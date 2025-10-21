REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?

Najnowsza część "Obecności" powoli wychodzi z sal kinowych. Nie ma jednak tego złego - finałowa odsłona ikonicznej serii horrorów jest już dostępna w ramach usługi VOD. Wyjaśniamy, gdzie można obejrzeć "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie".

Adam Kudyba
obecnosc 4 film vod
REKLAMA

Film w reżyserii Michaela Chavesa to kropka nad i, jeśli chodzi o jedną z najbardziej znanych horrorowych serii w historii współczesnego kina grozy. Dla mnie osobiście seans był momentem doniosłym - mogę wprost powiedzieć, że wychowałem się na pierwszych częściach i to one mocno ukształtowały moje sympatie do gatunku. Patrick Wilson i Vera Farmiga po raz ostatni wcielili się w Eda i Lorraine Warrenów. Małżeństwo demonologów w "Ostatnim namaszczeniu" zostało zmuszone do zmierzenia się z własną przeszłością, połączoną w tajemniczy sposób z demonem, który prześladuje dom rodziny Smurlów. W filmie wystąpili też m.in. Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter i Rebecca Calder.

Sukces "Obecności 4" prawdopodobnie zaskoczył wielu, w tym studio Warner Bros., dla którego ten film okazał się kolejną kurą znoszącą złote jajka. Ostatnia część pobiła rekord i została najbardziej kasową z całego uniwersum, a także jednym z najbardziej kasowych horrorów w historii kina - box office filmu w tym momencie wynosi aż 482 miliony dolarów - do tej kwoty nie zbliżyła się żadna z poprzednich odsłon "Obecności".

REKLAMA

Obecność 4 - gdzie obejrzeć w VOD?

Oczekiwania względem "Obecności 4" nie były specjalnie wygórowane - reżyser filmu, Michael Chaves, nie miał na koncie dotychczas dobrych produkcji, włącznie z trzecią odsłoną serii. Wygląda jednak na to, że finałowa część cieszy się generalną sympatią - krytycy na Rotten Tomatoes przyznali "Ostatniemu namaszczeniu" 59%, zaś widzowie byli jeszcze bardziej zadowoleni, bowiem ich średnia nota to 78%. To film, który mógłby pewne rzeczy zrobić lepiej, jednak stanowi udane, klimatyczne, wzruszające i zgodne z duchem serii pożegnanie z Warrenami. Jeśli ktoś nie zdąży na ostatnie spotkanie z Warrenami w kinie, istnieje szansa, by zrobić to w warunkach domowych.

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" jest bowiem już dostępna w ramach usług VOD. Serwisy, w których można znaleźć film, oferują zarówno możliwość wypożyczenia filmu za odpowiednią opłatą, jak i kupna. Oto lista platform, które mają w swojej ofercie "Obecność 4" i ceny, za które można z niej skorzystać:

  • Canal+ - wypożyczenie: 49,99 zł
  • Prime Video - wypożyczenie: 49,99 zł, kupno: 64,99 zł
  • MEGOGO - wypożyczenie: 44,99 zł, kupno: 69,99 zł
  • Rakuten - wypożyczenie: 49,99 zł, kupno: 69,99 zł
OBECNOŚĆ 4: OSTATNIE NAMASZCZENIE
Prime Video
Prime Video
Prime Video
MEGOGO
MEGOGO
MEGOGO
Rakuten TV
Rakuten
Rakuten TV
REKLAMA

Więcej o horrorach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
21.10.2025 09:09
Tagi: HorroryObecność
Najnowsze
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA