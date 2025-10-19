Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Od kilku dni w bibliotece Netfliksa znajduje się prawdziwa gratka dla fanów gangsterskiego gatunku - jest nią rzecz jasna "Druga Furioza", sequel hitu z 2021 roku. Oto lista najlepszych polskich filmów o gangsterach, które przynajmniej raz w życiu trzeba obejrzeć.
Kino gangsterskie cieszy się popularnością w różnych częściach globu. Także w Polsce możemy się pochwalić wieloma produkcjami, które próbują wejść do przestępczego świata, ukazać półświatek od nieoczywistej strony, rzucić nowe światło na środowiska, które mają już utwardzoną opinię, a przy tym nie wybielać ich brutalnych działań. Przedstawiamy 6 najlepszych krajowych tytułów, które na warsztat biorą gangsterski świat.
Najlepsze polskie filmy gangsterskie - TOP 7
7. Furioza
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 139 minut
- Reżyser: Cyprian T. Olencki
- Obsada: Mateusz Banasiuk, Mateusz Damięcki, Wojciech Zieliński, Łukasz Simlat, Weronika Książkiewicz
- Ocena IMDb: 6.3/10
Skoro hitem tygodnia jest "Druga Furioza", nie byłoby tego rankingu bez pierwszej części, która wjechała na kinematograficzny rewir z ogromną mocą. Olencki stworzył kino, które o kibolach potrafi opowiedzieć w sposób uczciwy, bardzo zręcznie uciekający karykaturze, ale również potrafiący dostrzec w nich kogoś więcej. Jak na bogactwo obsady, film daje się wykazać każdemu. Banasiuk, Zieliński, Simlat, Chabior. Książkiewicz, Bobrowski, szarżujący Damięcki - każde z nich dostaje czas ekranowy, z którego korzysta najlepiej, jak może.
6. Najmro. Kocha, kradnie, szanuje
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 112 minut
- Reżyser: Mateusz Rakowicz
- Obsada: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Rafał Zawierucha, Masza Wągrocka, Jakub Gierszał
- Ocena IMDb: 6.5/10
"Król złodziei", w którego brawurowo wcielił się Dawid Ogrodnik, istniał naprawdę. Zdzisław Najmrodzki zasłynął w polskiej historii tym, że niemal 30 razy robił w balona polskie służby bezpieczeństwa, wymykając się pościgom, uciekając z konwojów lub zakładów penitencjarnych. Wraz ze swoją "bandą" obrabia Peweksy, kocha wolność, samochody i dobrą zabawę. Z czasem poznaje kobietę, dla której będzie chciał zmienić swój dotychczasowy styl życia. Podstawowe pytanie: czy będzie potrafił?
5. Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 140 minut
- Reżyser: Maciej Kawulski
- Obsada: Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosok, Natalia Szroeder, Jan Frycz, Natalia Siwiec
- Ocena IMDb: 6.9/10
Zanim Maciej Kawulski zatopił się w uniwersum Akademii Pana Kleksa, wyrobił sobie w polskiej branży opinię gościa, który potrafi dostarczyć solidne kino z kryminalno-gangsterskim sznytem. "Jak zostałem gangsterem" to historia bezimiennego bohatera, która korzysta ze zgranych gatunkowych elementów: ukazywanie rozbojów, zabójstw i kradzieży, miłość, stawka większa niż życie, biznes, wielkie wartości. Niezaprzeczalnie największą zaletą tego filmu jest Tomasz Włosok, dla którego to jedna z najlepszych ról w jego rozwijającej się, a już i tak całkiem bogatej karierze.
4. Pitbull
- Rok produkcji: 2005
- Czas trwania: 97 minut
- Reżyser: Patryk Vega
- Obsada: Marcin Dorociński, Andrzej Grabowski, Rafał Mohr, Krzysztof Stroiński, Janusz Gajos
- Ocena IMDb: 6.9/10
Ach, te czasy, kiedy Patryk Vega jeszcze kręcił dobre kino. Mam tezę, że dopóki reżyser obracał się w kinie kryminalnym, robił absolutnie najlepszą robotę. Film z 2005 roku jest pierwszym kinowym z całej serii, a także położył podwaliny pod późniejszy serial. W "Pitbullu", obrazującym starcie świata policyjnego z przestępczym, Vega zgromadził znakomitą obsadę: Marcin Dorociński jako ikoniczny już Despero, Janusz Gajos, Andrzej Grabowski, Ryszard Filipski. A to nawet nie połowa dużych nazwisk...
3. Kiler
- Rok produkcji: 1997
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyser: Juliusz Machulski
- Obsada: Cezary Pazura, Jerzy Stuhr, Janusz Rewiński, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Figura
- Ocena IMDb: 7.5/10
Miejsce tego filmu na podium to nie pomyłka - w przeciwieństwie do drugiego imienia żony komisarza Ryby. Choć "Kiler" to oczywista, nieukrywająca swojego kierunku komedia, równie dobrze spełnia się na gangsterskim polu, wprowadzając nas, wraz z Jurkiem (Pazura) do świata niebezpiecznych ludzi, pięknych kobiet i wielkich pieniędzy. W tym miejscu chwała Januszowi Rewińskiemu za wykreowanie Siary - jednej z najbardziej ikonicznych gangsterskich postaci polskiego kina.
2. Chłopaki nie płaczą
- Rok produkcji: 2000
- Czas trwania: 96 minut
- Reżyser: Olaf Lubaszenko
- Obsada: Maciej Stuhr, Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz, Bohdan Łazuka, Anna Przybylska
- Ocena IMDb: 7.6/10
Kolejny dowód na to, że o gangsterach da się robić dobre kino komediowe. Absolutny klasyk polskiej kinematografii, kto wie, czy nie jeden z najbardziej kultowych tytułów w naszej historii. A wszystko zaczyna się od młodego skrzypka Kuby (Stuhr), który wraz z kolegą postanawia skorzystać z usług pracownic seksualnych. To rozpoczyna lawinę zdarzeń z udziałem Freda (Pazura) i Gruchy (Zbrojewicz), a dalej jest tylko wyjątkowe poczucie humoru, ikoniczne teksty, Bolec i Jarosław Psikuta (bez "s").
1. Psy
- Rok produkcji: 1992
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyser: Władysław Pasikowski
- Obsada: Bogusław Linda, Marek Kondrat, Janusz Gajos, Cezary Pazura, Mirosław Baka
- Ocena IMDb: 7.6/10
W momencie pisania tego tekstu w repertuarze kin całej Polski można jeszcze oglądać "Zamach na papieża", ostatni wspólny film Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy. Ich najlepszy wspólny film - mowa rzecz jasna o "Psach", jest też królem polskiego kina gangsterskiego. To słynna opowieść o Franzu Maurerze (Linda) - byłym czołowym funkcjonariuszu SB, po transformacji wciąż będącym w szeregach zreformowanej policji, w przeciwieństwie do dawnego kolegi Ola (Kondrat), który przystępuje do mafii. To kryminalne kino lat 90. w najlepszym (pomijając pisanie kobiecych postaci) wydaniu - brudne, pozbawione nadziei, wyraziste aktorsko.
