Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu

Oryginalna "Pasja" miała premierę w 2004 roku i wówczas, co mało zaskakujące, wywołała szereg dyskusji i kontrowersji w związku z reżyserską wizją Mela Gibsona. Produkcje poświęcone czołowym postaciom chrześcijaństwa spotykały, spotykają i będą się spotykać ze skrajnymi wrażeniami i opiniami - biorąc pod uwagę tematykę, wydaje się to nieuniknione. Jakiś czas temu potwierdzono powstanie "Pasji 2". Co wiemy na temat filmu?

Pasja 2 - część 1? Brzmi dziwnie, ale to właśnie możemy zobaczyć

Część polskiego komentariatu zabrała wyjątkowo krytyczny głos w sprawie Kasi Smutniak - polskiej aktorki, która została wybrana do roli Maryi. Ci bardziej donosicielsko usposobieni podejmowali nawet desperackie próby kontaktu z Melem Gibsonem, by wybić mu z głowy zatrudnienie Smutniak, wspierającej odbywające się przed laty protesty w obronie praw kobiet. Na ten moment nic nie wskazuje na to, by Gibson miał się tym przejąć - zdjęcia do "The Resurrection of the Christ" są obecnie realizowane w Rzymie. To jednak nie koniec interesujących wiadomości.

Deadline podaje bowiem, że Gibson ma plan "rozbicia" swojej opowieści na dwie części. Pierwsza, właściwa "The Resurrection of the Christ" planowo ma wejść na duży ekran 26 marca 2027 roku - w Wielki Piątek, zaś druga część - 40 dni później. Trudno o większą słabość Gibsona do symboli. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa - pamiętamy przecież Kevina Costnera, którego "Horyzont. Rozdział 1" i "Horyzont. Rozdział 2" również miały wejść w 1,5-miesięcznym odstępie czasowym. Jak się to skończyło, wszyscy pamiętamy.

Póki co na temat samej fabuły "The Resurrection of the Christ" wiadomo stosunkowo niewiele poza tym, że akcja pierwszego z sequeli ma się rozgrywać po ukrzyżowaniu Chrystusa, które było finałem filmu z 2004 roku. Reżyser deklarował, że jego wizja nowej części "Pasji" jest bliska "kwasowego tripu", wspominając również o możliwym wątku zstąpienia Jezusa do piekieł w ramach duchowej podróży. Portal poinformował również, że powinniśmy spodziewać się scen batalistycznych pomiędzy siłami dobra i zła - najpewniej aniołami i demonami. To by mogło tłumaczyć budżety obu filmów - obie części "The Resurrection of the Christ" mają kosztować po 100 milionów dolarów. To znaczący progres względem "Pasji" sprzed 21 lat, którą zrobiono za mniej niż 1/3 powyższej kwoty - budżet tego filmu wyniósł "zaledwie" 30 milionów.

Pasja 2 - obsada

Całkiem niedawno stało się jasne, że do roli Jezusa nie powróci Jim Caviezel, w Marię Magdalenę nie wcieli się Monica Bellucci, a Maryi nie sportretuje ponownie Maia Morgenstern. To zmusiło Gibsona do ponownego obsadzenia większości ról. Trzeba przyznać, że udało mu się zgromadzić ciekawe nazwiska. Oto obsada "Pasji 2":

Jaakko Ohtonen jako Jezus

jako Jezus Mariela Garriga jako Maria Magdalena

jako Maria Magdalena Kasia Smutniak jako Maryja

jako Maryja Pier Luigi Pasino jako Piotr

jako Piotr Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat

jako Poncjusz Piłat Rupert Everett

Adam Kudyba 22.10.2025 12:09

