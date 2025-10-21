Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach

Ładowanie...

"Nikt nie widział, jak odchodzimy" to serial inspirowany autobiografią Tamary Trottner z 2024 roku. Autorka opowiada w niej o porwaniu, do którego doszło pod koniec lat 60. XX wieku. Ofiarą była ona oraz jej brat - rodzeństwo zostało porwane przez ojca chcącego zemścić się na matce dzieci. Trottner, która w chwili porwania miała 5 lat, wspominała później, że wraz z bratem byli odseparowani od matki przez długie lata. I właśnie o tym opowiada produkcja odcinkowa Netfliksa.

REKLAMA

Nikt nie widział, jak odchodzimy - opinia o serialu Netfliksa

Akcja serialu "Nikt nie widział, jak odchodzimy" rozgrywa się w 1968 roku, a jego główną bohaterką jest Valeria Goldberg (Tessa Ia), żona Leo Saltzmana (Emiliano Zurita). Valeria nie wyszła jednak za Leo z miłości - prędko dowiadujemy się, że ich małżeństwo zostało zaaranżowane i zawarte z rozsądku. Kiedy Valeria podpada rodzinie Saltzmanów, jej teściowie postanawiają się na niej zemścić. Wymyślają plan, który zakłada, że Leo potajemnie zabierze swoje małe dzieci - Tamarę (Marion Siro) i Isaaca (Alexander Varela) - a następnie wywiezie je do Europy. Wydarza się to już na początku 1. odcinka.

Gdy Valeria orientuje się, że jej dzieci zniknęły, prosi o pomoc Elíasa (Ari Brickman), byłego agenta Mossadu, a obecnie prywatnego detektywa. Valeria i Elías ścigają Leo i dzieci po całym świecie, a tymczasem jej teściowie robią wszystko, by nastawić przeciwko niej ich całą meksykańsko-żydowską społeczność. Z biegiem czasu widzowie coraz bardziej zagłębiają się w historię małżeństwa Saltzmanów i dowiadują się, co tak naprawdę doprowadziło do tego, że Leo postanowił porwać swoje własne dzieci i ukryć je przed ich matką.

"Nikt nie widział, jak odchodzimy" to serial, który porusza wstrząsającą i niezwykle smutną historię. Obserwujemy bowiem nie tylko sam pościg Valerii za dziećmi, ale również to, w jaki sposób doszło do tego, że do tego porwania w ogóle doszło. Jest to interesujące ujęcie tej opowieści i znacznie ją urozmaica - porwanie jest tym punktem wyjścia, a w międzyczasie fabuła jest przeplatana wątkami, które wzbogacają tę historię i pozwalają poukładać brakujące fragmenty na odpowiednich miejscach.

Mimo to dla niektórych widzów może być to zbyt ciężki seans - "Nikt nie widział, jak odchodzimy" to smutny i przytłaczający serial, który mimo wszystko wolno się rozwija. Produkcja porusza dużo skomplikowanych wątków, które związane są ze społeczeństwem żydowskim, powiązaniami między obiema rodzinami, ale też relacją Leo i jego ojca. To zdecydowanie niełatwa produkcja, która potrafi wzbudzić spore refleksje i wprowadzić w melancholijny nastrój.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 21.10.2025 18:01

Ładowanie...