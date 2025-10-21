REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda

Bracia Duffer potwierdzili, że w 5. sezonie "Stranger Things" zabraknie uwielbianego bohatera. To już pewne - Eddie Munson, którego w serialu Netfliksa portretuje Joseph Quinn, nie pojawi się w finałowym sezonie głośnej produkcji.

Anna Bortniak
joseph quinn eddie munsen stranger things czy wroci nie
REKLAMA

Nadchodzi wielki finał serialu "Stranger Things". Produkcja, która zadebiutowała w serwisie Netflix w 2016 roku, doczeka się ostatniego rozdziału. Zostanie on podzielony na 3 części: pierwsze 4 odcinki będą dostępne 26 listopada 2025 roku, następne 3 widzowie będą mogli obejrzeć 25 grudnia, a finałowy epizod zadebiutuje dokładnie w Nowy Rok, czyli 1 stycznia 2026 roku.

Będzie to nie tylko czas pożegnań, ale również moment na stawienie czoła zagrożeniom z innego wymiaru oraz własnym traumom. Tego dokonają dobrze znani, jak również zupełnie nowi bohaterowie. I chociaż na ekranie pojawią się postaci, za którymi widzowie z pewnością się stęsknili, to okazało się, że w gronie powracających aktorów zabrakło jednego nazwiska.

REKLAMA

Joseph Quinn nie wróci do Stranger Things 5

Eddie był bohaterem, którego widzowie serialu pokochali od pierwszego wejrzenia. Miłość ta nie trwała jednak długo - Munson, w którego wcielał się Quinn, zadebiutował w 4. sezonie "Stranger Things" i prędko został wykreślony z tej historii. Zginął, oddając swoje życie dla dobra innych.

Mimo że śmierć Eddiego przekreśliła udział Quinna w 5. odsłonie, to fani wciąż domagali się jego powrotu. Twórcy "Stranger Things" rozwiali jednak wszelkie wątpliwości i zażartowali, że aktor i tak by nie wrócił ze względu na swój harmonogram:

Uwielbiam, że Joe Quinn igra z ludźmi! Ale nie, on nie żyje. Joe i tak jest tak zajęty, że wszyscy powinni wiedzieć, że nie wróci. Od tamtej pory nakręcił chyba z pięć filmów! Kiedy do cholery znajdzie czas, żeby przyjechać i nakręcić "Stranger Things"? Nie, niestety, spoczywaj w pokoju. Jest całkowicie pod ziemią.

Rola w "Stranger Things" faktycznie otworzyła Quinnowi drzwi do branży aktorskiej - po swoim pamiętnym występie w serialu Netfliksa pojawił się w takich produkcjach jak "Ciche miejsce: Dzień pierwszy", "Gladiator II" czy "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki".

Akcja finałowej odsłony rozgrywa się jesienią 1987 roku. Bohaterowie muszą wypełnić tylko jeden cel: znaleźć i zabić Vecnę. Problem polega na tym, że nie wiadomo, gdzie znajduje się złoczyńca. Tymczasem rząd obejmuje miasto kwarantanną wojskową i rozpoczyna polowanie na Eleven, co zmusza ją do ucieczki i znalezienia kryjówki.

Wraz z nieuchronnie zbliżającą się ostateczną bitwą, nadciąga również jeszcze potężniejsza i bardziej śmiercionośna ciemność. Z takim niebezpieczeństwem bohaterowie nie mieli do czynienia jeszcze nigdy wcześniej. Aby koszmar mógł się zakończyć, cała drużyna będzie musiała stanąć ramię w ramię po raz ostatni.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
21.10.2025 12:32
Tagi: Bracia DufferStranger Things
Najnowsze
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA