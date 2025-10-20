REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni

Martin Scorsese to niewątpliwie jeden z najlepszych reżyserów w historii kina. Co stoi za jego geniuszem? Skąd brał pomysły na filmy? Jak wyglądała jego współpraca z aktorami? Na te i wiele innych pytań odpowiada "Pan Scorsese" - świetny serial dokumentalny poświęcony amerykańskiemu twórcy.

Adam Kudyba
pan scorsese serial apple tv plus opinia
REKLAMA

Nie ma chyba na świecie człowieka, który byłby zainteresowany kinem i nie widział chociaż jednego filmu Martina Scorsesego. To wybitna postać świata kina, reżyser, który ma na koncie wiele wspaniałych tytułów, powszechnie uznawanych za klasyki kinematografii. "Wściekły byk", "Chłopcy z ferajny", "Taksówkarz", "Król komedii" - to zaledwie skrawek znakomitej twórczości reżysera, który nigdy nie uciekał od trudnych tematów, egzystencjalnych rozważań, często zgłębiając naturę człowieka, drzemiący w nim mrok i skłonność do czynienia zła. Dokument, który kilka dni temu pojawił się na Apple TV, pozwala wejść w świat, umysł i życie Martina Scorsesego i spróbować zrozumieć ich wpływ na kino, które tworzył.

REKLAMA

Pan Scorsese - narodziny filmowego geniusza

"Pan Scorsese" nie jest produkcją wymagającą gigantycznego nakładu czasu - składa się na nią pięć odcinków, każdy trwający ok. godzinę. To znakomita mieszanka różnych form narracji - zdjęcia z archiwum rodziny reżysera płynnie przeplatają się z kadrami filmów, nierzadko w jakiś sposób inspirowanych tym, co Scorsese zaobserwował, jako dziecko, wychowując się blisko włoskich rodzin mafijnych funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych. Rebecca Miller ("Ballada o Jacku i Rose", "Miłość bez ostrzeżenia") sporadycznie zadaje konkretne pytania, ale przede wszystkim oddaje głównemu bohaterowi pole do popisu. Reżyser jest wielkim gadułą, ale w najlepszym znaczeniu tego słowa - opowiada z taką swadą i zaangażowaniem, że nie sposób się oderwać od jego opowieści.

Jednym z pozytywnych aspektów "Pana Scorsese" jest to, że nie ucieka od trudnych tematów. Choć widać fascynację twórczością reżysera i przenikaniem się jego życia z tworzonym przez niego kinem, nie ma tutaj tabu - tematy nieudanych małżeństw, praktycznego braku udziału w życiu dziecka, a także późniejszego uzależnienia od narkotyków są poruszane, a sam Scorsese zdaje się odpowiadać wprost, szczerze, bez żadnych ucieczek czy patosu "rozliczania się z przeszłością". Widzimy w nim człowieka, który był zawziętym pasjonatem z rewolucyjnym jak na swoje czasy umysłem, ale również artystę gnającego za spełnieniem tak mocno, że odbijało się to na jego życiu prywatnym.

Całość jest ubogacana przez ciekawe komentarze współpracowników i przyjaciół głównego bohatera - oprócz kolegów z dzieciństwa zobaczymy postacie, bez których twórczość Scorsesego nie byłaby taka sama - m.in. Stevena Spielberga, Paula Schradera, Roberta De Niro, Leonardo DiCaprio, Jodie Foster, Daniela Day-Lewisa czy Thelmę Schoonmaker, wieloletnią przyjaciółkę i współpracowniczkę reżysera, laureatkę trzech Oscarów za montaż w jego filmach. To cenne głosy, rzucające jeszcze ciekawsze światło na to, jakim wizjonerem był reżyser, a także jak wyglądała praca z nim na planach filmowych. Zwłaszcza ciekawie wypada wątek jego relacji z Robertem De Niro - to pod okiem Scorsesego aktor (a później także jego przyjaciel) wszedł do światowej ekstraklasy.

Osobiście dokumenty oglądam bardzo rzadko - nie jestem wielbicielem tej formy opowiadania, dużo bardziej interesują mnie fabularne dzieła. "Pan Scorsese" to wyjątek - jest fantastycznie poprowadzony, pełen energii, naprawdę interesujący i próbujący zgłębić to, co stoi za twórczością jednego z najlepszych (wciąż zbyt skromnie nagrodzonych) reżyserów, jakich kinematografia wydała na świat. Warto obejrzeć ten serial, żeby przekonać się, skąd pochodzi geniusz Martina Scorsesego i jak się kształtował na przestrzeni lat.

"Pan Scorsese" jest dostępny w całości do obejrzenia na Apple TV.

PAN SCORSESE
Apple TV+
Apple TV+
Apple TV+
REKLAMA

Więcej o produkcjach Apple TV przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
20.10.2025 15:01
Tagi: Apple TVMartin Scorsese
Najnowsze
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA