Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2

Ładowanie...

Ponad dwie dekady od premiery "Pasji" ogłoszono, że Mel Gibson pracuje nad kontynuacją głośnej produkcji, która nosi tytuł "Zmartwychwstanie Chrystusa" ("The Resurrection of the Christ"). Ogłoszono, że reżyser zdecydował się wymienić całą obsadę - Jima Caviezela zastąpi Jaakko Ohtonen, w Marię Magdalenę zamiast Moniki Bellucci wcieli się Mariela Garridze, a Maryję w zastępstwie za Maię Morgenstern zagra Kasia Smutniak. Kim jest aktorka, o której za sprawą nowej roli zrobiło się głośno?

REKLAMA

Kasia Smutniak - kim jest?

Kasia Smutniak to polska aktorka urodzona 13 sierpnia 1979 roku w Warszawie. Do Włoch przeniosła się w wieku 17 lat, licząc na to, że uda jej się rozpocząć karierę w modelingu. Szczęście jej dopisało - od tamtej pory można było zobaczyć ją nie tylko w reklamach telewizyjnych, ale również na wybiegach i w magazynach modowych. Smutniak brała udział w pokazach takich projektantów jak Dolce & Gabbana czy Valentino, a jej zdjęcia pojawiały się w popularnych czasopismach, m.in. w "Elle" czy "Vogue".

Jej kariera aktorska rozpoczęła się w 2000 roku - właśnie wtedy pojawiła się we włoskiej komedii "Al momento giusto", gdzie zagrała u boku Luki Calvaniego. W Polsce na ekranach zadebiutowała 2 lata później, kiedy Janusz Zaorski, namówiony przez Bogusława Lindę, obsadził ją w roli Laury w filmie "Haker". W kolejnych latach zagrała w takich włoskich produkcjach jak "Ultimo, czyli Ostatni 3", "Nelle tue mani", "Carnera - wielki mistrz" czy "Cichy chaos".

Jednym z najważniejszych filmów w dorobku Smutniak, jest produkcja "Pozdrowienia z Paryża" z 2010 roku w reżyserii Pierre'a Morela i na podstawie scenariusza Luca Bessona. Polka wcieliła się w niej w Caroline, partnerując na ekranie Johnowi Travolcie i Jonathanowi Rhys Meyersowi.

Do innych bardziej znanych produkcji, w których można zobaczyć Smutniak, należą m.in. "Volare - historia Domenico Modugno" (2013), "Welcome Mr. President!" (2013), "Cudowny Boccaccio" (2015), "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" (2016), "Żona czy mąż?" (2017), "Oni" (2018), "Słodki koniec dnia" (2019) czy "Nieznajomi" (2019). Ponadto w 2018 roku wystąpiła w filmie "Doktor Dolittle", gdzie zagrała u boku Roberta Downeya Jr.

Smutniak może pochwalić się wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Była nominowana do Nastro d’argento w kategorii "Najlepsza aktorka pierwszoplanowa" za rolę w "Welcome Mr. President!", choć wspominaną nagrodę otrzymała dopiero przy okazji roli w komediodramacie "Zapnijcie pasy". Polka była nominowana również do statuetki David di Donatello za występ pierwszoplanowy, a w 2018 roku została uhonorowana Srebrną Taśmą za drugoplanową rolę Kiry w komediodramacie biograficznym w reżyserii Paolo Sorrentino - "Oni".

Po raz ostatni można ją było zobaczyć na ekranie w 2023 roku w serialu "Domina". W tym samym roku zaliczyła swój debiut reżyserski za sprawą filmu dokumentalnego "Mur", który traktował o wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej. Produkcja została nagrodzona statuetką Nastro d’argento.

W 2027 roku Smutniak wcieli się w Maryję w filmie Pasja 2 Mela Gibsona

Smutniak została zaangażowana do roli Maryi w filmie "Pasja 2". Spotkało się to ze sprzeciwem konserwatywnej części społeczeństwa - coraz więcej osób zaczęło udostępniać wpis Smutniak z 2020 roku, czyli z czasów, gdy w Polsce trwały protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Polska aktorka opublikowała wówczas zdjęcie, na którym wystawia środkowy palec z namalowaną na nim czerwoną błyskawicą, symbolem Strajku Kobiet, popierając tym samym postulaty o prawie do aborcji. Nie spodobało się to konkretnej części internautów, którzy zaczęli apelować do Gibsona o wymianę aktorki.

Prywatnie Smutniak jest matką córki, Sophie, którą urodziła swojemu pierwszemu partnerowi. Rok po jego tragicznej śmierci w 2010 roku, związała się z producentem filmowym Domenico Proccacim. W sierpniu 2014 roku urodził im się syn Leone, a od 2019 roku para pozostaje w związku małżeńskim.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 21.10.2025 15:50

Ładowanie...