REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli

Kasia Smutniak zbiera baty za wpis z Instagrama, Mel Gibson dostaje donosy, a znany dziennikarz wytacza działa i kontaktuje się z firmą producencką reżysera "Pasji 2". Informacja o obsadzeniu polskiej aktorki w roli Maryi podzieliła Polaków - najgłośniej krzyczą ci bardziej konserwatywni, którzy nie mogą pogodzić się z tym, że matkę Jezusa będzie grać liberalna artystka.

Anna Bortniak
pasja 2 kasia smutniak donos pawel rybicki o co chodzi
REKLAMA

"Drogi panie Gibson" - rozpoczynają swoje wpisy na X polscy internauci, oznaczając fałszywe konta Mela Gibsona, bo gwiazdor nie posiada oficjalnego profilu w mediach społecznościowych. Dobijają się w ten sposób do właścicieli mniejszych lub większych kont, którzy pewnie zachodzą w głowę, dlaczego w Polsce "drogi pan Gibson" (lub "Dear Mr. Gibson", jeśli ktoś postanowił się wysilić i przemielić fragment swojego apelu przez Google Translate) nagle znalazł się w centrum zainteresowania.

Wszystko przez ogłoszenie "Pasji 2", czyli "Pasji: Zmartwychwstania Chrystusa". Film o Jezusie z 2004 roku po ponad dwóch dekadach doczeka się kontynuacji, ale nie to rozsierdziło widzów - poszło o casting, a właściwie recast obsady produkcji w reżyserii Gibsona. Aktorzy z oryginalnej "Pasji" zostali bowiem wymienieni na nowych odtwórców (taka decyzja najpewniej została podjęta w związku z ich wiekiem), w związku z czym Jim Caviezela zastąpi Jaakko Ohtonen, w Marię Magdalenę zamiast Moniki Bellucci wcieli się Mariela Garridze, a Maryję w zastępstwie za Maię Morgenstern zagra Kasia Smutniak.

REKLAMA

Konserwatywna część Polaków podniosła larum - coraz więcej osób zaczęło udostępniać wpis Smutniak z 2020 roku. W tamtym czasie w Polsce trwały protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Polska aktorka opublikowała wówczas zdjęcie, na którym wystawia środkowy palec z namalowaną na nim czerwoną błyskawicą, symbolem Strajku Kobiet, popierając tym samym postulaty o prawie do aborcji. Nie spodobało się to konkretnej części internautów, którzy zaczęli apelować do Gibsona o wymianę aktorki, w tym znanemu blogerowi i dziennikarzowi Pawłowi Rybickiemu.

Pasja 2: Rybicki doniósł na Kasię Smutniak. Sprawę komentują inni polscy celebryci

Paweł Rybicki to bloger i dziennikarz serwisu Niezależna o profilu konserwatywnym. Podczas kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy prowadził jego media społecznościowe, a wcześniej był doradcą obecnego szefa Gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, Pawła Szefernakera, i w kancelarii premier Beaty Szydło. Obecnie pracuje w NBP jako doradca w departamencie edukacji i wydawnictw.

Rybicki postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i pójść krok dalej, niż jego poprzednicy - zamiast oznaczać fałszywe konta Mela Gibsona w mediach społecznościowych, zdecydował, że napisze bezpośrednio do firmy produkcyjnej "Pasji: Zmartwychwstania Chrystusa".

Skontaktowałem się z należącą do Mela Gibsona firmą producencką Icon Films na ich czacie firmowym na Insta. Ich czatbot z góry się zabezpiecza, że nie mają kontaktu z Gibsonem i że nie odpowiadają za casting do Resurrection of the Christ

- poinformował.

Nie jest to jego pierwszy donos. We wrześniu bieżącego roku Jakub Wiech poinformował, że wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Departamentu Stanu USA, by wziąć udział w International Visitor Leadership Program. Rybicki wyraził wówczas zaskoczenie z powodu zaproszenia dla polskiego dziennikarza do USA, kierując do amerykańskich organów wpis zawierający krytykę Wiecha. Podkreślił w nim, że dziennikarz krytykował Donalda Trumpa i popierał "absurdalną politykę klimatyczną". W efekcie zaproszenie dla Jakuba Wiecha do programu zostało niespodziewanie cofnięte tuż przed jego rozpoczęciem.

Aferę związaną z obsadzeniem Kasi Smutniak do roli Maryi skomentował również Tomasz Lis, który w krytyczny sposób odniósł się do donosów na polską aktorkę:

Donosy Polaków do Mela Gibsona na mającą grać w jego filmie matkę Jezusa Kasię Smutniak, że jest do tej roli za mało moralna i ma złe poglądy, to nawet jak na prawactwo i polactwo wybitnie obrzydliwe łajdactwo.

Do dyskusji włączyła się również Marianna Schreiber:

Smutniak grająca rolę Maryi, to tak jakby Gibson zatrudnił do tej Roli Martę Lempart. Talent, wygląd i szkoła to jedno, ale jak kobieta ma grać Maryję - znieważająca wartości katolickie, naśladując Lempartową to się W PALE NIE MIEŚCI.

Idąc tym tokiem myślenia, do ról morderców powinni być angażowani tylko ci, którzy są z prawem na bakier, a w obsadzie serialu "Harry Potter" powinni znaleźć się wyłącznie czarodzieje. Czytając błagalne apele części internautów do Mela Gibsona, który z jakiegoś powodu zdecydował, że to właśnie Smutniak będzie idealna do roli Maryi, można się tylko uśmiechnąć przez łzy. Może w końcu zacznijmy się cieszyć, że Polacy są dostrzegani za granicą i przestańmy rzucać im kłody pod nogi. Bo trochę wstyd przed resztą świata.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
21.10.2025 13:54
Tagi: kasia smutniakMel Gibsonpasja
Najnowsze
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA