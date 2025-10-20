Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie

Ładowanie...

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji Marvela. Zaplanowany na przyszły rok film będzie czwartym, w którym Tom Holland wciela się w tytułowego superbohatera. Od kilku tygodni regularnie pojawiają się kolejne informacje na temat udziału w fabule konkretnych postaci - wiemy na pewno, że pojawią się tam m.in. Punisher, Skorpion i Hulk. To nieoczywiste połączenie, zwłaszcza, że twórcy od dawna obiecują bardziej przyziemny i uliczny wymiar opowiadanej historii. Bohaterów filmu będzie jednak więcej, a zagadki dotyczące ich tożsamości powoli zaczynają być bliskie rozwiązania.

Kogo zagra Sadie Sink? Tej postaci jeszcze nie było na ekranie

O ile tożsamość większości postaci "Całkiem nowego dnia" jest nam znana z poprzednich filmów i seriali Marvela, o tyle Sadie Sink dopiero zadebiutuje w MCU. Aktorka nie jest w świecie kina nowa - pomimo młodego wieku ma już na koncie duże role - czy to jako Max w "Stranger Things", czy w drugoplanowej kreacji Ellie u boku Brendana Frasera w "Wielorybie". Pogłoski na temat udziału Sink w produkcji o Człowieku-Pająku były bardzo rozległe - sugerowano, że zagra Gwen Stacy, Mary Jane Watson, Jean Grey, a nawet Mayday Parker, córkę Parkera i MJ z innego wymiaru.

Okazuje się jednak, że prawdopodobnie żadne z powyższych nazwisk nie jest bliskie prawdy. Jak donosi ComicBookMovie, Sadie Sink ma wcielić się w Rachel Cole-Alves. To postać byłej Marine, która służyła w Afganistanie, a niedługo po powrocie do kraju wzięła w Nowym Jorku ślub z Danielem Alvesem, chirurgiem szpitala Lennox Hill. Sielanka zakochanych nie trwała długo - zaledwie dwie godziny po ślubie przyjęcie zostało zakłócone przez porachunki przestępczych syndykatów, czego efektem było zamordowanie niemal wszystkich uczestników przyjęcia, w tym męża Rachel. Ona sama uszła z życiem, a pragnienie zemsty doprowadziło ją do sojuszu z Punisherem, który również planował infilitrację i pokonanie przestępców.

Choć przez długi czas plotki na temat postaci granej przez Sink przybierały różne formy, jedno ma być pewne - Punisher w filmie współpracuje z kobiecą postacią, a biorąc pod uwagę życiorys postaci Rachel Cole-Alves, przyziemny ton historii i udział w niej przestępczych środowisk (sygnalizowany już tygodnie wcześniej na zdjęciach z planu), to pojawienie się właśnie tej postaci zdaje się być bardzo prawdopodobne.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada

Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man

jako Peter Parker/Spider-Man Zendaya jako MJ

jako MJ Jacob Batalon jako Ned Leeds

jako Ned Leeds Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher

jako Frank Castle/Punisher Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk

jako Bruce Banner/Hulk Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion

jako Mac Gargan/Skorpion Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone

jako Lonnie Lincoln/Tombstone Sadie Sink

Liza Colon-Zayas

Tramell Tillman

Premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.

Adam Kudyba 20.10.2025 10:34

