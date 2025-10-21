Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?

Ładowanie...

Film w reżyserii Michaela Chavesa to kropka nad i, jeśli chodzi o jedną z najbardziej znanych horrorowych serii w historii współczesnego kina grozy. Dla mnie osobiście seans był momentem doniosłym - mogę wprost powiedzieć, że wychowałem się na pierwszych częściach i to one mocno ukształtowały moje sympatie do gatunku. Patrick Wilson i Vera Farmiga po raz ostatni wcielili się w Eda i Lorraine Warrenów. Małżeństwo demonologów w "Ostatnim namaszczeniu" zostało zmuszone do zmierzenia się z własną przeszłością, połączoną w tajemniczy sposób z demonem, który prześladuje dom rodziny Smurlów. W filmie wystąpili też m.in. Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter i Rebecca Calder.

Sukces "Obecności 4" prawdopodobnie zaskoczył wielu, w tym studio Warner Bros., dla którego ten film okazał się kolejną kurą znoszącą złote jajka. Ostatnia część pobiła rekord i została najbardziej kasową z całego uniwersum, a także jednym z najbardziej kasowych horrorów w historii kina - box office filmu w tym momencie wynosi aż 482 miliony dolarów - do tej kwoty nie zbliżyła się żadna z poprzednich odsłon "Obecności".

Obecność 4 - gdzie obejrzeć w VOD?

Oczekiwania względem "Obecności 4" nie były specjalnie wygórowane - reżyser filmu, Michael Chaves, nie miał na koncie dotychczas dobrych produkcji, włącznie z trzecią odsłoną serii. Wygląda jednak na to, że finałowa część cieszy się generalną sympatią - krytycy na Rotten Tomatoes przyznali "Ostatniemu namaszczeniu" 59%, zaś widzowie byli jeszcze bardziej zadowoleni, bowiem ich średnia nota to 78%. To film, który mógłby pewne rzeczy zrobić lepiej, jednak stanowi udane, klimatyczne, wzruszające i zgodne z duchem serii pożegnanie z Warrenami. Jeśli ktoś nie zdąży na ostatnie spotkanie z Warrenami w kinie, istnieje szansa, by zrobić to w warunkach domowych.

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" jest bowiem już dostępna w ramach usług VOD. Serwisy, w których można znaleźć film, oferują zarówno możliwość wypożyczenia filmu za odpowiednią opłatą, jak i kupna. Oto lista platform, które mają w swojej ofercie "Obecność 4" i ceny, za które można z niej skorzystać:

Canal+ - wypożyczenie: 49,99 zł

Prime Video - wypożyczenie: 49,99 zł , kupno: 64,99 zł

, MEGOGO - wypożyczenie: 44,99 zł, kupno: 69,99 zł

Rakuten - wypożyczenie: 49,99 zł, kupno: 69,99 zł

