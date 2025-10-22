Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
"Terapia bez trzymanki" jest chóralnie uznawana za jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. Nie dziwi więc, że apetyt fanów na jego kolejne odsłony jest spory. Właśnie ogłoszono, kiedy produkcja powróci z 3. sezonem.
"Terapia bez trzymanki" opowiada o Jimmym Lairdzie (Jason Segel) - terapeucie z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, który jest w żałobie i opłakuje śmierć żony. Ta tragedia znacząco wpływa na jego życie, staje się również momentem, w którym Jimmy zaczyna przełamywać etyczne bariery i mówić swoim pacjentom zupełnie szczerze to, co myśli. Decyzja o brutalnej szczerości zmieni życie nie tylko pacjentów, ale również jego własne.
Terapia bez trzymanki - kiedy premiera 3. sezonu?
"Terapia bez trzymanki" pojawiła się na serialowym rynku zaledwie dwa lata temu i już zdążyła podbić serca oglądających, m.in. dzięki znakomitemu balansowi pomiędzy poczuciem humoru a poruszaniem trudnych tematów. Na produkcję zwróciły uwagę też gremia przyznające nagrody - łącznie serial doczekał się aż 9 nominacji do Emmy, trzykrotnie stawał też do walki o Złote Globy. Choć żadnej statuetki nie dostał, nie zaszkodziło to w zdobyciu statusu jednego z lepszych odcinkowych dzieł ostatnich lat.
O 3. sezonie mówiło się od dawna i wiadomo było, że powstanie. Teraz wiemy dokładnie, kiedy trafi do streamingu. Premiera nowego sezonu "Terapii bez trzymanki" jest zaplanowana na 28 stycznia (środa) 2026 roku, oczywiście na Apple TV. Platforma poinformowała, że każdy odcinek trzeciej odsłony serialu będzie pojawiać się co tydzień, a ostatni zostanie wyemitowany 8 kwietnia. To niewątpliwie dobra informacja, bowiem do premiery zostały niecałe trzy miesiące. Co ciekawe, pierwszy sezon serialu miał swoją premierę niemal tego samego dnia, co trzeci - 27 stycznia 2023.
Terapia bez trzymanki - obsada 3. sezonu serialu
W 3. sezonie serialu Apple TV nie zabraknie znajomych twarzy - spora część obsady oczywiście powróci do swoich ról. Twórcy mają jednak kilka asów w rękawie. Nowymi nabytkami "Terapii bez trzymanki" zostali Jeff Daniels (aktor wcieli się w ojca Jimmy'ego), a także Michael J. Fox ("Powrót do przyszłości"). Oprócz nich w 3. sezonie wystąpią:
- Jason Segel jako Jimmy
- Harrison Ford jako Paul
- Christa Miller jako Liz
- Jessica Williams jako Gabby
- Luke Tennie jako Sean
- Michael Urie jako Brian
- Lukita Maxwell jako Alice
- Ted McGinley jako Derek
- Damon Wayans Jr. jako Derrick
- Brett Goldstein jako Louis
- Wendie Malick jako Julie
- Cobie Smulders jako Sofi
