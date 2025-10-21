Advertisement
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać

Ten serial Netfliksa jest zbyt straszny, żeby oglądać go w nocy. Tak przynajmniej twierdzą użytkownicy platformy. W mediach społecznościowych zachwalają "Naprawdę straszne historie", pisząc, że spędzają im sen z powiek. I to na wiele nocy.

Rafał Christ
naprawdę straszne historie netflix horror co obejrzeć
REKLAMA

"Naprawdę straszne historie" to nie jest całkowita świeżynka. Serial zadebiutował na Netfliksie 7 października. Od tamtej pory spędza sen z powiek użytkownikom platformy. Akurat nie tym z Polski, bo próżno go szukać w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Kiedy u nas czeka jeszcze na odkrycie, na świecie już robi spory szał. Nic zresztą dziwnego.

"Naprawdę straszne historie" to dokument o nawiedzeniach. Tych prawdziwych. Świadkowie opowiadają w nim o swoich stycznościach z duchami. Ich wypowiedzi uzupełniają udramatyzowane sceny. To połączenie dosłownie mrozi krew w żyłach. Nic dziwnego. Na liście płac produkcji znajdziemy przecież Jamesa Wana - twórcy "Piły" i "Obecności" - który w tym wypadku pełnił rolę producenta wykonawczego.

REKLAMA

Naprawdę straszne historie - opinie o serialu Netfliksa

Użytkownicy Netfliksa szybko postanowili sprawdzić, czy "Naprawdę straszne historie" naprawdę są tak straszne, jak głosi tytuł. Już po premierowym tygodniu produkcja trafiła do globalnej topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych dostępnych na platformie - łącznie obejrzano ją 5,2 mln razy. I wygląda na to, że widzowie tytułu seansu żałują. Ale w ten pozytywny sposób.

Jak się bowiem okazuje, po "Naprawdę strasznych historiach" na Netfliksie ciężko się zasypia. Właściwie jest to niemożliwe. W mediach społecznościowych namnożyło się wpisów, których użytkownicy stwierdzają, że oglądanie serialu w nocy nie było najlepszym pomysłem.

Już od obejrzenia drugiego odcinka nie mogę się porządnie wyspać

Normalnie jestem odporny na takie rzeczy, ale ten serial sprawił, że mam koszmary

Wczoraj wieczorem obejrzałam "Naprawdę straszne historie" na Netfliksie. To było bardzo dobre! Potem miałam mroczne koszmary

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jak widać po powyższych opiniach, "Naprawdę straszne historie" oddziałują nawet na sceptyków. Ewidentnie więc potrafią nieźle przerazić. Tym samym oglądajcie nowy serial Netfliksa tylko, jeśli czujecie się wystarczająco odważni. I najlepiej w dzień. Albo chociaż przy zapalonym świetle.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"NAPRAWDĘ STRASZNE HISTORIE" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
NAPRAWDĘ STRASZNE HISTORIE
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
21.10.2025 18:29
Tagi: Co obejrzeć?HorrorySeriale Netflix
Najnowsze
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA