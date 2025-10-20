REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?

Na Netfliksie pojawił się nowy oparty na faktach thriller. "Spowita w mroku" już wzbudza całkiem spore zainteresowanie, a można się spodziewać, że z każdym dniem będzie rosło. W sieci widzowie nie mogą się hiszpańskiego filmu nachwalić. Nazywają go "perfekcyjnym" i wystawiają mu najwyższą możliwą notę.

Rafał Christ
spowita w mrok netflix thriller co obejrzeć
REKLAMA

Nowy hiszpański thriller Netfliksa zainspirowała tajna operacja przeciw ETA (baskijska organizacja separastyczna, uznawana za terrorystyczną) z przełomu wieków. Główną bohaterką "Spowitej w mroku" jest młoda funkcjonariuszka Gwardii Cywilnej, która przez 10 lat działa w niej pod przykrywką. Za zadanie ma zlokalizować tajne składy broni ukryte na południu Francji.

"Spowita w mroku" trafiła na Netfliksa w miniony piątek, 17 października. Widzowie chętnie ją w weekend oglądali, choć na pewno nie cieszyła się takim wzięciem jak "Druga Furioza", "Kobieta z kabiny dziesiątej", czy... Ech, dobra jest dopiero na szóstym miejscu topki najchętniej oglądanych filmów na platformie w Polsce. Z opinii, na jakie można natknąć się w sieci, jednoznacznie jednak wynika, że zasłużyła na większe zainteresowanie.

REKLAMA

Spowita w mrok - opinie o hiszpańskim thrillerze Netfliksa

Według FlixPatrol na wielu innych rynkach "Spowita w mrok" ma taki sam jak w Polsce problem z dostaniem się do ścisłej topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Netfliksie. Wyjątkiem jest kraj jej pochodzenia. W Hiszpanii od czasu swojej premiery zajmuje pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych filmów. Zadowoleni widzowie piszą w sieci, że jest wręcz doskonała.

Ten film jest bardzo interesujący i inteligentny. Perfekcyjny

- napisał jeden z użytkowników Rotten Tomatoes.

Powyższa opinia nie jest odosobniona. Użytkownicy mediów społecznościowych nieraz "Spowitą w mrok" polecają innym internautom, wystawiając jej jednocześnie najwyższą możliwą notę.

Fot.: screen z portalu X (dawny Twitter).

Jak zwykle w takich wypadkach nie brakuje też zdań przeciwnych. Nie wszystkim bowiem widzom hiszpański thriller przypadł do gustu. Każdy samemu musi więc przekonać się samemu przekonać, czy to film dla niego. Już trwa o nim gorąca dyskusja, a pewnie będzie się jeszcze rozkręcać.

Użytkownicy Netfliksa może i na razie bardziej zainteresowani są innymi filmami. Warto jednak zauważyć, że Hiszpania to już stały dostawca hitów platformy. Od czasu "Domu z papieru" użytkownicy platformy uwielbiają pochodzące stamtąd tytuły (thrillery w szczególności). Istnieje więc spora szansa, że "Spowita w mrok" jeszcze wespnie się na szczyt niejednej lokalnej topki najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych w serwisie. Dajcie jej chwilę.

Więcej o Netfliksie poczytaj na Spider's Web:

REKLAMA
"SPOWITĄ W MROK" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
SPOWITA W MROK
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
20.10.2025 17:41
Tagi: Filmy NetflixhiszpaniaThrillery
Najnowsze
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA