Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać

"Naprawdę straszne historie" to nie jest całkowita świeżynka. Serial zadebiutował na Netfliksie 7 października. Od tamtej pory spędza sen z powiek użytkownikom platformy. Akurat nie tym z Polski, bo próżno go szukać w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Kiedy u nas czeka jeszcze na odkrycie, na świecie już robi spory szał. Nic zresztą dziwnego.



"Naprawdę straszne historie" to dokument o nawiedzeniach. Tych prawdziwych. Świadkowie opowiadają w nim o swoich stycznościach z duchami. Ich wypowiedzi uzupełniają udramatyzowane sceny. To połączenie dosłownie mrozi krew w żyłach. Nic dziwnego. Na liście płac produkcji znajdziemy przecież Jamesa Wana - twórcy "Piły" i "Obecności" - który w tym wypadku pełnił rolę producenta wykonawczego.

Naprawdę straszne historie - opinie o serialu Netfliksa

Użytkownicy Netfliksa szybko postanowili sprawdzić, czy "Naprawdę straszne historie" naprawdę są tak straszne, jak głosi tytuł. Już po premierowym tygodniu produkcja trafiła do globalnej topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych dostępnych na platformie - łącznie obejrzano ją 5,2 mln razy. I wygląda na to, że widzowie tytułu seansu żałują. Ale w ten pozytywny sposób.

Jak się bowiem okazuje, po "Naprawdę strasznych historiach" na Netfliksie ciężko się zasypia. Właściwie jest to niemożliwe. W mediach społecznościowych namnożyło się wpisów, których użytkownicy stwierdzają, że oglądanie serialu w nocy nie było najlepszym pomysłem.

Już od obejrzenia drugiego odcinka nie mogę się porządnie wyspać



Normalnie jestem odporny na takie rzeczy, ale ten serial sprawił, że mam koszmary



Wczoraj wieczorem obejrzałam "Naprawdę straszne historie" na Netfliksie. To było bardzo dobre! Potem miałam mroczne koszmary - czytamy na X (dawny Twitter).

Jak widać po powyższych opiniach, "Naprawdę straszne historie" oddziałują nawet na sceptyków. Ewidentnie więc potrafią nieźle przerazić. Tym samym oglądajcie nowy serial Netfliksa tylko, jeśli czujecie się wystarczająco odważni. I najlepiej w dzień. Albo chociaż przy zapalonym świetle.



Rafał Christ 21.10.2025 18:29

