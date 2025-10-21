REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał

Choć początki tygodnia zwykle nie należą do przyjemnych, Netflix postanowił przynieść radość subskrybentom i umieścić w swojej ofercie znakomite tytuły. Serwis naprawdę się postarał. Przedstawiamy filmowe nowości, które od dziś można obejrzeć na platformie.

Adam Kudyba
netflix nowosci co obejrzec
REKLAMA

Czerwono-czarna platforma ma ostatnio dość intensywny moment, co odczuwa (w najlepszym tego słowa znaczeniu) także polska publiczność. Filmowymi hitami w naszym kraju stały się wciąż gorąca "Druga Furioza", thriller z Keirą Knightley "Kobieta z kabiny dziesiątej" i "Vinci 2", zaś spośród seriali Netfliksa prym wiodą "Nikt nie widział, jak odchodzimy", "Rekruci", wciąż wysoko trzyma się też "Potwór: Historia Eda Geina". To jednak nie koniec, bo od dzisiaj na Netfliksie można obejrzeć naprawdę znakomite, można wręcz powiedzieć, że kultowe, tytuły. Oto najnowsza oferta serwisu.

REKLAMA

Netflix - wielkie hity w ofercie platformy

REKLAMA

Kill Bill

Prawdopodobnie jedna z najbardziej ikonicznych produkcji, które napisał i wyreżyserował legendarny Quentin Tarantino, opierająca się na kultowej roli Umy Thurman. Słynna aktorka wcieliła się w Pannę Młodą - kobietę należącą do grona płatnych zabójców, która w dniu swojego ślubu pada ofiarą zdrady ze strony swojego szefa. Ledwo udaje jej się ujść z życiem, a dodatkowo zapada w śpiączkę. Po czterech latach budzi się, a następnie postanawia dokonać krwawej rozprawy z tymi, którzy dokonali zamachu na jej życie.

Kill Bill 2

Na sequel historii z pierwszego "Kill Billa" nie trzeba było czekać długo - druga część weszła na ekrany rok później, a za sterami projektu ponownie zobaczyliśmy Tarantino. "Dwójka" bardziej elastycznie podchodzi do chronologii wydarzeń - pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wydarzeniami, które miały miejsce w poprzednim filmie, jest również określana jako dużo mocniejsza w swojej brutalności od poprzedniczki. Rzadko się zdarza, że sequele dorównują wysokiemu poziomowi oryginałów, ale "Kill Bill 2" jest właśnie takim przypadkiem.

P.S. Kocham Cię

Żeby jednak nie było tylko krwawo i brutalnie, Netflix proponuje swoim subskrybentom także film, który wymaga obecności chusteczek w pobliżu. "P.S. Kocham Cię" to historia miłości Holly (Hilary Swank) i Gerry'ego (Gerard Butler). Para od zawsze stanowiła idealny związek - byli razem od dziecka, zawsze nierozłączni i zakochani. Wkrótce dochodzi do nieoczekiwanej sytuacji w postaci śmierci Gerry'ego, która ma destrukcyjny wpływ na Holly. W dniu 30. urodzin kobiety okazuje się, że jej ukochany zostawił jej listy, w których próbuje "wprowadzić ją" w nowy etap życia.

Zapach kobiety

Al Pacino ma na swoim koncie tylko i wyłącznie jednego Oscara, co jest dla mnie wręcz niepojęte. Jedynym momentem, w którym Akademia przyznała mu nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę, jest właśnie ten film, który zasilił Netfliksa. "Zapach kobiety" to historia nieoczywistej relacji dwóch ludzi z innych światów: młodego ucznia prestiżowej szkoły w New Hampshire, Charliego (Chris O'Donnell) oraz emerytowanego, niewidomego pułkownika, Franka (Pacino). Chłopak postanawia podjąć pracę jako opiekun mężczyzny. Frank zarządza wspólną podróż do Nowego Jorku, która, jak się okaże, zmieni ich obu.

Blair Witch Project

Są w historii kina grozy takie filmy, które wypada nazwać przełomowymi, znaczącymi i inspirującymi następne. Do tego grona należałoby z pewnością zaliczyć "Blair Witch Project" - ikoniczny horror nakręcony w konwencji found footage, dzięki kamerom wideo. Trójka początkujących filmowców decyduje się na wyprawę, by nakręcić dokument inspirowany lokalną legendą o Wiedźmie z Blair. Z czasem młodzi zaczną coraz silniej kwestionować rzeczywistość, a przerażenie zacznie się im coraz mocniej udzielać.

Wszystkie tytuły są dostępne do obejrzenia w ramach oferty platformy streamingowej Netflix.

REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
21.10.2025 14:38
Tagi: Filmy NetflixKill Bill
Najnowsze
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA