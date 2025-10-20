Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Za niecały miesiąc na ekrany polskich kin zawita nowa wersja filmowego "Uciekiniera". Film jest adaptacją powieści Stephena Kinga, w związku z tym nie powinno dziwić zaangażowanie pisarza w ten projekt. Wcielający się w główną rolę Glen Powell ujawnił okoliczności, w jakich został oficjalnie zatrudniony do zagrania w filmie.
Co ciekawe, tegoroczny "Uciekinier" nie jest pierwszym filmem, który powstał. W pamięci poprzedniego pokolenia wciąż powinna tkwić produkcja o tym samym tytule z 1987 roku, w której główną rolę zagrał sam Arnold Schwarzenegger. Od kilku miesięcy wiemy, że tytułowego "Uciekiniera" tym razem zagra Glen Powell, jeden z najzdolniejszych aktorów ostatnich lat, znany z takich produkcji jak "Top Gun: Maverick", "Twisters" czy "Tylko nie Ty", reżyserem zaś został jeden z najbardziej wyrazistych twórców współczesnego kina, Edgar Wright ("Baby Driver", "Ostatniej nocy w Soho").
Stephen King "przetestował" Glena Powella. Obejrzał film z nim
Jako, że wielkimi krokami zbliża się premiera nowego "Uciekiniera", naturalną jest promocja filmu. Glen Powell był uczestnikiem New York Comic Con, na którym pojawił się temat najnowszego filmu, w którym aktor gra główną rolę. People podało, że Powell opowiedział o tym, jak doszło do przyznania mu roli Bena Richardsa, najważniejszej postaci "Uciekiniera":
Edgar [Wright, reżyser] zaproponował mi ten film, a ja powiedziałem "tak", powiedziałem "zróbmy to". Potem później, tego samego wieczoru [Edgar powiedział]: "A tak przy okazji, musisz mieć aprobatę Stephena Kinga. Dziś wieczorem obejrzy "Hit Mana". Musiałem więc czekać całą noc aż Stephen King obejrzy Hit Mana i mieć nadzieję, że rano nadal będę miał tę rolę.
Taka sytuacja nie powinna być niczym zaskakującym - w przypadku filmowej adaptacji dzieła literackiego posiadanie błogosławieństwa autora względem odtwórcy głównej roli to zawsze przydatny element. Oczywiście, Kingowi spodobał się "Hit Man" (nic dziwnego - to znakomity film!) i tym samym Powell mógł rozpocząć przygotowania do roli. Sam Edgar Wright, reżyser nowego "Uciekiniera" uznał akceptację scenariusza przez Kinga za wyczerpujący moment:
Stephen King przeczytał scenariusz przed rozpoczęciem zdjęć, a wiesz, Stephen King to chyba najsłynniejszy nauczyciel języka angielskiego w historii. Pomyślałem sobie: to takie stresujące, że musimy oddać mu pracę domową.
Wright dodał, że scenariusz spodobał się pisarzowi, a film ma być bardziej wierny książce, niż wersja z 1987 roku.
Uciekinier - fabuła filmu
Historia filmu osadzona jest w niedalekiej przyszłości, w której "Uciekinier" jest programem telewizyjnym gromadzącym ogromną widownię. To śmiertelna gra, której uczestnicy muszą przetrwać 30 dni ścigani przez profesjonalnych zabójców, a ich każdy ruch jest transmitowany publicznie. Do wyścigu o życie i nagrodę pieniężną staje zdesperowany Ben Richards (Glen Powell) - młody mężczyzna z klasy robotniczej, którego córka wymaga drogiego leczenia. Udział mężczyzny staje się coraz większym zagrożeniem dla twórców programu.
Uciekinier - obsada
- Glen Powell
- Josh Brolin
- Colman Domingo
- Lee Pace
- Michael Cera
- William H. Macy
- Emilia Jones
- Katy O'Brian
- Karl Glusman
Premiera "Uciekiniera" w polskich kinach jest zaplanowana na 14 listopada 2025 roku.
