justine zamienia się koszmar - oprócz tego, że odwraca się od niej cała społeczność, to w dodatku dyrektor szkoły decyduje się zawiesić ją w obowiązkach. W obliczu sytuacji, nękana koszmarami nauczycielka postanawia rozpocząć własne śledztwo. Sprawa staje się jeszcze bardziej niepokojąca, kiedy do gry wkracza tajemnicza Gladys (Amy Madigan).

Niedawno wyszło na jaw, że uniwersum "Zniknięć" zostanie powiększone o jeszcze jedną produkcję - Cregger potwierdził, że powstanie prequel o ekscentrycznej Gladys. Okazało się, że historia bohaterki, która bardzo przypadła do gustu widzom, była już przez reżysera napisana. Podkreślił on, że prowadzi on na ten temat rozmowy z Warner Bros. Szerszy wątek, który był poświęcony właśnie Gladys, ostatecznie nie pojawił się w filmie, ale ma szansę znaleźć się w nadchodzącym prequelu.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA
Anna Bortniak
19.10.2025 13:09
Tagi: HBO MaxHorrory
Najnowsze
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA