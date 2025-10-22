Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści

Ładowanie...

"Terapia bez trzymanki" opowiada o Jimmym Lairdzie (Jason Segel) - terapeucie z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, który jest w żałobie i opłakuje śmierć żony. Ta tragedia znacząco wpływa na jego życie, staje się również momentem, w którym Jimmy zaczyna przełamywać etyczne bariery i mówić swoim pacjentom zupełnie szczerze to, co myśli. Decyzja o brutalnej szczerości zmieni życie nie tylko pacjentów, ale również jego własne.

REKLAMA

Terapia bez trzymanki - kiedy premiera 3. sezonu?

"Terapia bez trzymanki" pojawiła się na serialowym rynku zaledwie dwa lata temu i już zdążyła podbić serca oglądających, m.in. dzięki znakomitemu balansowi pomiędzy poczuciem humoru a poruszaniem trudnych tematów. Na produkcję zwróciły uwagę też gremia przyznające nagrody - łącznie serial doczekał się aż 9 nominacji do Emmy, trzykrotnie stawał też do walki o Złote Globy. Choć żadnej statuetki nie dostał, nie zaszkodziło to w zdobyciu statusu jednego z lepszych odcinkowych dzieł ostatnich lat.

O 3. sezonie mówiło się od dawna i wiadomo było, że powstanie. Teraz wiemy dokładnie, kiedy trafi do streamingu. Premiera nowego sezonu "Terapii bez trzymanki" jest zaplanowana na 28 stycznia (środa) 2026 roku, oczywiście na Apple TV. Platforma poinformowała, że każdy odcinek trzeciej odsłony serialu będzie pojawiać się co tydzień, a ostatni zostanie wyemitowany 8 kwietnia. To niewątpliwie dobra informacja, bowiem do premiery zostały niecałe trzy miesiące. Co ciekawe, pierwszy sezon serialu miał swoją premierę niemal tego samego dnia, co trzeci - 27 stycznia 2023.

Terapia bez trzymanki - obsada 3. sezonu serialu

W 3. sezonie serialu Apple TV nie zabraknie znajomych twarzy - spora część obsady oczywiście powróci do swoich ról. Twórcy mają jednak kilka asów w rękawie. Nowymi nabytkami "Terapii bez trzymanki" zostali Jeff Daniels (aktor wcieli się w ojca Jimmy'ego), a także Michael J. Fox ("Powrót do przyszłości"). Oprócz nich w 3. sezonie wystąpią:

Jason Segel jako Jimmy

jako Jimmy Harrison Ford jako Paul

jako Paul Christa Miller jako Liz

jako Liz Jessica Williams jako Gabby

jako Gabby Luke Tennie jako Sean

jako Sean Michael Urie jako Brian

jako Brian Lukita Maxwell jako Alice

jako Alice Ted McGinley jako Derek

jako Derek Damon Wayans Jr. jako Derrick

jako Derrick Brett Goldstein jako Louis

jako Louis Wendie Malick jako Julie

jako Julie Cobie Smulders jako Sofi

REKLAMA

Więcej o produkcjach Apple TV przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 22.10.2025 09:14

Ładowanie...