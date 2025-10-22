Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit

Ładowanie...

Po "Placu zabaw" Bartosz M. Kowalski konsekwentnie buduje swoją twórczą karierę wokół horroru, udowadniając, że w Polsce też się tak da. Zrobił dwie części korzystającego z konwencji slashera "W lesie dziś nie zaśnie nikt", potem przyszedł czas na folk horror "Ostatnia wieczerza" i poetycką, acz wciąż pełną grozy "Ciszę nocną". Po niej reżyser postanowił powrócić do krwawych atrakcji. "13 dni do wakacji" to bowiem pełnoprawne i - zgodnie z materiałami promocyjnymi - pierwsze w naszym kraju home invasion.



"13 dni do wakacji" zabiera nas na piątkową imprezę, która rozkręca się... jak typowa piątkowa impreza. Młodzi ludzie piją, tańczą i rozmawiają. Aż w końcu drzwi się zamykają, władzę w nowoczesnym domu przejmuje system bezpieczeństwa i ktoś wbija z kuszą w ręce. Wtedy zaczyna się brutalna walka o przetrwanie. Nie dość że wszystkie chwyty są w niej dozwolone, to jeszcze przyjaciele tracą zaufanie do siebie nawzajem - każdy jest podejrzany. A kto odpowiada za tę rzeź? O tym możecie się teraz przekonać na Netfliksie.

13 dni do wakacji - polski horror na Netfliksie

"13 dni do wakacji" na początku sierpnia zadebiutowało na wielkich ekranach. Tym samym jeszcze do niedawna można było je obejrzeć tylko w kinach. Wystarczyło dwa i pół miesiąca - dokładnie 75 dni - żeby trafić na Netflisa. Omijając platformy VOD, gdzie można by polski horror obejrzeć za dodatkową opłatą, od razu pojawił się on w streamingu.

Warto zauważyć, że z wyłączeniem "Ciszy nocnej" poprzednie horrory Bartosza M. Kowalskiego były hitami Netfliksa. Ba! Zarówno obie części "W lesie dziś nie zaśnie nikt" jak i "Ostatnia wieczerza" trafiły nawet do globalnych najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych dostępnych na platformie. Czy "13 dni do wakacji" czeka podobny sukces? To się dopiero okaże.



Rafał Christ 22.10.2025 11:54

