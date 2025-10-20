Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?

Ładowanie...

Nowy hiszpański thriller Netfliksa zainspirowała tajna operacja przeciw ETA (baskijska organizacja separastyczna, uznawana za terrorystyczną) z przełomu wieków. Główną bohaterką "Spowitej w mroku" jest młoda funkcjonariuszka Gwardii Cywilnej, która przez 10 lat działa w niej pod przykrywką. Za zadanie ma zlokalizować tajne składy broni ukryte na południu Francji.



"Spowita w mroku" trafiła na Netfliksa w miniony piątek, 17 października. Widzowie chętnie ją w weekend oglądali, choć na pewno nie cieszyła się takim wzięciem jak "Druga Furioza", "Kobieta z kabiny dziesiątej", czy... Ech, dobra jest dopiero na szóstym miejscu topki najchętniej oglądanych filmów na platformie w Polsce. Z opinii, na jakie można natknąć się w sieci, jednoznacznie jednak wynika, że zasłużyła na większe zainteresowanie.

Spowita w mrok - opinie o hiszpańskim thrillerze Netfliksa

Według FlixPatrol na wielu innych rynkach "Spowita w mrok" ma taki sam jak w Polsce problem z dostaniem się do ścisłej topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Netfliksie. Wyjątkiem jest kraj jej pochodzenia. W Hiszpanii od czasu swojej premiery zajmuje pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych filmów. Zadowoleni widzowie piszą w sieci, że jest wręcz doskonała.

Ten film jest bardzo interesujący i inteligentny. Perfekcyjny - napisał jeden z użytkowników Rotten Tomatoes.

Powyższa opinia nie jest odosobniona. Użytkownicy mediów społecznościowych nieraz "Spowitą w mrok" polecają innym internautom, wystawiając jej jednocześnie najwyższą możliwą notę.

Fot.: screen z portalu X (dawny Twitter).

Jak zwykle w takich wypadkach nie brakuje też zdań przeciwnych. Nie wszystkim bowiem widzom hiszpański thriller przypadł do gustu. Każdy samemu musi więc przekonać się samemu przekonać, czy to film dla niego. Już trwa o nim gorąca dyskusja, a pewnie będzie się jeszcze rozkręcać.

Użytkownicy Netfliksa może i na razie bardziej zainteresowani są innymi filmami. Warto jednak zauważyć, że Hiszpania to już stały dostawca hitów platformy. Od czasu "Domu z papieru" użytkownicy platformy uwielbiają pochodzące stamtąd tytuły (thrillery w szczególności). Istnieje więc spora szansa, że "Spowita w mrok" jeszcze wespnie się na szczyt niejednej lokalnej topki najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych w serwisie. Dajcie jej chwilę.



Rafał Christ 20.10.2025 17:41

