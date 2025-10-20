Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Od miesięcy trwają intensywne prace nad filmem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Jedną z aktorek zaangażowanych do projektu jest Sadie Sink, gwiazda "Stranger Things". Tożsamość postaci, w którą wcieli się młoda aktorka, nie jest potwierdzona, natomiast zdaje się, że najnowsze zdjęcia z planu wysyłają pewne sygnały na ten temat.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji Marvela. Zaplanowany na przyszły rok film będzie czwartym, w którym Tom Holland wciela się w tytułowego superbohatera. Od kilku tygodni regularnie pojawiają się kolejne informacje na temat udziału w fabule konkretnych postaci - wiemy na pewno, że pojawią się tam m.in. Punisher, Skorpion i Hulk. To nieoczywiste połączenie, zwłaszcza, że twórcy od dawna obiecują bardziej przyziemny i uliczny wymiar opowiadanej historii. Bohaterów filmu będzie jednak więcej, a zagadki dotyczące ich tożsamości powoli zaczynają być bliskie rozwiązania.
Kogo zagra Sadie Sink? Tej postaci jeszcze nie było na ekranie
O ile tożsamość większości postaci "Całkiem nowego dnia" jest nam znana z poprzednich filmów i seriali Marvela, o tyle Sadie Sink dopiero zadebiutuje w MCU. Aktorka nie jest w świecie kina nowa - pomimo młodego wieku ma już na koncie duże role - czy to jako Max w "Stranger Things", czy w drugoplanowej kreacji Ellie u boku Brendana Frasera w "Wielorybie". Pogłoski na temat udziału Sink w produkcji o Człowieku-Pająku były bardzo rozległe - sugerowano, że zagra Gwen Stacy, Mary Jane Watson, Jean Grey, a nawet Mayday Parker, córkę Parkera i MJ z innego wymiaru.
Okazuje się jednak, że prawdopodobnie żadne z powyższych nazwisk nie jest bliskie prawdy. Jak donosi ComicBookMovie, Sadie Sink ma wcielić się w Rachel Cole-Alves. To postać byłej Marine, która służyła w Afganistanie, a niedługo po powrocie do kraju wzięła w Nowym Jorku ślub z Danielem Alvesem, chirurgiem szpitala Lennox Hill. Sielanka zakochanych nie trwała długo - zaledwie dwie godziny po ślubie przyjęcie zostało zakłócone przez porachunki przestępczych syndykatów, czego efektem było zamordowanie niemal wszystkich uczestników przyjęcia, w tym męża Rachel. Ona sama uszła z życiem, a pragnienie zemsty doprowadziło ją do sojuszu z Punisherem, który również planował infilitrację i pokonanie przestępców.
Choć przez długi czas plotki na temat postaci granej przez Sink przybierały różne formy, jedno ma być pewne - Punisher w filmie współpracuje z kobiecą postacią, a biorąc pod uwagę życiorys postaci Rachel Cole-Alves, przyziemny ton historii i udział w niej przestępczych środowisk (sygnalizowany już tygodnie wcześniej na zdjęciach z planu), to pojawienie się właśnie tej postaci zdaje się być bardzo prawdopodobne.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada
- Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man
- Zendaya jako MJ
- Jacob Batalon jako Ned Leeds
- Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher
- Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk
- Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion
- Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone
- Sadie Sink
- Liza Colon-Zayas
- Tramell Tillman
Premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.
Więcej o Spider-Manie przeczytacie na Spider's Web:
- Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
- Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski
- Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z datą premiery. Kiedy?
- Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
- Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?