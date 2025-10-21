Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda

Ładowanie...

Nadchodzi wielki finał serialu "Stranger Things". Produkcja, która zadebiutowała w serwisie Netflix w 2016 roku, doczeka się ostatniego rozdziału. Zostanie on podzielony na 3 części: pierwsze 4 odcinki będą dostępne 26 listopada 2025 roku, następne 3 widzowie będą mogli obejrzeć 25 grudnia, a finałowy epizod zadebiutuje dokładnie w Nowy Rok, czyli 1 stycznia 2026 roku.

Będzie to nie tylko czas pożegnań, ale również moment na stawienie czoła zagrożeniom z innego wymiaru oraz własnym traumom. Tego dokonają dobrze znani, jak również zupełnie nowi bohaterowie. I chociaż na ekranie pojawią się postaci, za którymi widzowie z pewnością się stęsknili, to okazało się, że w gronie powracających aktorów zabrakło jednego nazwiska.

Joseph Quinn nie wróci do Stranger Things 5

Eddie był bohaterem, którego widzowie serialu pokochali od pierwszego wejrzenia. Miłość ta nie trwała jednak długo - Munson, w którego wcielał się Quinn, zadebiutował w 4. sezonie "Stranger Things" i prędko został wykreślony z tej historii. Zginął, oddając swoje życie dla dobra innych.

Mimo że śmierć Eddiego przekreśliła udział Quinna w 5. odsłonie, to fani wciąż domagali się jego powrotu. Twórcy "Stranger Things" rozwiali jednak wszelkie wątpliwości i zażartowali, że aktor i tak by nie wrócił ze względu na swój harmonogram:

Uwielbiam, że Joe Quinn igra z ludźmi! Ale nie, on nie żyje. Joe i tak jest tak zajęty, że wszyscy powinni wiedzieć, że nie wróci. Od tamtej pory nakręcił chyba z pięć filmów! Kiedy do cholery znajdzie czas, żeby przyjechać i nakręcić "Stranger Things"? Nie, niestety, spoczywaj w pokoju. Jest całkowicie pod ziemią.

Rola w "Stranger Things" faktycznie otworzyła Quinnowi drzwi do branży aktorskiej - po swoim pamiętnym występie w serialu Netfliksa pojawił się w takich produkcjach jak "Ciche miejsce: Dzień pierwszy", "Gladiator II" czy "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki".

Akcja finałowej odsłony rozgrywa się jesienią 1987 roku. Bohaterowie muszą wypełnić tylko jeden cel: znaleźć i zabić Vecnę. Problem polega na tym, że nie wiadomo, gdzie znajduje się złoczyńca. Tymczasem rząd obejmuje miasto kwarantanną wojskową i rozpoczyna polowanie na Eleven, co zmusza ją do ucieczki i znalezienia kryjówki.

Wraz z nieuchronnie zbliżającą się ostateczną bitwą, nadciąga również jeszcze potężniejsza i bardziej śmiercionośna ciemność. Z takim niebezpieczeństwem bohaterowie nie mieli do czynienia jeszcze nigdy wcześniej. Aby koszmar mógł się zakończyć, cała drużyna będzie musiała stanąć ramię w ramię po raz ostatni.

Anna Bortniak 21.10.2025 12:32

