REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu

Sequel "Pasji" Mela Gibsona trafił na języki ludzi w całej Polsce w związku z zatrudnieniem do roli Maryi polskiej aktorki. Tymczasem zza oceanu dochodzą nowe informacje na temat kontynuacji słynnego dzieła. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z dwuczęściowym filmem. Oto, co wiemy na temat "Pasji 2".

Adam Kudyba
pasja 2 film informacje
REKLAMA

Oryginalna "Pasja" miała premierę w 2004 roku i wówczas, co mało zaskakujące, wywołała szereg dyskusji i kontrowersji w związku z reżyserską wizją Mela Gibsona. Produkcje poświęcone czołowym postaciom chrześcijaństwa spotykały, spotykają i będą się spotykać ze skrajnymi wrażeniami i opiniami - biorąc pod uwagę tematykę, wydaje się to nieuniknione. Jakiś czas temu potwierdzono powstanie "Pasji 2". Co wiemy na temat filmu?

REKLAMA

Pasja 2 - część 1? Brzmi dziwnie, ale to właśnie możemy zobaczyć

Część polskiego komentariatu zabrała wyjątkowo krytyczny głos w sprawie Kasi Smutniak - polskiej aktorki, która została wybrana do roli Maryi. Ci bardziej donosicielsko usposobieni podejmowali nawet desperackie próby kontaktu z Melem Gibsonem, by wybić mu z głowy zatrudnienie Smutniak, wspierającej odbywające się przed laty protesty w obronie praw kobiet. Na ten moment nic nie wskazuje na to, by Gibson miał się tym przejąć - zdjęcia do "The Resurrection of the Christ" są obecnie realizowane w Rzymie. To jednak nie koniec interesujących wiadomości.

Deadline podaje bowiem, że Gibson ma plan "rozbicia" swojej opowieści na dwie części. Pierwsza, właściwa "The Resurrection of the Christ" planowo ma wejść na duży ekran 26 marca 2027 roku - w Wielki Piątek, zaś druga część - 40 dni później. Trudno o większą słabość Gibsona do symboli. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa - pamiętamy przecież Kevina Costnera, którego "Horyzont. Rozdział 1" i "Horyzont. Rozdział 2" również miały wejść w 1,5-miesięcznym odstępie czasowym. Jak się to skończyło, wszyscy pamiętamy.

Póki co na temat samej fabuły "The Resurrection of the Christ" wiadomo stosunkowo niewiele poza tym, że akcja pierwszego z sequeli ma się rozgrywać po ukrzyżowaniu Chrystusa, które było finałem filmu z 2004 roku. Reżyser deklarował, że jego wizja nowej części "Pasji" jest bliska "kwasowego tripu", wspominając również o możliwym wątku zstąpienia Jezusa do piekieł w ramach duchowej podróży. Portal poinformował również, że powinniśmy spodziewać się scen batalistycznych pomiędzy siłami dobra i zła - najpewniej aniołami i demonami. To by mogło tłumaczyć budżety obu filmów - obie części "The Resurrection of the Christ" mają kosztować po 100 milionów dolarów. To znaczący progres względem "Pasji" sprzed 21 lat, którą zrobiono za mniej niż 1/3 powyższej kwoty - budżet tego filmu wyniósł "zaledwie" 30 milionów.

Pasja 2 - obsada

Całkiem niedawno stało się jasne, że do roli Jezusa nie powróci Jim Caviezel, w Marię Magdalenę nie wcieli się Monica Bellucci, a Maryi nie sportretuje ponownie Maia Morgenstern. To zmusiło Gibsona do ponownego obsadzenia większości ról. Trzeba przyznać, że udało mu się zgromadzić ciekawe nazwiska. Oto obsada "Pasji 2":

  • Jaakko Ohtonen jako Jezus
  • Mariela Garriga jako Maria Magdalena
  • Kasia Smutniak jako Maryja
  • Pier Luigi Pasino jako Piotr
  • Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat
  • Rupert Everett
REKLAMA

Więcej informacji o "Pasji 2" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
22.10.2025 12:09
Tagi: Mel Gibsonpasja
Najnowsze
12:09
Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu
Aktualizacja: 2025-10-22T12:09:15+02:00
11:54
Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Aktualizacja: 2025-10-22T11:54:38+02:00
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA