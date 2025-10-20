Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają

Ładowanie...

"Nikt nie widział, jak odchodzimy" to poruszający serial oparty na prawdziwej historii. Opowiada o losach kobiety, której mąż zdecydował się wywieźć dzieci z kraju. To na zawsze odmienia jej życie. Musi się bowiem zmagać nie tylko z bolesną separacją, ale też stygmatyzacją ze strony społeczeństwa. Główna bohaterka ciągle walczy o odzyskanie dawnego życia, ale nie jest to łatwe, kiedy wszyscy są przeciwko niej.



Niech was więc nie zwiedzie kraj pochodzenia serialu Netfliksa. "Nikt nie widział, jak odchodzimy" to nie jest meksykańska telenowela, tylko dramat z krwi i kości. Tak przynajmniej wynika z opinii, na które można natknąć się w sieci. Produkcją zachwycili się krytycy - choć nie ma ona wystarczająco recenzji, aby uzyskać średnią ocen na Rotten Tomatoes, to na cztery zebrane przez portal teksty, aż trzy są pozytywne. Spory entuzjazm? Przy wpisach w mediach społecznościowych wydaje się wręcz żaden.

Nikt nie widział, jak odchodzimy - opinie o serialu Netfliksa

Zaraz po premierze 15 października media społecznościowe zalała fala pozytywnych opinii na temat "Nikt nie widział, jak odchodzimy". Użytkownicy Netfliksa wystawiają mu najwyższe noty i piszą, że jest "dziki". A co to dokładnie znaczy? Proste! Nie da się od niego oderwać.

Ten serial "Nikt nie widział, jak odchodzimy" od Netfliksa sprawił, że przykleiłem się do ekranu, a przecież nie oglądam telewizji



"Nikt nie widział, jak odchodzimy" 10/10



"Nikt nie widział, jak odchodzimy" na Netfliksie jest dziki! Jestem na 3. odcinki i jest wow - czytamy na X (dawny Twitter).

Skoro "Nikt nie widział, jak odchodzimy" tak widzów pochłania, nic dziwnego, że już można go uznać za hit. W Polsce jest aktualnie najpopularniejszym serialem dostępnym na Netfliksie. Według FlixPatrol nie jest to przypadek odosobniony. Dlatego właśnie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, czas go obejrzeć. Szybko pójdzie. Ma tylko pięć odcinków. Z tego względu łatwo obejrzeć go w jeden wieczór.



Rafał Christ 20.10.2025 18:47

