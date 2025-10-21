Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał

Ładowanie...

Czerwono-czarna platforma ma ostatnio dość intensywny moment, co odczuwa (w najlepszym tego słowa znaczeniu) także polska publiczność. Filmowymi hitami w naszym kraju stały się wciąż gorąca "Druga Furioza", thriller z Keirą Knightley "Kobieta z kabiny dziesiątej" i "Vinci 2", zaś spośród seriali Netfliksa prym wiodą "Nikt nie widział, jak odchodzimy", "Rekruci", wciąż wysoko trzyma się też "Potwór: Historia Eda Geina". To jednak nie koniec, bo od dzisiaj na Netfliksie można obejrzeć naprawdę znakomite, można wręcz powiedzieć, że kultowe, tytuły. Oto najnowsza oferta serwisu.

Netflix - wielkie hity w ofercie platformy

Kill Bill

Prawdopodobnie jedna z najbardziej ikonicznych produkcji, które napisał i wyreżyserował legendarny Quentin Tarantino, opierająca się na kultowej roli Umy Thurman. Słynna aktorka wcieliła się w Pannę Młodą - kobietę należącą do grona płatnych zabójców, która w dniu swojego ślubu pada ofiarą zdrady ze strony swojego szefa. Ledwo udaje jej się ujść z życiem, a dodatkowo zapada w śpiączkę. Po czterech latach budzi się, a następnie postanawia dokonać krwawej rozprawy z tymi, którzy dokonali zamachu na jej życie.

Kill Bill 2

Na sequel historii z pierwszego "Kill Billa" nie trzeba było czekać długo - druga część weszła na ekrany rok później, a za sterami projektu ponownie zobaczyliśmy Tarantino. "Dwójka" bardziej elastycznie podchodzi do chronologii wydarzeń - pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wydarzeniami, które miały miejsce w poprzednim filmie, jest również określana jako dużo mocniejsza w swojej brutalności od poprzedniczki. Rzadko się zdarza, że sequele dorównują wysokiemu poziomowi oryginałów, ale "Kill Bill 2" jest właśnie takim przypadkiem.

P.S. Kocham Cię

Żeby jednak nie było tylko krwawo i brutalnie, Netflix proponuje swoim subskrybentom także film, który wymaga obecności chusteczek w pobliżu. "P.S. Kocham Cię" to historia miłości Holly (Hilary Swank) i Gerry'ego (Gerard Butler). Para od zawsze stanowiła idealny związek - byli razem od dziecka, zawsze nierozłączni i zakochani. Wkrótce dochodzi do nieoczekiwanej sytuacji w postaci śmierci Gerry'ego, która ma destrukcyjny wpływ na Holly. W dniu 30. urodzin kobiety okazuje się, że jej ukochany zostawił jej listy, w których próbuje "wprowadzić ją" w nowy etap życia.

Zapach kobiety

Al Pacino ma na swoim koncie tylko i wyłącznie jednego Oscara, co jest dla mnie wręcz niepojęte. Jedynym momentem, w którym Akademia przyznała mu nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę, jest właśnie ten film, który zasilił Netfliksa. "Zapach kobiety" to historia nieoczywistej relacji dwóch ludzi z innych światów: młodego ucznia prestiżowej szkoły w New Hampshire, Charliego (Chris O'Donnell) oraz emerytowanego, niewidomego pułkownika, Franka (Pacino). Chłopak postanawia podjąć pracę jako opiekun mężczyzny. Frank zarządza wspólną podróż do Nowego Jorku, która, jak się okaże, zmieni ich obu.

Blair Witch Project

Są w historii kina grozy takie filmy, które wypada nazwać przełomowymi, znaczącymi i inspirującymi następne. Do tego grona należałoby z pewnością zaliczyć "Blair Witch Project" - ikoniczny horror nakręcony w konwencji found footage, dzięki kamerom wideo. Trójka początkujących filmowców decyduje się na wyprawę, by nakręcić dokument inspirowany lokalną legendą o Wiedźmie z Blair. Z czasem młodzi zaczną coraz silniej kwestionować rzeczywistość, a przerażenie zacznie się im coraz mocniej udzielać.

Wszystkie tytuły są dostępne do obejrzenia w ramach oferty platformy streamingowej Netflix.

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba 21.10.2025 14:38

