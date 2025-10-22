REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit

Dzięki Bartoszowi M. Kowalskiemu wiemy już, że hasło "polski horror" to nie oksymoron. Najnowszy film grozy twórcy "Ostatniej wieczerzy" jeszcze do niedawna gościł w kinach. Teraz może was przestraszyć w domowym zaciszu. "13 dni do wakacji" właśnie zadebiutowało na Netfliksie.

Rafał Christ
13 dni do wakacji polski horror netflix co obejrzeć
REKLAMA

Po "Placu zabaw" Bartosz M. Kowalski konsekwentnie buduje swoją twórczą karierę wokół horroru, udowadniając, że w Polsce też się tak da. Zrobił dwie części korzystającego z konwencji slashera "W lesie dziś nie zaśnie nikt", potem przyszedł czas na folk horror "Ostatnia wieczerza" i poetycką, acz wciąż pełną grozy "Ciszę nocną". Po niej reżyser postanowił powrócić do krwawych atrakcji. "13 dni do wakacji" to bowiem pełnoprawne i - zgodnie z materiałami promocyjnymi - pierwsze w naszym kraju home invasion.

"13 dni do wakacji" zabiera nas na piątkową imprezę, która rozkręca się... jak typowa piątkowa impreza. Młodzi ludzie piją, tańczą i rozmawiają. Aż w końcu drzwi się zamykają, władzę w nowoczesnym domu przejmuje system bezpieczeństwa i ktoś wbija z kuszą w ręce. Wtedy zaczyna się brutalna walka o przetrwanie. Nie dość że wszystkie chwyty są w niej dozwolone, to jeszcze przyjaciele tracą zaufanie do siebie nawzajem - każdy jest podejrzany. A kto odpowiada za tę rzeź? O tym możecie się teraz przekonać na Netfliksie.

REKLAMA

13 dni do wakacji - polski horror na Netfliksie

"13 dni do wakacji" na początku sierpnia zadebiutowało na wielkich ekranach. Tym samym jeszcze do niedawna można było je obejrzeć tylko w kinach. Wystarczyło dwa i pół miesiąca - dokładnie 75 dni - żeby trafić na Netflisa. Omijając platformy VOD, gdzie można by polski horror obejrzeć za dodatkową opłatą, od razu pojawił się on w streamingu.

Warto zauważyć, że z wyłączeniem "Ciszy nocnej" poprzednie horrory Bartosza M. Kowalskiego były hitami Netfliksa. Ba! Zarówno obie części "W lesie dziś nie zaśnie nikt" jak i "Ostatnia wieczerza" trafiły nawet do globalnych najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych dostępnych na platformie. Czy "13 dni do wakacji" czeka podobny sukces? To się dopiero okaże.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"13 DNI DO WAKACJI" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
13 DNI DO WAKACJI
Netflix



REKLAMA
Rafał Christ
22.10.2025 11:54
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixHorroryPolskie filmy
Najnowsze
12:09
Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu
Aktualizacja: 2025-10-22T12:09:15+02:00
11:54
Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Aktualizacja: 2025-10-22T11:54:38+02:00
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA