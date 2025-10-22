Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Dzięki Bartoszowi M. Kowalskiemu wiemy już, że hasło "polski horror" to nie oksymoron. Najnowszy film grozy twórcy "Ostatniej wieczerzy" jeszcze do niedawna gościł w kinach. Teraz może was przestraszyć w domowym zaciszu. "13 dni do wakacji" właśnie zadebiutowało na Netfliksie.
Po "Placu zabaw" Bartosz M. Kowalski konsekwentnie buduje swoją twórczą karierę wokół horroru, udowadniając, że w Polsce też się tak da. Zrobił dwie części korzystającego z konwencji slashera "W lesie dziś nie zaśnie nikt", potem przyszedł czas na folk horror "Ostatnia wieczerza" i poetycką, acz wciąż pełną grozy "Ciszę nocną". Po niej reżyser postanowił powrócić do krwawych atrakcji. "13 dni do wakacji" to bowiem pełnoprawne i - zgodnie z materiałami promocyjnymi - pierwsze w naszym kraju home invasion.
"13 dni do wakacji" zabiera nas na piątkową imprezę, która rozkręca się... jak typowa piątkowa impreza. Młodzi ludzie piją, tańczą i rozmawiają. Aż w końcu drzwi się zamykają, władzę w nowoczesnym domu przejmuje system bezpieczeństwa i ktoś wbija z kuszą w ręce. Wtedy zaczyna się brutalna walka o przetrwanie. Nie dość że wszystkie chwyty są w niej dozwolone, to jeszcze przyjaciele tracą zaufanie do siebie nawzajem - każdy jest podejrzany. A kto odpowiada za tę rzeź? O tym możecie się teraz przekonać na Netfliksie.
13 dni do wakacji - polski horror na Netfliksie
"13 dni do wakacji" na początku sierpnia zadebiutowało na wielkich ekranach. Tym samym jeszcze do niedawna można było je obejrzeć tylko w kinach. Wystarczyło dwa i pół miesiąca - dokładnie 75 dni - żeby trafić na Netflisa. Omijając platformy VOD, gdzie można by polski horror obejrzeć za dodatkową opłatą, od razu pojawił się on w streamingu.
Warto zauważyć, że z wyłączeniem "Ciszy nocnej" poprzednie horrory Bartosza M. Kowalskiego były hitami Netfliksa. Ba! Zarówno obie części "W lesie dziś nie zaśnie nikt" jak i "Ostatnia wieczerza" trafiły nawet do globalnych najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych dostępnych na platformie. Czy "13 dni do wakacji" czeka podobny sukces? To się dopiero okaże.
