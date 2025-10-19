Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto

Ładowanie...

Kino gangsterskie cieszy się popularnością w różnych częściach globu. Także w Polsce możemy się pochwalić wieloma produkcjami, które próbują wejść do przestępczego świata, ukazać półświatek od nieoczywistej strony, rzucić nowe światło na środowiska, które mają już utwardzoną opinię, a przy tym nie wybielać ich brutalnych działań. Przedstawiamy 6 najlepszych krajowych tytułów, które na warsztat biorą gangsterski świat.

Najlepsze polskie filmy gangsterskie - TOP 7

7. Furioza

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 139 minut

Reżyser: Cyprian T. Olencki

Obsada: Mateusz Banasiuk, Mateusz Damięcki, Wojciech Zieliński, Łukasz Simlat, Weronika Książkiewicz

Ocena IMDb: 6.3/10

Skoro hitem tygodnia jest "Druga Furioza", nie byłoby tego rankingu bez pierwszej części, która wjechała na kinematograficzny rewir z ogromną mocą. Olencki stworzył kino, które o kibolach potrafi opowiedzieć w sposób uczciwy, bardzo zręcznie uciekający karykaturze, ale również potrafiący dostrzec w nich kogoś więcej. Jak na bogactwo obsady, film daje się wykazać każdemu. Banasiuk, Zieliński, Simlat, Chabior. Książkiewicz, Bobrowski, szarżujący Damięcki - każde z nich dostaje czas ekranowy, z którego korzysta najlepiej, jak może.

6. Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Mateusz Rakowicz

Obsada: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Rafał Zawierucha, Masza Wągrocka, Jakub Gierszał

Ocena IMDb: 6.5/10

"Król złodziei", w którego brawurowo wcielił się Dawid Ogrodnik, istniał naprawdę. Zdzisław Najmrodzki zasłynął w polskiej historii tym, że niemal 30 razy robił w balona polskie służby bezpieczeństwa, wymykając się pościgom, uciekając z konwojów lub zakładów penitencjarnych. Wraz ze swoją "bandą" obrabia Peweksy, kocha wolność, samochody i dobrą zabawę. Z czasem poznaje kobietę, dla której będzie chciał zmienić swój dotychczasowy styl życia. Podstawowe pytanie: czy będzie potrafił?

5. Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: Maciej Kawulski

Obsada: Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosok, Natalia Szroeder, Jan Frycz, Natalia Siwiec

Ocena IMDb: 6.9/10

Zanim Maciej Kawulski zatopił się w uniwersum Akademii Pana Kleksa, wyrobił sobie w polskiej branży opinię gościa, który potrafi dostarczyć solidne kino z kryminalno-gangsterskim sznytem. "Jak zostałem gangsterem" to historia bezimiennego bohatera, która korzysta ze zgranych gatunkowych elementów: ukazywanie rozbojów, zabójstw i kradzieży, miłość, stawka większa niż życie, biznes, wielkie wartości. Niezaprzeczalnie największą zaletą tego filmu jest Tomasz Włosok, dla którego to jedna z najlepszych ról w jego rozwijającej się, a już i tak całkiem bogatej karierze.

4. Pitbull

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 97 minut

Reżyser: Patryk Vega

Obsada: Marcin Dorociński, Andrzej Grabowski, Rafał Mohr, Krzysztof Stroiński, Janusz Gajos

Ocena IMDb: 6.9/10

Ach, te czasy, kiedy Patryk Vega jeszcze kręcił dobre kino. Mam tezę, że dopóki reżyser obracał się w kinie kryminalnym, robił absolutnie najlepszą robotę. Film z 2005 roku jest pierwszym kinowym z całej serii, a także położył podwaliny pod późniejszy serial. W "Pitbullu", obrazującym starcie świata policyjnego z przestępczym, Vega zgromadził znakomitą obsadę: Marcin Dorociński jako ikoniczny już Despero, Janusz Gajos, Andrzej Grabowski, Ryszard Filipski. A to nawet nie połowa dużych nazwisk...

3. Kiler

Rok produkcji: 1997

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Juliusz Machulski

Obsada: Cezary Pazura, Jerzy Stuhr, Janusz Rewiński, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Figura

Ocena IMDb: 7.5/10

Miejsce tego filmu na podium to nie pomyłka - w przeciwieństwie do drugiego imienia żony komisarza Ryby. Choć "Kiler" to oczywista, nieukrywająca swojego kierunku komedia, równie dobrze spełnia się na gangsterskim polu, wprowadzając nas, wraz z Jurkiem (Pazura) do świata niebezpiecznych ludzi, pięknych kobiet i wielkich pieniędzy. W tym miejscu chwała Januszowi Rewińskiemu za wykreowanie Siary - jednej z najbardziej ikonicznych gangsterskich postaci polskiego kina.

2. Chłopaki nie płaczą

Rok produkcji: 2000

Czas trwania: 96 minut

Reżyser: Olaf Lubaszenko

Obsada: Maciej Stuhr, Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz, Bohdan Łazuka, Anna Przybylska

Ocena IMDb: 7.6/10

Kolejny dowód na to, że o gangsterach da się robić dobre kino komediowe. Absolutny klasyk polskiej kinematografii, kto wie, czy nie jeden z najbardziej kultowych tytułów w naszej historii. A wszystko zaczyna się od młodego skrzypka Kuby (Stuhr), który wraz z kolegą postanawia skorzystać z usług pracownic seksualnych. To rozpoczyna lawinę zdarzeń z udziałem Freda (Pazura) i Gruchy (Zbrojewicz), a dalej jest tylko wyjątkowe poczucie humoru, ikoniczne teksty, Bolec i Jarosław Psikuta (bez "s").

1. Psy

Rok produkcji: 1992

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Władysław Pasikowski

Obsada: Bogusław Linda, Marek Kondrat, Janusz Gajos, Cezary Pazura, Mirosław Baka

Ocena IMDb: 7.6/10

W momencie pisania tego tekstu w repertuarze kin całej Polski można jeszcze oglądać "Zamach na papieża", ostatni wspólny film Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy. Ich najlepszy wspólny film - mowa rzecz jasna o "Psach", jest też królem polskiego kina gangsterskiego. To słynna opowieść o Franzu Maurerze (Linda) - byłym czołowym funkcjonariuszu SB, po transformacji wciąż będącym w szeregach zreformowanej policji, w przeciwieństwie do dawnego kolegi Ola (Kondrat), który przystępuje do mafii. To kryminalne kino lat 90. w najlepszym (pomijając pisanie kobiecych postaci) wydaniu - brudne, pozbawione nadziei, wyraziste aktorsko.

Więcej o "Furiozie" i gangsterskim kinie przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba 19.10.2025 10:08

